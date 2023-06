Ežerų krašto regione įgyvendintas jaunimo verslumo ugdymo projektas atskleidė verslumo mokymų svarbą

Tarptautinė verslumo stovykla Zarasuose.

Projekto „Creazone” veiklos jau baigtos ir, jei viščiukus skaičiuojame rudenį, tai projekto rezultatus tikrai jau galime skaičiuoti dabar. Tačiau norint pristatyti rezultatus, svarbu pateikti bendrą kontekstą.

Šį, Europos Sąjungos pagal Europos kaimynystės priemonę, finansuojamą projektą Euroregiono Ežerų krašto direktorato biuras kartu su Latvijos pramonės ir prekybos rūmais pradėjo įgyvendinti prieš gerus dvejus metus. Planuojama veiklų apimtis reikalavo didelio pasiruošimo, todėl parengiamoji stadija (pirkimų dokumentacijos rengimas, konsultantų atranka, veiklų suderinimas tarp partnerių) kaip ir pats įgyvendinimas truko po vienerius metus. „Creazone“ verslumo mokymo metodika, kuri, įtraukiant įvairių sričių profesionalus, skirta ugdyti jaunimo verslumą, jau išbandyta ankstesniuose projektuose studentų tarpe, Ežerų krašto regione buvo pritaikyta baigiamųjų klasių moksleiviams. Projekto tikslas – dalytis patirtimi ir žiniomis, taip pat praktiniais patarimais jaunimui, kad jie galėtų įgyvendinti savo verslo idėjas. Projektas „Creazone“ išsiskiria tuo, kad orientuojasi į tiesioginį darbą su jauna auditorija, įkvepia ir motyvuoja žengti pirmuosius žingsnius versle, taip pat stengiasi suteikti bendravimo patirties su verslininkais.

Tarptautinis verslo planų pristatymo renginys Ignalinoje.

Lietuvoje net šešiolikai regiono moksleivių komandų buvo pristatyta projekto koncepcija ir turinys. Komandos turėjo apsispręsti, ar bus pajėgios keliauti toliau ir priimti projekto iššūkį intensyviems mokymams ir realių verslų modelių sukūrimui. Aštuonios ryžtingiausios komandos su didžiuliu mokyklų palaikymu 2022-2023 mokslo metų laikotarpiu gerokai virš dvidešimt dienų skyrė intensyviems mokymams, dalyvavo tarptautinėje stovykloje bei kituose projekto renginiuose. BE BETTER, PITCH IN, TEAM, DESIGN IT, DEMO DAY, GET STARTED – tai mokymų blokų pavadinimai, kurių metu jaunimas žingsnis po žingsnio, tema po temos, vedami patyrusių profesionalų, ėjo verslumo pažinimo keliu.

109 veiklos, kuriose dalyvavo beveik 2,3 tūkstančio neunikalių dalyvių, įtraukė ne tik moksleivius, bet ir jų mokytojus, jaunimo verslumą regione kuruojančius specialistus. Pastariesiems buvo skirta mentorių mokymo programa, kuria siekiama suteikti bazinių žinių apie tai, kaip vystyti verslo idėjas, kaip motyvuoti jaunimą, palaikyti jų iniciatyvas. Visos projekto veiklos lygiagrečiai buvo vykdomos ir Latvijos Latgalės regione, nemaža dalis iš jų buvo bendros. Bendras laikas stovyklose, konferencijose, mentorių mokymuose, verslo planų pristatymo renginiuose buvo produktyvus ir įdomus, ugdantis kūrybiškumą, drąsą bei kalbines žinias.

Baigiamoji konferencija sukvietusi į diskusijų ratą moksleivius, mokytojus, LR ŠMSM jaunimo verslumą ugdančių organizacijų atstovus bei jaunuosius verslininkus buvo skirta apibendrinti projekte patirtus įspūdžius, pasiektus rezultatus, bei, svarbiausia, išsakyti norus, galimybes, lūkesčius jaunimo verslumo ugdymo tema. Pagrindinė nuskambėjusi ir labai svarbi mintis ta, kad verslumo ugdymas mokyklose nepakankamas. Mokyklos bendruomenės noras – formalios verslumo ugdymo pamokos, profesionalūs charizmatiški dėstytojai, praktiniai užsiėmimai bei lėšos bandomiesiems moksleivių verslo projektams. Išskyrus paskutinę dalį, šis projektas išpildė visus dalyvavusiųjų lūkesčius. Akivaizdu, kad projekto sukurta ir ištobulinta metodika taikytina daug platesniu mastu ir yra sėkminga. Projekte finišavusios moksleivių komandos pasirengė ir išbandė įvairiausius verslo modelius, pristatė juos savo bendraamžiams bei projekte dirbusiems konsultantams.

Projektą „Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas derinant verslo modelius ir kūrybiškumą ekologiškame, jauname ir perspektyviame versle” Lietuvoje įgyvendino VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“, projektas vykdomas pagal Europos kaimynystės priemonę, finansuoja Europos Sąjunga ir Ignalinos, Zarasų, Utenos, Švenčionių rajonų ir Visagino savivaldybės. Projektui įgyvendinti buvo pritrauktas ES finansavimas – 857 568,21 Eur. Bendras projekto biudžetas – 952 853,57 Eur.

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ – mokymų ir konferencijų organizatorius.

Projekte dalyvavo mokyklos: Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija (komanda laimėjo pagrindinį prizą), Ignalinos r. Vidiškių gimnazija, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, Visagino „Verdenės“ gimnazija, Zarasų profesinis centras, Utenos Šeimos ir vaiko gerovės centras, Utenos regioninis profesinio rengimo centras.

