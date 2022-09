Kviečia pirmasis „Foreign Investors Annual Summit 2022“: kaip stiprinti Lietuvos investicinį patrauklumą?

American Chamber of Commerce asociacija

American Chamber of Commerce asociacija

American Chamber of Commerce asociacija

Nors Lietuva išlieka svarbia strategine vieta investuoti tarptautinėms įmonėms, tačiau neramiais laikai svarbu ne tik išlaikyti, bet ir didinti investicinio klimato bei verslo aplinkos patrauklumą, efektyvinti procesus. Siekiant užsienio investuotojams, verslo ir valdžios atstovams sukurti tinkamą platformą dialogui bei terpę pokyčiams, Amerikos verslo rūmai Lietuvoje pirmą kartą organizuoja „Foreign Investors Annual Summit 2022“, kuris kvies ieškoti sprendimų, padėsiančių išlaikyti ir stiprinti Lietuvos investicinį patrauklumą.

Dalyvavimas vieninteliame tokiame užsienio investuotojų renginyje yra nemokamas, tereikia užsiregistruoti čia. Jis spalio 6 d. rengiamas sostinės viešbučio „Radisson Blu Lietuva“ konferencijų centre. Pranešimai ir diskusijos vyks anglų kalba.

Vardan Lietuvos verslo ir investicinio klimato gerinimo

„Nors pastarasis laikotarpis globalioje rinkoje buvo ir yra kupinas iššūkių, tačiau džiugu, kad Lietuva išlieka patraukli šalis užsienio investuotojams, o turimi duomenys rodo, kad Lietuvoje daugėja įsikuriančių JAV bei kitų šalių kompanijų. Vien pernai Lietuva pritraukė 12 naujų JAV investicinių projektų, o šiemet savo plėtrai Lietuvą pasirinko tokios JAV įmonės, kaip „Guardhat“, „DriveWealth“ ir „Raydiant“, – sako Živilė Sabaliauskaitė, Amerikos verslo rūmų Lietuvoje (The American Chamber of Commerce in Lithuania) vykdomoji direktorė. – Svarbu atkreipti dėmesį ir į Lietuvą pasirinkusius, ir čia jau ilgą laiką veikiančius užsienio investuotojus, išgirsti jų pastebėjimus bei poreikius. Siekiant sustiprinti jų poziciją mūsų šalyje, sukurti tinkamą terpę bei dialogą tarp užsienio investuotojų ir valdžios atstovų, šiemet organizuojame „Foreign Investors Annual Summit 2022“, kurio tikslas ir yra – išgirsti bei paskatinti dialogą, daryti pokyčius vardan Lietuvos verslo ir investicinio klimato gerinimo.“

Renginyje „Foreign Investors Annual Summit 2022“ galima bus susitikti ir diskutuoti su Lietuvoje investavusių užsienio kompanijų vadovais ir atstovais, sprendimų priėmėjais, ekspertais, verslo savininkais, valdžios atstovais. Renginio dalyviai kviečiami diskutuoti šiomis temomis: Lietuvos investicinio klimato gerinimas, tarptautinių verslo centrų situacija Lietuvoje, kaip įveikti pasaulinės energetikos krizės iššūkius, apie gamybos ir tiekimo grandinių stiprinimą Lietuvoje, augančią kibernetinio saugumo svarbą, ateities skaitmeninę transformaciją, ar dėl turimų talentų Lietuva yra potencialiai patraukli, o taip pat sparčiai augantį sektorių Lietuvoje – gyvybės mokslus. Su išsamia renginio dienotvarke ir pranešėjais kviečiama susipažinti čia.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Investuotojai augina ekosistemą

Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, vertinant pastarųjų 5 metų (2017–2021 m.) TUI projektus, pagal Lietuvoje sukuriamų darbo vietų skaičių lyderiauja JAV, Vokietija ir Jungtinė Karalystė. Pagal investicinių projektų skaičių pirmauja JAV, Jungtinė Karalystė, Vokietija, o pagal investicijas į ilgalaikį turtą – Vokietija, JAV, Švedija.

Vienas iš didžiausių investuotojų Vokietijos automobilių dalių gamintojas „Continental“ šiemet baigė pirmąjį elektronikos gamyklos plėtros etapą Kauno raj., o kitąmet jau suplanuotas antras.

