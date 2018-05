Duomenų apsaugos pokyčiai – proga pelnyti daugiau klientų pasitikėjimo

Mindaugas Maraulas “Blue Bridge” IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas.

Nors Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), įsigaliosiantis gegužės pabaigoje, kelia nerimą daugeliui Lietuvos įmonių, kai kurios iš jų duomenų apsaugos pokyčiuose įžvelgia ne tik iššūkius, bet ir galimybes. Viena iš tokių įmonių – jau daugiau nei metus skaičiuojantis startuolis „OXON tech“, kuriantis kontaktų valdymo sistemas.

Nepaisant to, kad pasirengimas BDAR įsigaliojimui sutapo su naujų klientų atėjimu, „OXON tech“ Produkto vadovas Mantas Gineitis patikina: BDAR leido jaunai įmonei pelnyti daugiau pasitikėjimo ir rasti patikimą IT partnerį, kuriuo tapo IT įmonė „Blue Bridge“.

Pasirengimas pradėtas dar prieš metus

„OXON tech“ siūlo unikalų sprendimą Baltijos šalių rinkoje. Jis skirtas organizacijoms, turinčioms aptarnavimo centrus. „OXON tech“ kontaktų valdymo sistemos apjungia 4 pagrindinius komunikacijos kanalus – el. paštą, skambučius, socialinių tinklų žinutes ir vaizdo skambučius – į bendrą visumą, kurią paprasčiau valdyti.

„Vienas mūsų privalumų yra tai, kad klientai neturi nieko diegti į savo infrastruktūrą – kompiuterius, serverius ir t. t. Norėdami suteikti tokio lengvo naudojimo galimybę, nuo pat pradžių įsikūrėme „debesyje“ ir tapome savo klientų duomenų tvarkytojais“, – pasakoja startuolio, tarp kurio klientų – elektroninės parduotuvės, kurjerių ir maisto pristatymo paslaugas teikiančios įmonės – atstovas.

„OXON tech“ pasiruošimas BDAR įsigaliojimui prasidėjo dar prieš metus, kai apie artėjančius duomenų pokyčius visoje Europos Sąjungoje (ES) buvo pranešta oficialiai. „Į šias permainas žiūrėjome rimtai, nes disponuojame įvairiais asmens duomenimis. Svarbiausius pasirengimo tikslus galima suskirstyti į tris dideles grupes: vidinių procesų tobulinimas centralizuojant darbuotojų priėjimą prie klientų duomenų, klientui draugiškas duomenų peržiūrėjimo ir ištrynimo modelis ir duomenų apsauga, kurią sudaro daug skirtingų veiklų“, – pasakoja M. Gineitis.

Proga atliepti klientų lūkesčius

Duomenų apsaugos pokyčiai ir su jomis susijusios užduotys glaudžiai susijusios su klientų pasitikėjimo didinimu, pabrėžia M. Gineitis: „Pamatėme, kad įgyvendindami BDAR reikalavimus, galime vienu šūviu nušauti du zuikius: sukurti tobulesnę duomenų apsaugą ir įsiklausyti į klientų lūkesčius.“

Vienas svarbiausių užduočių, kurią „OXON tech“ užsibrėžė įgyvendinti – savo duomenų perkėlimas iš duomenų centrų užsienyje į Lietuvą. Šį sprendimą paskatino dvi svarbios priežastys. Pirmiausia, po visą pasaulį išsibarstę didžiųjų „debesijos“ paslaugų tiekėjų duomenų centrai, kuriais įmonė naudojosi anksčiau, turi mažiau galimybių atitikti BDAR reikalavimus, nes nustatyti, kuriame pasaulio taške saugomi konkrečios organizacijos duomenys – daug sudėtingiau, nei tuo atveju, kai duomenų centras – ES teritorijoje. Antroji priežastis – tai šansas geriau įsiklausyti į klientų lūkesčius. „Kadangi esame lietuviška kompanija ir daugiausiai dirbame su Lietuvos įmonėmis, neretai sulaukdavome klausimų – o kur gi laikote mūsų duomenis? Ne visi suprasdavo, kodėl laikome juos užsienyje. Taip atėjo sprendimas pradėti naudotis Lietuvoje esančiais duomenų centrais. Pajautėme, kad nauji klientai reagavo į šį pokytį teigiamai, atsirado daugiau psichologinio komforto“, – neslepia pašnekovas.

Tačiau duomenų perkėlimas iš užsienio į Lietuvą nebuvo vien technologijų klausimas – ieškota kompetentingo IT partnerio. „Renkantis debesų kompiuterijos tiekėją Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidino BDAR reikalavimai, priverčiantys naujomis akimis pažvelgti į lūkesčius, kuriuos mes keliame savo IT paslaugų tiekėjui. Ieškojome ne tik patrauklios kainos, bet ir profesionalios komandos, kuri galėtų padėti atremti įvairius iššūkius. Daugiausiai dėmesio sau, kaip klientui, sulaukėme būtent iš „Blue Bridge“, todėl šią įmonę ir pasirinkome iš kitų 8 kandidatų“, – pasakoja M. Gineitis.

Duomenų perkėlimas užtruko kelias dienas

Duomenų perkėlimo procesas turėjo griežtus terminus, todėl buvo įgyvendintas itin sparčiai – vos per kelias dienas. „Anksčiau nebuvome dirbę su savitarnos sistema, kurią naudoja „Blue Bridge“, tačiau sulaukėme visos reikiamos pagalbos ir sėkmingai savarankiškai perkėlėme duomenis“, – sako pašnekovas.

„Blue Bridge“ IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Maraulas pasakoja, kad „Blue Bridge“ komanda operatyviai suteikė reikiamus resursus naujajam klientui ir, atlikus duomenų perkėlimą, pagelbėjo atsakant į visus kilusius klausimus.

BDAR vertina kaip akstiną tobulėti

Nepaisant trumpalaikių iššūkių, kuriuos gali kelti pasirengimas BDAR įsigaliojimui, naujojo reglamento įsigaliojimas iš esmės sukuria dirvą sėkmingai verslo plėtrai, pastebi M. Gineitis: „Daugiausiai dirbame Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse, tačiau mūsų planuose – Vakarų Europa. Duomenų apsaugos revizija, kurią atlikome rengdamiesi BDAR įsigaliojimui, tapo vienu iš žingsnių link naujų rinkų.“

„OXON tech“ ketina sustiprinti duomenų apsaugą pasitelkdama ir serverių priežiūros paslaugas. „Žinoma, galėtume prižiūrėti savo infrastruktūrą duomenų centre patys, tačiau suprantame, kad bendradarbiavimas su „Blue Bridge“ leistų mums greičiau optimizuoti tam tikrus procesus, išsamiau pamatyti įvairias su infrastruktūra susijusias rizikas ir galimybes“, – pasakoja pašnekovas.

Dėl BDAR reikalavimų duomenų saugojimui, Lietuvoje esančių duomenų centrų paslaugos artimiausiu metu gali tapti aktualios dar didesniam ratui organizacijų, teigia „Blue Bridge“ IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas M. Maraulas. Tiesa, kol kas „OXON tech“ – vienas pirmųjų „Blue Bridge“ duomenų centro klientų, perkeliančių savo duomenis į Lietuvą iš pasaulinio lygio debesų kompiuterijos tiekėjo, būtent dėl duomenų apsaugos pokyčių.