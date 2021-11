GENERAL FINANCING BANKO patirtis: per Lietuvà iðsisklaidþiusi, bet vieninga organizacija

Greta Giedrytė, GENERAL FINANCING BANKO personalo specialistė.

Darbo vieta ne biure, o namuose ar kitur, galbūt kitame mieste ar net kitoje šalyje – šis modelis po beveik dvejų pandemijos metų jau nieko nebestebina. GENERAL FINANCING BANKUI nuotolinis darbas buvo pažįstamas ir prieš pandemiją, tad nenuostabu, kad organizacija nesunkiai prisitaikė prie karantinų nulemtų pokyčių, o nuolat iš kitų miestų dirbančių darbuotojų patirtys liudija apie organizacijos gebėjimą kurti vienybę net ir tarp išsisklaidžiusių per Lietuvą darbuotojų.

Atsivertę GENERAL FINANCING BANKO skelbimus darbo paieškos portaluose, kandidatai įprastai mato, kad bankas beveik visoms pozicijoms sudaro galimybę dirbti per nuotolį. „Karantinai patvirtino, kad mūsų veikloje nėra nė vienos funkcijos, kurios sėkmingo vykdymo negalėtume užtikrinti per nuotolį. Todėl, nepaisant to, kad gyvą ir reguliarų darbuotojų ryšį laikome siektina vertybe, atliepiame rinkos pulsą ir nuotolinį darbą kandidatams pristatome kaip darbo privalumą. Turint galvoje darbuotojų stygių rinkoje, šis aspektas išties kartais tampa esminiu“, – pažymi Greta Giedrytė, GENERAL FINANCING BANKO personalo specialistė.

Patirties sukaupė jau anksčiau

Bankui neprireikė imtis skubių priemonių ir įgyvendinti ypatingų pokyčių, kad darbas nuotoliu vyktų sklandžiai. Pasak G. Giedrytės, nors daugumos GENERAL FINANCING BANKO darbuotojų darbo vietos yra Vilniuje įsikūrusiame centriniame biure, tačiau banke ir iki karantino buvo darbuotojų, kurie dalį darbo laiko dirbo namuose Vilniuje ar iš kitų miestų.

„Turime išties nemažai patirties per nuotolį vykdant darbuotojų paiešką, atrankas, įdarbinimą, jų įvedimą ir kuriant organizacijos bendrystę“, – teigia personalo specialistė.

Kai jau beveik dvejus metus dėl saugumo yra rekomenduojama dirbti iš namų, sunku identifikuoti, kurie darbuotojai dirba per nuotolį tik todėl, kad taip yra saugiau, o kurie net atsitraukus pandemijai tęs savo karjerą banke ir kurs savo gyvenimą kituose miestuose. Organizacijoje yra nemažai darbuotojų, kurie savo nuolatine darbo vieta jau laiko namus, esančius gerokai toliau nuo centrinio biuro Vilniuje. Šiuo metu banko darbuotojai, kurių pozicija nėra susijusi su konkrečiu klientų aptarnavimo skyriumi, dirba ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Ukmergėje ir kitur. Taip įsikūrę kompanijos IT departamento specialistai, pardavimo telefonu vadybininkai, analitikai, net kai kurie banko komandų vadovai ir kiti.

Nuotolis bendradarbiauti netrukdo

Julius Miniotas, GENERAL FINANCING BANKO Skaitmeninių produktų vadovas, dirba Klaipėdoje, ten persikėlė iš sostinės. „Esu kilęs iš Klaipėdos ir niekad neturėjau minties, kad nuolat gyvensiu Vilniuje. Taigi antrojo karantino metu, organizacijai sutikus, persikėliau į uostamiestį“, – pasakoja Julius.

Darbas nuotoliu tikrai nereiškia atotrūkio nuo komandos narių, sako Julius. Per pandemiją gyvai su Vilniaus kolegomis jis nesimatė net kelis mėnesius, tačiau ir tai nesutrukdė palaikyti nuolatinį glaudų ryšį.

