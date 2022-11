FT: I. Šimonytė minima kaip kandidatė pakeisti NATO generalinį sekretorių

Ingrida Šimonytė, Lietuvos premjerė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Remiantis „Financial Times“ (FT) skelbiama informacija, dabartinė Lietuvos premjerė Ingrida Šimonytė matoma kaip viena iš galimų kandidačių pakeisti NATO generalinį sekretorių Jensą Stoltenbergą.

„Lietuvos pareigūnai svarsto, kad atėjo laikas NATO generaliniu sekretoriumi tapti kam nors iš rytinio NATO flango, be to, moteriai“, – rašoma „Financial Times“ straipsnyje.

Remiantis FT informacija, kol kas I. Šimonytės kandidatūra vertinama atsargiai.

„Kai kurios NATO narės nerimauja dėl perspektyvos, kad Vakarų kariniam aljansui vadovaus Sovietų Sąjungoje gimęs asmuo, turint omenyje karą Ukrainoje ir galimybę, kad Rusija tai supras kaip provokaciją. Kita vertus, kitos Aljanso narės kaip tik mano, kad tai puiki priežastis ją pasirinkti“, – rašoma FT apžvalgoje.

Kurį laiką kaip galima kandidatė į NATO generalinio sekretoriaus postą buvo minima ir buvusi Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, tačiau praėjusią savaitę ji interviu „The New York Times“ teigė, kad jos griežtas požiūris į Rusiją greičiausiai kliudytų užimti tokias pareigas.

Kanados ministro pirmininko pavaduotoja Chrystia Freeland laikoma stipria potencialia kandidate, jei ji norėtų užimti šį postą, FT sakė trys su svarstymais susipažinę pareigūnai. Tačiau jie taip pat pažymėjo, kad kai kurios šalys turi abejonių dėl Kanados gynybos išlaidų lygio, kuris yra mažesnis už numatytąjį, be to, svarstoma, ar protinga karo Ukrainoje metu vadovą rinkti ne Europos pilietį (nors pati C. Freeland yra pusiau ukrainietė), nuogąstavimų kelia ir tai, kad ji nėra dirbanti ar buvusi valstybės ar vyriausybės vadovė.

Tarp kitų neoficialiai svarstomų galimų kandidatų pavardžių yra I. Šimonytės kolegė Estijoje Kaja Kallas, taip pat buvęs Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, buvęs Italijos ministras pirmininkas Mario Draghi ir Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas, sakė pareigūnai.

Dabartinio NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo kadencija kovo mėnesį dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje buvo pratęsta vieneriems metams ir baigsis 2023 m. rugsėjį.

