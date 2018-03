Dėl medienos pirkėjų valstybė konkuruos su 250.000 privačių miško savininkų

Nuo kitų metų per patobulintą valstybinės medienos aukcionų sistemą AMEPS parduoti medieną galės ir privačių miškų savininkai. Be to, pirkėjams siūloma centralizuotoje biržoje leisti matyti ir reaguoti į konkurentų siūlomas kainas, į kurias numatoma įtraukti ir transportavimo sąnaudas.