„Su komandos kolegomis bendraujame reguliariai, dažnai susisiekiu vaizdo priemonėmis, taigi nenutinka, kad kurio nors bendradarbio išvis niekad nebūčiau matęs, nebent jis į darbą būtų priimtas visai neseniai. Dabar ir į biurą Vilniuje atvykstu 2-3 kartus per mėnesį, turiu čia darbo vietą, bet, žinoma, joje neužsisėdžiu – norisi su visais pasikalbėti“, – juokiasi Julius.

Jo vertinimu, nuotolinis darbas teikia daug privalumų, nors jame prireikia kiek daugiau psichologinių pastangų, susidėliojant savo kasdienę darbinę rutiną – biure ji susiklosto natūraliai, o namuose tenka pačiam išmokti gyventi darbo ir poilsio ritmu. „Bet kuriuo atveju, esu labai patenkintas tokiu darbo modeliu, juolab saulėtų dienų Klaipėdoje daugiau nei Vilniuje“, – pasakoja J. Miniotas.

Vytautas Sungaila, Kredito rizikos valdymo ekspertas, ypač drąsiai keitė geografines lokacijas – būdamas Jungtinėse Valstijose įsidarbino GENERAL FINANCING BANKE, grįžo į Lietuvą ir dabar dirba Marijampolėje.

„JAV mokiausi ir gyvenau, ten baigiau universitetą ir įgijau matematikos specialybės bakalauro laipsnį. Svarsčiau įsidarbinti Europoje, o nutiko taip, kad pamačiau GENERAL FINANCING BANKO darbo pasiūlymą Lietuvoje. Pozicija atitiko mano mokslų specifiką, darbas pasirodė įdomus – taip ir apsisprendžiau. Kadangi esu kilęs iš Marijampolės ir čia turiu gyvenamąją vietą, sutarėme, kad iš čia ir dirbsiu“, – pasakoja Vytautas, GENERAL FINANCING BANKE įsidarbinęs šiemet vasarą.

Pirmąją darbo dieną Vytautas praleido biure Vilniuje – čia susitiko su kolegomis, buvo supažindintas su organizacija. Vėliau jau nuotoliniu būdu vyko susitikimai su kitais banko departamentais. Kaip ir Julius, Vytautas patikina – nuotolinis darbas nereiškia „nutolimo darbe“, o darbas Marijampolėje ne ypač skiriasi nuo darbo Vilniuje, esant dabartinėms nuotolinio bendravimo galimybėms.

Susitikimus biure lydi geros emocijos

Eimantas Palionis, GENERAL FINANCING BANKO Rizikos valdymo departamento direktorius, dirba Panevėžyje: gimęs ir užaugęs šiame mieste, studijavo Vilniuje, o kilus minčiai, atsirado ir galimybė su šeima grįžti į gimtinę. Pasak Eimanto, derėtis su organizacija dėl persikėlimo į kitą miestą nereikėjo: „Pas mus laikomasi nuostatos, kad kiekvienas gali pasirinkti, kiek dirba iš biuro, kiek – iš namų. Aš dirbu Panevėžyje su vienintele sąlyga – kad prireikus galėčiau atvykti į Vilnių.“

Savo žinioje turėdamas ir keletą komandos narių, Eimantas pastebi, kad dirbdami nuotoliu žmonės tampa savarankiškesni, kartais net greičiau įveikia užduotis nei biure. „Simuliuoti galima ir biure, taigi nuotolis nesukuria tokiam piktnaudžiavimui jokių palankių aplinkybių. Darbas iš namų keičia požiūrį į darbo organizavimą – svarbiausia, kad žmogus būtų pasiekiamas ir atliktų užduotis. Nuolat susitikdami virtualiai aptariame darbinius klausimus ir kitas aktualijas – taip pat kaip biure Vilniuje“, – pasakoja E. Palionis.

Jis įžvelgia ir kitą teigiamą nuotolinio darbo aspektą – bendraudami nuotoliu, darbuotojai kartais būna netgi atviresni, lengviau išsako tai, kas jiems kelia susirūpinimą.

