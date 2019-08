Lietuvoje antrąjį ketvirtį nedarbo lygis siekė 6,1%

Nedarbo lygis Lietuvoje šių metų II ketv. siekė 6,1% ir buvo mažesnis nei I ketv., bet didesnis nei prieš metus, pranešė Statistikos departamentas.

Palyginti su šių metų I ketv., nedarbo lygis II ketv. sumažėjo 0,4 procentinio punkto, o palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 0,2 procentinio punkto.

Vyrų nedarbo lygis buvo 6,8%, moterų – 5,4%. Jaunimo (15–24 m. amžiaus) nedarbo lygis II ketv. sudarė 10,2% ir per ketvirtį sumažėjo 2,3 procentinio punkto, per metus –0,7 procentinio punkto.

Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį išliko nepakitęs ir 2019 m. II ketv. siekė 1,8%. Palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, jis sumažėjo 0,2 procentinio punkto.

Ilgalaikių bedarbių II ketv. buvo 27.100, arba 30% visų bedarbių. Iš viso šiuo laikotarpiu buvo 90.200 15–74 m. amžiaus bedarbių.

[infogram id="090358e5-f61c-40d9-9b6b-663d74421c58" prefix="ASl" format="interactive" title="Nedarbo lygis ketvirčiais"]

15–64 m. amžiaus gyventojų užimtumo lygis šių metų II ketv. sudarė 73%, per ketvirtį jis padidėjo 0,5 procentinio punkto, per metus – 0,9 procentinio punkto. Šio amžiaus vyrų užimtumo lygis buvo 1,9 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 74 ir 72,1%).

Jaunimo (15–24 m. amžiaus) užimtumo lygis išliko beveik nepakitęs ir šių metų II ketv. sudarė 32,1%, per metus – padidėjo 1 procentiniu punktu. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 1,2 procentinio punkto, per metus – 1,9 procentinio punkto ir II ketv. sudarė 69,4%.

Šių metų II ketv. iš viso buvo 1 mln. 472.000 darbo jėgai priskiriamų asmenų. Palyginti su I ketv., tokių asmenų skaičius padidėjo 3.300.