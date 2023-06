Dalyvauti pensijų kaupime šiemet atsisakė beveik 30.000 gyventojų

„Sodros“ logotipas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Iš 68.000 į antros pakopos pensijų fondus šiemet įtrauktų gyventojų, beveik 30.000 iš jų atsisakė dalyvauti pensijų kaupime, sako „Sodros“ atstovė Malgožata Kozič.

„Iš tų, kurie kažkokį veiksmą atlieka, tai jie dažniausiai atsisako (dalyvauti pensijų kaupime – VŽ). Tokių atsisakiusių iš 68.000 įtrauktųjų yra beveik 30.000“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė M. Kozič.

Pasak „Sodros“ atstovės, pensijų kaupimo bendrovę šiemet keitė keletas tūkstančių gyventojų.

Pensijų kaupimo įstatymas numato, kad žmonės įtraukiami į kaupimą kas trejus metus, kol jiems sukaks 40 metų. Šiemet į kaupimą pakartotinai įtraukti 2020 metais jame nepanorę dalyvauti gyventojai.

Į kaupimą automatiškai įtraukti žmonės gali atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime – apie tai jie turi raštu pranešti „Sodrai“ iki liepos. Nepranešę „Sodrai“ apie atsisakymą dalyvauti pensijų kaupime gyventojai nuo liepos automatiškai taps jo dalyviais.

Visuomenėje kilus diskusijoms dėl automatinio įtraukimo į antrąją pensijų sistemos pakopą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kovą pasiūlė numatyti lankstesnes sąlygas naujai į antros pakopos pensijų fondus įtrauktiems žmonėms – atsisakę dalyvauti pensijų kaupime jie pakartotinai būtų kviečiami tik vieną kartą, be to, per pirmus tris mėnesius jie galėtų nuspręsti pasitraukti iš sistemos.

