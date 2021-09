„Sodra“: šį rugpjūtį triskart daugiau nei pernai žmonių nedirbo dėl koronaviruso

Julita Varanauskienė, „Sodros“ vadovė. Dariaus Janučio (LRV) nuotr.

Vasaros pabaigoje pradėjus vėl daugėti susirgimų COVID-19 infekcija, rugpjūtį išduota kur kas daugiau nedarbingumo pažymėjimų nei prieš metus, sako „Sodros“ vadovė. Julitos Varanauskienės teigimu, jų per mėnesį išduota beveik 12.800 – triskart daugiau nei tuo metu pernai, kai jų buvo 4.160.

„Šiltėjant orams nuo balandžio su kiekvienu mėnesiu išduodamų nedarbingumo pažymėjimų dėl patvirtintos, įtariamos COVID-19 ligos, slaugos, vaikų priežiūros ir izoliacijos vis mažėjo. Liepą buvo išduota mažiausiai nuo metų pradžios nedarbingumo pažymėjimų – 2.620. Deja, paskutinį vasaros mėnesį buvo didelis šuolis“, – BNS sakė J. Varanauskienė.

Nuo metų pradžios iki rugsėjo vidurio jau priskaičiuota 59,3 mln. Eur ligos išmokų.

„Jau rugsėjį, per tris savaites, turime ligos išmokų sumokėję daugiau (434.000 Eur) negu per visą rugpjūtį (380.000 Eur). Pernai rugsėjį 1,1 mln. Eur išmokėta, pasieksime tą patį lygį ir šiemet. Tai milijonas per mėnesį, o ne per dieną, kaip buvo pernai birželį“, – teigė „Sodros“ vadovė.

Pasak jos, pernai nuo kovo, kai šalyje pradėjo sirgti žmonės, iki metų pabaigos ligos išmokos siekė beveik 126 mln. Eur.

J. Varanauskienės teigimu, šiuo metu dėl koronaviruso nedarbingumą turi maždaug 3.000 žmonių, dėl izoliacijos – apie 500, dėl vaikų slaugymo – 300.

