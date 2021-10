Latvijos premjeras siūlo privalomą skiepijimą nuo COVID-19 vyresniems nei 50 metų žmonėms

Krišjanis Karinis, Latvijos premjeras. Olivierio Matthyso („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Latvijos ministras pirmininkas Krišjanis Karinis antradienį pasiūlė įvesti privalomą skiepijimą nuo COVID-19 visiems vyresniems nei 50 metų šalies gyventojams.

Vyriausybės posėdyje premjeras sakė, kad jeigu per keturias karantino savaites skiepijimas nebus skatinamas, Latvijos gyventojai turės ir toliau likti namuose, kai kitų Europos šalių ekonomika vystysis toliau.

„Mūsų turimos priemonės vyresnio amžiaus ir rizikos grupėms priklausančių žmonių skiepijimui skatinti yra ribotos“, – pripažino sveikatos apsaugos ministras Danielis Pavlutas. Tačiau, pasak jo, šis pasiūlymas gali sukelti teisinių problemų.

Tuo metu teisingumo ministras Janis Bordanas pareiškė, kad, jo nuomone, būtų daug naudingiau nustatyti privalomą skiepijimą tam tikruose sektoriuose dirbantiems asmenims.

Premjero pasiūlymą palaikė ir socialinių reikalų ministras Gatis Eglitis.

Kaip skelbta anksčiau, iki spalio 18 dienos Latvijoje 1,03 mln. žmonių buvo paskiepyta pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze arba gavo vienadozį farmacijos bendrovės „Johnson & Johnson“ sukurtą skiepą. 941.000 žmonių arba 50% gyventojų buvo visiškai paskiepyti.

VŽ jau rašė, kad Latvija buvo priversta nuo ketvirtadienio keturioms savaitėms paskelbti karantiną. Jo metu dauguma parduotuvių, pramogų vietų ir mokyklos bus uždarytos.

K. Karinis sakė, kad toks sprendimas priimtas dėl to, kad Latvijoje paskiepytų nuo koronaviruso gyventojų dalis yra pernelyg maža.

„Daugeliui gali atrodyti nesuprantama, kodėl pas mus yra taip, o Danijoje ir Airijoje – kitaip. Priežastis ta, kad skiepijimo procesas vyko netinkamai“, – sakė premjeras.

Be to, planuojama įvesti komendanto valandą nuo 20 val. iki 5 val., tačiau žmonės galėtų grįžti iš darbo ar vykti į jį ir galiojant šiam ribojimui. Per pastarąją savaitę naujų COVID-19 atvejų padaugėjo 49%, o pastarųjų dviejų savaičių sergamumo koronavirusine infekcija rodiklis paaugo iki 1307,2 atvejo 100.000 gyventojų. Šis rodiklis dabar yra didžiausias šalyje nuo pandemijos pradžios.

Plačiau skaitykite čia.