Komandos susitikimus biure Eimantas vadina labiau švente nei darbu: „Tada jau visai kitos emocijos užvaldo – išskirtinis įvykis, visi džiaugiasi susitikimu.“

Įspūdis lieka ilgam ir skatina bendrauti

Per nuotolį dirbančių kolegų pozityvios patirtys yra susijusios su daugeliu veiksnių. Tačiau nuotolinio darbuotojo ir organizacijos susiejimas prasideda nuo pat pirmojo kontakto.

GENERAL FINANCING BANKO personalo specialistė G. Giedrytė pasakoja, kad šiuo metu bankas nevykdo susitikimų „akis į akį“ su kandidatais, pirminis kontaktas dažniausiai įvyksta telefonu, o jam sėkmingai susiklosčius, pasimatyti kviečiama, nors ir nuotoliniu būdu, bet gyviau, naudojant vaizdo priemones.

Atsirinkus ir įdarbinus tinkamą kandidatą, stengiamasi jam sukurti gerą pirmąjį ir ilgam liekantį įspūdį apie organizaciją. „Įvadinius mokymus siūlome išklausyti Vilniaus biure, jei tik tai nereikalauja per ilgos kelionės. Tai svarbu tam, kad kandidatas turėtų progą susitikti ir dažniausiai neformalių pietų metu susipažinti su savo vadovu, žmogiškųjų išteklių specialistais ar kitais biure besilankančiais kolegomis. Tokia pažintis svarbi kuriant betarpiškumo ir savumo jausmus. Visgi jei naujasis kolega nusprendžia nuo pirmųjų dienų dirbti iš savo darbo vietos nuotoliu – ne problema: siekiame, kad jo pirmosios darbo dienos būtų panašios į praleidžiamas biure, o progų susipažinti su biuru atrandame ir vėliau“, – pasakoja personalo specialistė.

Jei darbuotojas nuo pat pradžių pasirenka dirbti per nuotolį, jam nusiunčiama sveikinimo dovana, kad pirmoji diena prasidėtų pakiliai. Darbuotojui suteikus prieigas prie el. pašto ir „Teams“, jis ir žmogiškųjų išteklių darbuotojas prisijungia prie „Teams“ pažinčiai ir įdarbinimo dokumentų pasirašymui. Gana intensyvių poros dienų mokymų metu būtinai skiriama laiko ir tiesiog neformaliam darbuotojo ir jo vadovo/komandos pasišnekėjimui.

„Taip nuo pat pradžių stengiamės pabrėžti, kad visi darbuotojai bet kada gali pasidalinti darbe kylančiomis situacijomis, rūpesčiais, ir jei, tarkime, nėra noro tuo dalintis su kolegomis – tam yra žmogiškųjų išteklių komanda, kuri visada pasiteiraus: kaip sekasi, ar viskas gerai. Stengiamės kurti artimą, paprastą ryšį su visais, taip pat ir su tolėliau dirbančiais“, – atskleidžia G. Giedrytė. Pasak jos, svarbu plačiai atverti tiek gyvus, tiek virtualius „langus“ naujų ir jau esamų kolegų susipažinimui, artumo sukūrimui.

Visų banko darbuotojų virtualus susirinkimas vyksta kas mėnesį, jo metu kiekvienas gali pasidalinti naujienomis, padėkoti kolegoms už bendradarbiavimą, sužinoti iš banko vadovų svarbiausią informaciją apie kompanijos finansinius, pardavimų rodiklius, pasiekimus ir pokyčius.

G. Giedrytės manymu, darbuotojai išties gali dirbti nuolat nutolę nuo organizacijos branduolio — biuro, nes visgi darbuotojai susisieja ne su darbo vieta, o su organizacija, jos žmonėmis, tikslais ir pasiekimais. „Tačiau svarbu to nepaleisti savieigai ir atidžiau stebėti, ar yra pakankamai progų bei veikiančių kanalų šiems saitams stiprinti“, – mano GENERAL FINANCING BANKO personalo specialistė.