Žaidimų konsolėmis ir užkandžiais biure nebepriviliosi: ko nori IT profesionalai?

IT specialistai – vieni paklausiausių darbo rinkoje, jų poreikis, kaip ir trūkumas, kasmet auga. Jei anksčiau darbdaviai norėdami pritraukti profesionalus varžėsi tarpusavyje siūlydami geresnį darbo užmokestį, įdomesnes pramogas ar užkandžius, šiandien šių specialistų jais taip lengvai nebepriviliosi. Ko šiandien nori IT specialistai dalijasi „Bitė Lietuva“ technologijų vadovas Gintas Butėnas.

Darbuotojai nori mokytis

Informacinės technologijos keičiasi žaibišku greičiu, todėl norėdamas neatsilikti, šios srities profesionalas turi nuolat atnaujinti žinias ir įgūdžius. Įmonės, kurios daug dėmesio skiria IT specialistų mokymosi galimybėms, turi daugiau šansų pritraukti norimus darbuotojus.

„Bitėje“ mūsų didžiausias turtas – žmonės, todėl daug dėmesio skiriame darbuotojų tobulėjimui ir mokymuisi, – sako technologijų vadovas Gintas Butėnas. – Priešingai nei daugelis įmonių, kurios pačios nusprendžia, kur siųsti savo darbuotojus ir kokių įgūdžių jiems trūksta, mes skatiname juos diskutuoti ir išsakyti savo nuomonę bei pageidavimus. Taip darbuotojai yra ne tik linkę labiau pasitikėti savo jėgomis, bet ir gali pasiekti geresnių rezultatų.“

Siekiant išsiaiškinti, kaip pritraukti IT profesionalus, „Linkedin“ užsakymu buvo atliktas tyrimas. Duomenys rodo, kad darbuotojai, kurie esamoje darbovietėje neturi sąlygų tobulėti ir pasiekti išsikeltų karjeros tikslų, yra 12 kartų dažniau linkę išeiti dirbti kitur.

IT profesionalų pasirinkimą lemia darbo turinys

Galimybė kurti ir įgyvendinti pokyčius yra viena pagrindinių priežasčių, lemiančių IT specialistų pasirinkimą dirbti vienoje ar kitoje įmonėje. Kadangi didelėse organizacijose darbuotojai paprastai dirba pagal iš anksto nustatytas instrukcijas, atlieka kitų jiems patikėtas užduotis ir neturi galimybės patys priimti sprendimų, IT profesionalai dažniausiai papildo startuolių komandos gretas.

G. Butėnas sako, kad vienas pagrindinių IT specialistus įmonėje motyvuojančių dalykų yra galimybė patiems kurti technologijas: „Būdami vidutinio dydžio IT įmonė, su beveik 100 IT profesionalų, nuolat kuriame ir vystome įvairius technologinius sprendimus čia, Lietuvoje. Pavyzdžiui, mes pirmieji šalyje pradėjome siūlyti virtualios eSIM paslaugą, kuri pakeitė fizines SIM korteles. Kasdienį gyvenimą palengvinęs sprendimas sulaukė didžiulio pasisekimo – pagal išmaniųjų laikrodžių pardavimus būtent su eSIM paslauga Lietuva lenkia daugelį Europos šalių.“

„Bitės“ darbuotojai taip pat prisideda prie vienos svarbiausių šiuo metu vystomų technologijų – 5G ryšio infrastruktūros kūrimo.

„5G yra penktos kartos bevielio ryšio technologija, kuri leis didelius duomenų srautus perduoti lengviau ir greičiau nei bet kada anksčiau. Dar neregėta spartaus interneto plėtra atvers ir gerokai platesnes panaudojimo galimybes. „Bitės“ IT specialistai turi unikalią galimybę prisidėti prie šio išmanaus sprendimo kūrimo ir spręsdami kasdienius iššūkius įgauti visiškai naujos patirties. Jų kasdienis indėlis į šį darbą įmonei ypač svarbus – paspartinsime 5G tinklo pagrindu veikiančių „Bitės“ paslaugų kūrimą, galimybes klientams greičiau pasiūlyti mobiliosios televizijos, spartesnio interneto bei daiktų interneto sprendimus“, – sako G. Butėnas.

Kadangi telekomunikacijų sektoriuje technologiniai pokyčiai vyksta labai greitai, čia dirbančių IT specialistų darbas yra itin nenuobodus.

„IT profesionalai „Bitėje“ patys kuria inovatyvius produktus, technologijas. Telekomunikacijų sektorius pernelyg dinamiškas, kad galėtume vadovautis taisyklėmis, instrukcijomis, todėl dirbame kūrybiškai. Skirtingų sričių specialistai prisideda prie technologijų kūrimo patys, o ne akcininkų tolimose šalyse paliepti, ieško efektyviausio ir patogiausio sprendimo“, – pažymi „Bitės“ technologijų vadovas.

Svarbu jaustis svarbiems

Vadovai yra pagrindiniai IT specialistų mentoriai, kurie padeda jiems augti ir tobulėti. Jie it magnetas pritraukia į įmonę geriausius specialistus ir yra atsakingi už jų įsitraukimą ir išlaikymą. Todėl darbuotojai, kurie nesutaria ar nejaučia vadovų palaikymo, yra kelis kartus dažniau linkę palikti organizaciją, rodo jau minėtas „Linkedin“ tyrimas.

„Mes „Bitėje” esame viena stipri komanda. Daug dėmesio skiriame darniems santykiams tarp darbuotojų kurti. Pas mus nėra aiškaus skirstymo tarp vadovų ir darbuotojų, o daugelį klausimų galima aptarti ne kabinete, o per kavos pertraukėlę. Tą betarpiškumą ir laisvumą padiktuoja mūsų „plokščia” valdymo struktūra. Analogiškose tokio dydžio įmonėse kartais būna iki aštuonių valdymo lygių, kai pas mus tėra trys, – sako Eglė Staniulionė, „Bitė Lietuva“ žmonių ambasados vadovė. – Jausdami vadovų palaikymą ir gaudami konstruktyvų grįžtamąjį ryšį darbuotojai yra daug labiau įsitraukę.“

Įmonės kultūra yra neatsiejama nuo pažangios įmonės kuriamo įvaizdžio. Nors futbolo stalu ir užkandžiais IT specialistų šiandien nebesuviliosi, papildomos naudos, tokios kaip lankstus darbo grafikas, bendras laisvalaikis, rūpestis darbuotojo pensija ir sporto klubų abonementas vis dar gali pritraukti geriausius specialistus.

„Darbuotojams labai svarbu jausti, kad jie įmonei rūpi. Todėl kartu švenčiamos šventės, laisva diena gimtadienio proga ar lankstus darbo grafikas yra puikus būdas parodyti dėmesį ir tai, kad darbuotojo asmeninis gyvenimas yra svarbus ir vertinamas“, – pasakoja G. Butėnas.

