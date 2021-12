Tyrimas: dovanas ið smulkiøjø vietos gamintojø perka kas penktas lietuvis

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Perkant dovanas iš vietinių gamintojų, galima įsigyti išskirtinį daiktą ar paslaugą, o kartu ir paremti Lietuvos smulkųjį verslą. Tokios dovanos maloniai nustebintų ir verslo klientus ar įmonės darbuotojus. Tiesa, kol kas tik 19% gyventojų pripažįsta, kad nuolat perka lietuviškus gaminius dovanoms, rodo tyrimas. Nors, ieškant dovanos paskutinę minutę, būtent vietos verslas dar gali spėti pasiūlyti gerų idėjų.

Šiaulių banko užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa parodė, kad 62% Lietuvos gyventojų retkarčiais įsigyja dovanas vietinių gamintojų parduotuvėse, o nuolat jose perka vos kas penktas žmogus. Dovanas iš smulkiųjų Lietuvos įmonių dažniau perka moterys, aukštąjį išsilavinimą turintys apklaustieji, 26-35 metų didžiųjų miestų ir rajono centrų gyventojai.

„Mažieji Lietuvos verslai gamina išskirtinę produkciją, deja, jų šansai būti pastebėtiems riboti. Tai suprantama, nes smulkiųjų verslų galimybės reklamuoti savo gaminius taip pat yra yra ribotos, šių gaminių dažniausiai nerasite didžiuosiuose prekybos tinkluose, o ir pradedantiems verslą žmonėms dažnai trūksta žinių, kaip efektyviai pristatyti ir parduoti savo produkciją“, – sako Paulius Pocius, Šiaulių banko rinkodaros ir komunikacijos departamento direktorius.

Pasak jo, jei dar skubate spėti įsigyti dovanų šių metų šventėms, verta užsukti į vietinių gamintojų krautuvėlę arba paieškoti Lietuvos gamintojų prekių internete. Artimuosius ne tik nudžiuginsite miela ir niekur nematyta dovanėle, bet kartu ir paskatinsite smulkųjį Lietuvos verslą.

Ieško išskirtinių dovanų

Dovanomis siekiama nustebinti, tad pirkėjai tampa išrankesni – daugelio jau nevilioja serijinės gamybos prekės. Tyrimo rezultatai parodė, kad 2 iš 3 apklaustųjų pripažįsta, jog mažose parduotuvėse galima įsigyti išskirtinių prekių, kurių nėra didžiuosiuose prekybos centruose. Tokiam teiginiui labiausiai pritaria jaunesnio amžiaus, aukštąjį išsilavinimą įgiję gyventojai.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad iš mažųjų gamintojų lietuviai tikrai labiau linkę pirkti maisto gaminius (59% apklaustųjų). Toliau pagal populiarumą rikiuojasi suvenyrai bei grožio prekės ir paslaugos (atitinkamai 50 ir 35% apklaustųjų). 20% atsakiusiųjų iš mažųjų gamintojų perka žaislus ir prekes vaikams.

Paskata vietos gamintojams

Pusė apklausos dalyvių nurodė, kad pirkti iš mažųjų verslų juos skatina įsitikinimas, kad taip prisidedama prie smulkiojo verslo plėtros. Šiam teiginiui labiau pritaria moterys, rajono centrų ir kaimo vietovių gyventojai.

Prie smulkiųjų Lietuvos gamintojų produkcijos atradimo prisidėti gali ir didžiosios įmonės. Kad atkreiptų šalies įmonių ir gyventojų dėmesį į mažuosius, Šiaulių bankas smulkiųjų verslų produkcijai skyrė visą kalėdinę kampaniją.

„Mes kasdien dirbame su Lietuvos verslais ir puikiai matome kokios nuotaikos vyrauja pandemijos kontekste. Su pirmąja karantino banga ėmėmės iniciatyvos „Planas A“, kurios tikslas buvo suburti smulkiuosius šalies verslininkus, didžiąsias Lietuvos įmones ir gyventojus tam, kad didieji verslai padėtų mažiesiems, o gyventojai atrastų naujus prekybininkus ir paslaugų tiekėjus. O šventėms sukūrėme patogią kaledubankas.lt platformą, kad vienoje vietoje suburtume smulkiuosius šalies verslininkus. Vienoje vietoje čia galima rasti išskirtinai tik vietinių smulkiųjų verslų prekes ir paslaugas, sugrupuotas pagal kategorijas“, – pasakoja P. Pocius.

Net jei dovanų ieškoti tenka paskutinę minutę – iniciatyvos puslapyje galima rasti ir Lietuvos žemėlapį su pažymėtais smulkiaisiais verslais, kad būtų galimybė rinktis iš arčiausiai įsikūrusių, greičiausiai prekes pasiūlyti galinčių vietos tiekėjų.

Svarbu ir verslui

Galimybė rinktis iš vietos gamintojų, pasak P. Pociaus, aktuali ir verslui, besirenkančiam ne tik kalėdines, bet ir kitas verslo ar darbuotojams skirtas dovanas. Norint, kad korporatyvinė dovana neatsidurtų šiukšliadėžėje, kaip, deja, ne retai ir nutinka, vertėtų pagalvoti, ar darbuotojo akimis tai turės kokią nors meninę ar emocinę vertę. Didelė tikimybė, kad dovana iš smulkaus vietinio kūrybiško gamintojo bus ne tik originali, galbūt net vienetinė.

Taip pat tarp kitų privalumų nevertėtų pamiršti ir to, jog dovanos laukimo laikas šalies viduje bus daug trumpesnis. Net jeigu dovanų pirkimas jūsų įmonėje buvo dešimt kartų atidėtas ar kažkas tiesiog pamiršo tą padaryti iki paskutinės minutės, vietiniai kūrėjai jūsų prekes gali pristatyti jau kitą ar net tą pačią dieną. O ir grąžinimo procedūra tokiu atveju bus daug paprastesnė, nei perkant iš užsienio. Be to, nors importinės verslo dovanos pigesnės, tačiau jos tiražuojamos milijonais, taip prarandant bet kokį išskirtinumą.

„Šiais metais kalėdines dovanas mes patys pasirinkome būtent iš smulkiųjų šalies verslininkų ir sieksime, kad dovanų gavėjai atrastų puikią vietinę produkciją“, – pažymi P. Pocius.

Kampanija ir iniciatyvos tinklalapis kaledubankas.lt galios iki pat švenčių, todėl apsilankyti kviečiami visi: ir tie, kurie tik pradeda dovanų paieškas, ir tie, kurie dovanas jau turi, bet nori atrasti naujų idėjų ir prisidėti prie Lietuvos smulkiojo verslo sėkmės.