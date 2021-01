„Facebook“ inicijuota kriptovaliuta „Libra“ keičia pavadinimą į „Diem“

Siekdama atsikratyti praeities šleifo bei rinkoje susiformavusios nuomonės apie Libra priklausomybę nuo „Facebook“, 2020 m. gruodžio mėn. „Libra“ asociacija paskelbė apie prekės ženklo keitimą. Kriptovaliuta Libra pervadinta į Diem, o asociacija „Libra“ į „Diem“ asociaciją.

Atnaujintos kriptovaliutos Diem sukūrimu siekiama prisidėti prie finansinės įtraukties problemų sprendimo. Pasaulio banko duomenimis, vis dar yra daugiau nei trečdalis, t.y. 1,7 milijardai, žmonių pasaulyje, neturinčių prieigos prie šiuolaikinės finansų sistemos. Žmonės negali naudotis įprastais finansiniais produktais ar paslaugomis, kaip atsidaryti banko sąskaitas, atlikti mokėjimų pavedimus, taupyti, imti paskolas ar draustis. Naudodamiesi alternatyviomis finansinėmis paslaugomis, jie ne tik sumoka didesnius mokesčius už pinigų pervedimus, bet dažnu atveju susiduria ir su didelėmis rizikomis.

„Diem“ asociacijos skaitmenine valiuta siekiama sukurti inovatyvų ir patikimą finansinį tinklą, jungiantį ne tik viso pasaulio gyventojus, bet ir verslą. Be to, skaitmeninės valiutos, paremtos blokų grandinės technologija, naudojimas sumažintų ir finansinių paslaugų vartotojų išlaidas. Blokų grandinės technologija suteikia galimybę asmenims ir įmonėms atlikti sandorius be „tarpininkų“, tokių kaip bankų ar vyriausybės, kišimosi.

Kodėl Libra pervadinta į Diem?

2019 m. birželio mėn. pirmą kartą pristatytas projektas, nuo 2020 metų pradžios paleisti į rinką skaitmeninę valiutą Libra, sukėlė ne tik didelį visuomenės susidomėjimą, bet dar didesnį finansų rinkos reguliuotojų bei centrinių bankų pasipriešinimą.

Valiutos nuosavybės ir kontrolės teisės suteikimas privačiai organizacijai, tokiai kaip „Libra“ asociacija, galėtų sukelti grėsmes valstybių pinigų suverenitetui ir finansiniam stabilumui. Tuo pačiu Libra projekto paskelbimas suveikė kaip centrinių bankų katalizatorius, privertęs juos pergalvoti ne tik savo vaidmenį, bet ir paskatino aktyviai kurti centrinių bankų skaitmenines valiutas – CBDC.

Libra buvo siejama ir su socialinės žiniasklaidos milžinu „Facebook“, kurio reputacija buvo stipriai suabejota dėl netinkamo socialinių tinklų vartotojų asmeninių duomenų valdymo.

Tiek Europos finansų rinkų reguliuotojai, tiek JAV Senatas „Facebook“ pranešimą paleisti į rinką skaitmeninę valiutą siejo su noru dar labiau sustiprinti savo galias. Vien socialinis tinklas „Facebook“ turi daugiau nei 2,6 milijardų aktyvių vartotojų visame pasaulyje. Tiek pat aktyvių vartotojų turi ir jo dukterinės įmonės „WhatsApp“ ir „Instagram“.

Asociacija taip pat buvo kaltinama ir dėl nepakankamo Libra mokėjimo sistemos rizikų valdymo, klientų tapatybės identifikavimo, kovos su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos užtikrinimo. Dėl užgriuvusių kaltinimų iš asociacijos narių pasitraukė tokios organizacijos kaip „Visa“ ar „PayPal“.

Praėjus nepilniems metams, 2020 m. balandžio mėn., „Libra“ asociacija, atsižvelgusi į centrinių bankų, finansinių institucijų išsakytą kritiką bei finansinių reguliuotojų reikalavimus, paskelbė atnaujintą skaitmeninės valiutos Libra projektą. Nepaisant reikšmingai atnaujinto sistemos dizaino bei patobulintų „Pažink savo klientą” procedūrų, šiai pasaulinei mokėjimų sistemai vis dar yra nesuteikta veiklos licencija. Jau pirmą projekto paskelbimo dieną buvo iškelti likę neatsakyti klausimai bei susirūpinta skaitmeninės valiutos Libra poveikiu pasaulio ekonomikai.

2020 metų pabaigoje, gruodžio 1 dieną, siekiant atsiriboti nuo priklausomybės tapatinamos su socialiniu tinklu „Facebook“, buvo paskelbtas ne tik asociacijos, bet ir skaitmeninės valiutos Libra keitimas į Diem. „Diem“ asociacija atkreipė visuomenės dėmesį, kad „Facebook“ yra tik vienas iš 27-ių asociacijos narių, tokių kaip „Coinbase“, „Uber“, „Spotify“, rizikos kapitalo fondų, kuris turi tokias pat balsavimo teises kaip ir visi kiti asociacijos nariai.

Pranešama, kad vartotojų adresai taip pat nebus susieti su „Facebook“ duomenimis, siekiant užtikrinti didesnę organizacinę nepriklausomybę bei saugumą. Vartotojai neprivalės turėti „Facebook“, „WhatsApp“ ar „Messenger“ paskyros. Diem bus susietas su JAV doleriu naudojantis skaitmenine pinigine „Novi“.

Asociacija nauju projektu pristatė ne tik atnaujintą vardą, nepriklausomybę nuo „Facebook“, bet ir projekto viziją ir misiją. Vizija siejama su visuotina prieiga prie finansinių paslaugų, misija su nauju ir patikimu finansiniu tinklu. Diem mokėjimo sistema galės pigiai, saugiai bei greitai naudotis tiek verslo atstovai, tiek pavieniai asmenys visame pasaulyje.

Kokios Diem perspektyvos?

Nors dienraštis „Financial Times“ informavo, kad ilgai lauktoji kriptovaliuta dienos šviesą išvys 2021 metų sausio mėnesį, tačiau asociacija šio pranešimo nepatvirtino. Projekto ataskaitoje yra nurodoma, kad skaitmeninės valiutos Diem mokėjimų sistema turėtų pradėti veikti 2021 metų pradžioje.

Žodis diem išvertus iš lotynų kalbos reiškia diena. „Diem“ asociacija yra pasirengusi išleisti naują skaitmeninę valiutą bei laukia finansinių reguliuotojų patvirtinimo, tikėdamasi, kad naujas pavadinimas siesis su naujai išaušusia projektui diena.

Norint paleisti į rinką naują skaitmeninę valiutą Diem, asociacija visų pirma turi gauti patvirtintą mokėjimų sistemos licenciją iš Šveicarijos finansų rinkos priežiūros institucijos „Finma“ į kurią buvo kreiptasi praėjusių metų balandžio mėnesį. Neabejojama kad Diem paleidimas bus vilkinamas iki tol, kol pilnai netenkins teisinių, reguliavimo ir priežiūros reikalavimų. Net ir gavus leidimą Diem visgi gali būti neleista naudotis visose šalyse.

Komentaro autorė – Dr. Alfreda Šapkauskienė, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentė

