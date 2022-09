„Adampolis Group“: po 27 veiklos metų reikšmingos permainos žymi brandą ir ambicijas

Prekės ženklo atnaujinimas žymi verslo augimą grupės mastu ir brandą, kurią „Adampolis“ pasiekė per 27 veiklos metus.

Prekės ženklą atnaujinanti komercinio ir nekomercinio transporto bei spec. technikos prekybos, nuomos ir serviso paslaugų įmonių grupė „Adampolis“ šia permaina žymi naują veiklos etapą. Strateginių tikslų pagrindas – net ir sunkiai prognozuojamais laikais būti patikimu ir stabiliu partneriu klientams, darbuotojams ir atstovaujamiems gamintojams. O atsinaujinimas, tikimasi, leis rinkai aiškiau parodyti ir platų visos grupės vykdomų veiklų spektrą.

„Prekės ženklų atnaujinimas nėra tik logotipo pakeitimas. Šis periodas žymi mūsų verslo augimą grupės mastu ir tą brandą, kurią pasiekėme per visus 27 veiklos metus. Atnaujinome strategiją, struktūrą. Norime parodyti, kokias veiklos šakas ši grupė vienija, nes tai nėra vien tik vilkikų pardavimai. Paslaugų ir veiklų paketas labai platus, iš viso apima 7-ias veiklos kryptis ir visos tos veiklos atsirado iš klientų poreikių“, – sako Ričardas Tverijonas, UAB „Adampolis Holding“ administracijos direktorius.

Būtent klientų pasitenkinimo rodiklis ir dėmesys jų problemų sprendimui brėžiant grupės ateities tikslus, pasak R. Tverijono, tampa svarbiausiu kelrodžiu. Veiklos pagrindu ir toliau išliks strateginė partnerystė su MAN Truck & Bus SE. Jų oficialiu importuotoju Lietuvoje UAB „Adampolis“ tapo 2007 m., o šio gamintojo vilkikų remonto ir aptarnavimo partnerystė tęsiasi jau nuo 1998 m.

Būti partneriu

„MAN partnerystė yra strateginė mūsų veikloje. Su šiuo prekės ženklu einame į ateitį, rinkai ir toliau norime tiekti jų produktus ir aukščiausio lygio sprendimus. Strategijoje svarbus ir mūsų pačių veiklos efektyvinimas, konkretumas, aiškumas, gebėjimas kuo geriau suprasti klientų poreikius. Klientų pasitenkinimas tampa vienu svarbiausių rodiklių, kuriuo vertiname patys save ir savo strategijos įgyvendinimą. Jei klientai bus patenkinti sprendimais, pavyks būti efektyviems, skaidriems tiek grupės viduje, tiek teikiant paslaugas, tada pavyks ir augti“, – sako R. Tverijonas.

Ričardas Tverijonas, UAB „Adampolis Holding“ administracijos direktorius: „Norime būti stabiliais ir patikimais partneriais, padedančiais klientų verslams augti ir sklandžiau valdyti transporto parkus.“

Jis pažymi, kad savo veikla grupė siekia tapti ne tiekėjais ar pardavėjais, o stabiliais ir patikimais partneriais, padedančiais klientų verslams augti ir sklandžiau valdyti transporto parkus, išvengti galimos žalos, sumažinti rizikas. Ypač tai aktualu šiandien, kai industrija patiria itin daug neapibrėžtumo.

„Dar vienas strateginis laiptelis – stipri komanda. Mūsų komanda reaguoja į visus kylančius iššūkius ir juos sprendžia čia ir dabar. Klientai betarpiškai jaučia rinkos trikdžius, o transporto sektoriuje kiekvienas stabtelėjimas kainuoja brangiai. Daug investuojame į mokymus, darbuotojų kvalifikaciją tiek iš techninės-inžinerinės pusės, kuri mūsų veiklai yra kritiškai svarbi, tiek ir tobulinant vadybą, bendravimą su klientais, stiprinant vidinę kultūrą. Jaučiame, kad tai reikšmingai prisideda prie įmonių grupės augimo, kuris 2021 m. siekė 20%, o 2022 m. numatome augti dar iki 40-45%“, – pažymi R. Tverijonas.

Visas veiklų spektras

Grupės įmonės užsiima ne tik sunkvežimių ir spec. technikos pardavimais, nuoma, jų aptarnavimu, bet teikia ir finansavimo sprendimus, konsultacijas, stiprina serviso ir detalių prekybos veiklą. Plečiamas siūlomo transporto ir spec. technikos segmentas. Tarp naujų priemonių – elektriniai mikroautobusai, hibridiniai keleiviniai autobusai ir elektrinė komunalinė oro uostų takų priežiūros technika. Taip pat skiriamas dėmesys technikai, pritaikomai karinėms reikmėms. Į šią sritį grupė pradėjo orientuotis dar 2021-aisiais. Strategijos rezultatai jau matomi – šiandienos geopolitinė situacija rodo, kad tokios technikos poreikis augs.

Pasak vadovo, „Adampolio“ įmonių grupės prekės ženklų atnaujinimas – ne revoliucinis, o evoliucinis procesas, padėsiantis aiškiau ir skaidriau pristatyti visas vykdomas veiklas ir įmones. Atnaujintu „Adampolis Truck & Bus“ prekės ženklu žymima MAN Truck & Bus SE gamintojo naujų ir naudotų vilkikų pardavimų veikla bei serviso paslaugos, kurias bendrovė užtikrina per 4 sertifikuotus serviso centrus Lietuvoje. Taip pat atnaujinti finansavimo paslaugų teikimo „Adampolis Finance“ ir statybinės bei pramoninės technikos nuomos ir pardavimo veiklos „Adampolis Rental“ logotipai. Tarp naujai sukurtų – „Adampolis Shop“, žymintis transporto detalių prekybos veiklą ir platų 7 parduotuvių tinklą, kurį dar šiemet papildys moderni, atnaujinta e. parduotuvė. Naujai sukurtas ir „TN Truck Rent“ prekių ženklas, kuris žymi naujų vilkikų ilgalaikės nuomos paslaugą. Taip pat naujai sukurtas „Adampolis Group“ prekės ženklas, apjungiantis ir vienijantis visas grupės įmones, padedantis stiprinti patikimo ir stabilaus darbdavio įvaizdį.

Tarp istorijos ir inovacijų

Arūnas Sliekas, grupės prekių ženklus atnaujinusios kūrybinės reklamos agentūros „Protingi sprendimai“ vadovas, sako, kad atnaujinti daug metų naudotą „Adampolio“ prekės ženklą buvo tam tikras iššūkis, nes jis buvo labai gerai žinomas tarp verslo partnerių, svarbus darbuotojams, vadovybei.

Arūnas Sliekas, UAB „Protingi sprendimai“ vadovas: „Adampolio“ įmonių viduje per daug metų atsirado daug inovacijų, permainų, patobulinimų, augimo, bet senasis prekės ženklas dar stovėjo vietoje.“

„Kartu turėjome rasti aukso vidurį tarp to, kas buvo ir yra, ir to, kur link einame, kokia įmonės vizija. Norėjosi išlaikyti istorijos dalelę, bet pridėti modernumo, veržlumo, kad atnaujintas prekės ženklas demonstruotų augimą ir tobulėjimą. „Adampolio“ įmonių viduje per daug metų atsirado daug inovacijų, permainų, patobulinimų, augimo, bet senasis prekės ženklas dar stovėjo vietoje ir nepadėjo tų permainų iškomunikuoti: atrodė stabilus, rimtas, bet sustingęs laike, lyg iš praeities“, – sako A. Sliekas.

Kuriant naują logotipą siekta modernizuoti esamą įmonės veidą, suteikiant jam patikimo, veržlaus ir profesionalaus prekės ženklo įvaizdžio. Supaprastinus perteklines formas, tipografinis logotipas tapo kompaktiškesnis, modernesnis ir lengviau atpažįstamas. Kuriamą prekės ženklo charakterį papildo ir sustiprina naudojamos tamsaus metalo ir kitos išraiškingos, skirtingų grupės įmonių charakterius išskiriančios spalvos.

Pasak A. Slieko, visiems prekės ženklams galioja viena universali taisyklė – esamų ir naujų klientų akyse svarbu rodyti judėjimą koja kojon su laiku ar net jį pralenkti, perteikti šiuolaikiško, nuolat augančio ir tobulėjančio prekės ženklo įvaizdį. „Džiaugiamės, kad mums tai pavyko ir glaudžiai bendradarbiaudami su klientu sukūrėme sprendimą, kuris, tikimės, gyvuos dar ne vienerius metus“, – sako agentūros vadovas.

