D. Dvilinskas: „TransferGo“ padarė didžiulį postūmį link vienaragio

Daumantas Dvilinskas, piniginių perlaidų startuolio „TransferGo“ generalinis direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Daumantas Dvilinskas, pinigų pervedimo bendrovės „TransferGo“, laikomos vienu realiausių pretendentų tapti kitu lietuvišku vienaragiu, vadovas ir bendraįkūrėjas, sako, kad įmonė galėtų pasiekti milijardinį įvertį per 2–3 metus, visgi tai gana stipriai priklausys nuo situacijos rinkose.

podcast::n6pA5Kqa „Jeigu mus vertintų 2021 m., būtų vienas atsakymas, dabar yra kitas atsakymas. Mes strategiškai judame link to tikslo, niekada to neslėpiau, – VŽ podkaste sako D. Dvilinskas. – Šiemet padarėme didžiulį postūmį link to. Jeigu viskas ...

