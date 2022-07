„Microsoft“ augo lėčiau, bet pradžiugino prognozėmis

Charleso Platiau („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

„Microsoft“ praėjusio ketvirčio pelno ir pajamų rodikliai buvo kiek žemesni nei tikėjosi analitikai, tačiau kompanijos akcijas 5% kilstelėjo artimiausių metų prognozė.

Ketvirtąjį finansinių metų ketvirtį „Microsoft“ pelnas, tenkantis vienai akcijai, siekė 2,23 USD, kai „Refinitiv“ duomenimis analitikų prognozių vidurkis siekė 2,29 USD.

Pajamos sudarė 51,87 mlrd. USD (analitikų prognozė – 52,44 mlrd. USD), rašo CNBC. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, pajamos augo 12%. Tai – lėčiausias „Microsoft“ metinis pajamų augimas per pastaruosius keletą metų. Be to, pelno rodikliai buvo žemiau analitikų konsensuso pirmą kartą nuo 2016 m.

Liepos-rugsėjo ketvirtį „Microsoft“ teigia besitikinti, jog pajamos bus 49,25-50,25 mlrd. USD rėžyje. Šio rėžio vidurys (49,75 mlrd. USD) reikštų apie 10% metinį augimą. Sulėtėjimą lemia prastesni asmeninių kompiuterių bei debesijos segmentų pardavimai.

Nepaisant apsunkusio ekonominio klimato, „Microsoft“ paskelbė tebesilaikanti prieš tris mėnesius paskelbtų prognozių jau prasidėjusiems 2023 finansiniams metams – anot Amy Hood, „Microsoft“ finansų vadovės, toliau tikimasi, kad kompanijos pajamos augs dviženkliais procentais.

Ši prognozė po sesijos pabaigos vykusioje biržos prekyboje „Microsoft“ akcijas kilstelėjo 5%. Neįskaičiuojant šio prieaugio, kompanijos akcija šiemet krito apie 25%, palyginti su maždaug 18% smuktelėjusiu „S&P 500“ indeksu.

Daugiau didelių sutarčių

Pajamos iš „Azure“ bei kitų debesijos paslaugų per ketvirtį didėjo 40%, palyginti su 46% augimu sausio-kovo mėnesiais. CNBC apklausti analitikai tikėjosi 43,1% debesijos pajamingumo augimo. Kaip šiemet rašė VŽ, „Microsoft“ neatskleidžia, kiek tiksliai pajamų uždirba „Azure“, pastaraisiais metais tapęs pagrindiniu kompanijos verslu.

Satya Nadella, „Microsoft“ vadovas, skambutyje su analitikais akcentavo pelningas „Azure“ sutartis – šį ketvirtį kompanija, anot jo, pasirašo daugiau ilgalaikių šimtamilijoninių ir netgi milijardinių sutarčių.

Produktyvumo ir verslo procesų segmentas, apimantis „Office“ programinę įrangą, „Dynamics“ ir „LinkedIn“, uždirbo 16,6 mlrd. USD pajamų, arba 13% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Šis rodiklis buvo truputį mažesnis nei „StreetAccount“ analitikų prognozė (16,66 mlrd. USD).

Asmeninių kompiuterių verslas, apimantis operacines sistemas „Windows“, „Xbox“ žaidimų konsoles, „Bing“ paieškos variklį bei „Surface“ įrenginius, pajamas per metus augino 2% iki 14,36 mlrd. USD („StreetAccount“ analitikų prognozė – 14,65 mlrd. USD).

Dėl sprendimo nustoti pardavinėti produktus ir paslaugas Rusijoje, šiai pradėjus invaziją į Ukrainą, „Microsoft“ patyrė papildomus 126 mln. USD išlaidų.