„Šie metai mums buvo itin palankūs iškeltiems tikslams pasiekti – laiku ir sėkmingai baigėme pirmą plėtros etapą, bei pasamdėme daugiau nei 350 darbuotojų. Netrukus pradėsime antrąjį plėtros etapą – jį įgyvendinę padvigubinsime gamybą, praplėsime gamybos, sandėlio ir biuro zonas. Iš viso į „Continental“ gamyklą Kaune būsime investavę per 190 mln. Eur, o komandą tikimės užauginti iki 1.500 žmonių. Kaip ir visi, matome, kad darbo rinkoje trūksta darbuotojų, ypač automobilių industrijoje reikalingų kompetencijų. Sunkiai randame reikiamą kiekį technikų, inžinierių, su įrenginių priežiūra galinčių dirbti žmonių. Tačiau bendradarbiaujame su institucijomis, prisidedame prie projektų, skatinančių žmones perkvalifikuoti, rinktis inžinerijos studijas. Tikimės, kad taip, kaip augame mes, augs ir aplinkinė ekosistema. Tik tokia augimo perspektyva yra tvari“, – pasakoja Shayan Ali, UAB „Continental Automotive Lithuania“ generalinis direktorius.

Sėkmę garantavo talentinga ir motyvuota komanda

Michael Brennan, Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje veikiančios medicinos produktų gamintojos UAB „Hollister Lietuva“ generalinis direktorius, teigia, kad JAV kompanija „Hollister Incorporated“ investuoja į šalis ir kultūras, kurios „palaiko spartų mūsų verslo augimą, padeda įgyvendinti mūsų misiją ir viziją. Lietuvoje glaudžiai dera mūsų įmonės ir šalies kultūros“. Per mažiau kaip metus darbuotojų skaičius įmonėje padidėjo 100, iki beveik 540.

„Hollister“ ir toliau sparčiai auga tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje dėl mūsų į pacientą orientuotų stomos priežiūros produktų ir novatoriškų šlapimo šalinimo sutrikimų priežiūros produktų sėkmės, – aiškina M. Brennan. – Po labai sėkmingo starto „Hollister Lietuva“ tęsia plėtrą. Sėkmę garantavo talentinga ir motyvuota darbuotojų komanda, kurios kompetencijos lėmė, kad vis daugiau ir daugiau produktų gaminame Kaune. Šiemet „Hollister Lietuva“ komanda pirmą kartą sukūrė ir pristatė du naujus produktus.“

Tuo pačiu jis pripažįsta, kad Lietuvoje jaučiama įtampa darbo rinkoje, kas daro įtaką verslui ir gebėjimui augti dėl dviejų aspektų. Pirma – laikas, per kurį pavyksta pasamdyti tinkamus kandidatus į siūlomas pozicijas, o antra – darbuotojų kaita, kuri Lietuvoje yra didesnė nei kitose „Hollister“ įmonėse.

„Kol kas mums pavyko sėkmingai plėsti verslą nepaisant iššūkių darbo rinkoje. Tai padarėme pasitelkę labai stiprias vidinio augimo programas. Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad iki šiol turėjome daugiau nei 60 vidinių atrankų ir paaukštinimų, kuriais suteikėme naujų ir motyvuojančių galimybių savo darbuotojams“, – pasakoja šeštus metus veikiančios „Hollister Lietuva“ vadovas.

„Džiugu matyti, kad Lietuvoje ilgą laiką veikiantys užsienio investuotojai sėkmingai atranda būdų bei pritaiko atsivežtas gerąsias praktikas, kurios padeda išspręsti iššūkius verslo aplinkoje. Tai parodo, kad ekosistema yra pasiruošus augti ir pritraukti dar daugiau naujų žaidėjų“, - sakė Vilius Bernatonis, „TGS Baltic“ vadovaujantysis partneris ir Amerikos verslo rūmų Lietuvoje valdybos vicepirmininkas.

Pirmą kartą organizuojamas aukščiausio lygio investuotojų forumas „Foreign Investors Annual Summit 2022“ bus svarbiausias metų renginys, skirtas aptarti verslo ir investicinį klimatą Lietuvoje, kaip išlaikyti Lietuvos investicinį patrauklumą bei pasidalinti užsienio investuotojų patirtimi ir sėkmės pavyzdžiais. Spalio 6 d., ketvirtadienį, 9–16 val. Vilniaus viešbučio „Radisson Blu Lietuva“ konferencijų centre, Konstitucijos pr. 20, vyksiančiame susitikime kviečiama dalyvauti nemokamai, tereikia užsiregistruoti organizatorių puslapyje.