Lietuvos bankas „TransferGo“ skyrė 310.000 Eur baudą

Lietuvos bankas (LB) pinigų perlaidų bendrovei „TransferGo“ skyrė 310.000 Eur baudą už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimo pažeidimus.

Patikrinimo metu reguliuotojas nustatė, kad e. pinigų įstaigos licenciją turinčios bendrovės procedūros, susijusios su klientų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimu ir valdymu, turėjo trūkumų, penktadienio pavakarę pranešė LB.

„TransferGo“, anot LB, ne visada užtikrindavo, kad būtų tinkamai taikomos sustiprinto kliento tapatybės nustatymo procedūros didelės rizikos klientams.

Be 310.000 Eur piniginės baudos, „TransferGo“ įpareigota iki metų pabaigos ištaisyti patikrinimo metu nustatytus trūkumus.

Reguliuotojas taip pat nustatė, kad „TransferGo“ pranešimus apie įtartinas operacijas ir sandorius teikė ne teisės aktų nustatyta tvarka, trūkumų turėjo ir bendrovės vidaus kontrolės sistema, įstaiga nebuvo paskyrusi valdybos nario, atsakingo už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo bei vadovaujančio darbuotojo, kuris bendradarbiautų su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Už šiuos pažeidimus bendrovei skirtas įspėjimas.

„TransferGo“, teikiantis pinigų perlaidų paslaugas emigrantams, yra vienas žinomiausių Lietuvos startuolių ekosistemos vardų, neretai įvardijamas vienu iš pretendentų tapti sekančiu lietuvišku vienaragiu.

Nors bendrovės pagrindinė būstinė yra Jungtinėje Karalystėje, jos įkūrėjai yra lietuviai, be to, čia veikiantis UAB „GoSystems“ samdo per 150 darbuotojų.

2021 m. „TransferGo“ pritraukė 50 mln. USD rizikos kapitalo investiciją – vieną didžiausių Lietuvos startuolių ekosistemos istorijoje. Anksčiau šią vasarą „Verslo žinių“ podkaste lankęsis Daumantas Dvilinskas, „TransferGo“ vienas įkūrėjų ir vadovas, sakė, kad bendrovė šiemet pirmą kartą dirba pelningai bei sau kelia tikslą pasiekti vienaragio įvertį.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.