Ir po romaus vakaro ateina audros

Po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos opozicija vadina suklastotais, įvairiuose šalies miestuose nerimstant protestams, pareigūnai protestuotojus vaiko guminėmis kulkomis, garsinėmis granatomis, žmonės brutaliai sulaikomi, yra žuvusiųjų. Kai kurių ES šalių lyderiai ragina netoleruoti diktatoriškų metodų ir skelbti ekonomines sankcijas Baltarusijai. Kol kas nežinioje yra šioje šalyje įsikūręs lietuviškas verslas.

Sunku nuspėti, ar padėtis politinėje Baltarusijos padangėje artimiausiu metu galėtų keistis iš esmės. Tiesa, į gatves išėję žmonės vis garsiau reikalauja laisvės ir sąžiningų rinkimų. Iš šalies pasitraukusi Sviatlana Cichanouskaja, pasak politologų, ko gero, dabar jau nevaidina svarbaus vaidmens baltarusių veiksmuose, nes ji buvo veidas, o ne lyderė. Dabar pati tauta yra lyderė.

Baltarusija skelbia apie nacionalinį streiką – sąžiningų rinkimų reikalaujantys darbuotojai jau vakar buvo raginami nedirbti, internete dalijamasi informacija iš skirtingų gamyklų, kai kurios jų dėl streikų jau priverstos stabdyti darbą. Antradienį prie nacionalinio streiko buvo kviečiami prisijungti visi valstybės darbdaviai: kai kuriose gamyklose, pavyzdžiui, cukraus fabrike, dirbti atsisakė toks skaičius darbuotojų, kad vadovai buvo priversti stabdyti gamybą.

Aplinkinių šalių lyderiai ragina sukviesti Europos Vadovų Tarybą ir apsvarstyti galimybę skelbti ekonomines sankcijas Baltarusijai, apie tai prabilo ir Vokietija. Politikai ragina peržiūrėti ES paramos Baltarusijai programas, nutraukti finansinę paramą valdžiai, o ES įsipareigojimus ir paramą Baltarusijos visuomenei – sustiprinti.

Pirmą kartą ekonomines sankcijas Aliaksandrui Lukašenkai ir jo aplinkai, taip pat saugumo bendrovėms, ginklų verslams ES pradėjo taikyti po 2004 m. Po 2016 m. rinkimų šiek tiek pagerėjus situacijai dėl žmogaus teisių sankcijos buvo panaikintos 170 asmenų, įskaitant A. Lukašenką ir 3 gynybos kompanijas, paliktas tik ginklų embargas.

„Net nekalbant apie galimas sankcijas, sumaištis šalyje gali pristabdyti visą ekonomiką“, – VŽ komentuoja Tadas Povilauskas, SEB banko vyriausiasis analitikas. Lietuvos verslui Baltarusija – labai svarbi rinka, daugelyje sričių ši valstybė patenka į svarbiausių partnerių dešimtuką. Tai liečia ir tiesiogines abipuses investicijas, tiek ir importą bei eksportą. Dėl to Lietuvos verslas suinteresuotas augančia ir stabilia Baltarusijos ekonomika, o būtent tam grasina šiuo metu šioje šalyje vykstantys neramumai.

Baltarusijoje gamyklas valdo Lietuvos baldžiai, įmonių turi ir kiti gamybininkai, prekybininkai, be to, Baltarusijos verslas svarbus ir mūsų logistikos sektoriui, pirmiausia – Klaipėdos uostui. „Dabartinė situacija ir sumaištis nėra palanki, bet Lietuvos verslas, ko gero, yra suinteresuotas ilgalaike Baltarusijos ekonomikos sėkme“, – komentuoja T. Povilauskas. Dėl to ilgalaikėje perspektyvoje demokratiniai pokyčiai šalyje kaimynėje Lietuvos verslui turėtų būti palankūs. Tačiau viskas priklausys nuo to, kaip toliau klostysis įvykiai, – trumpuoju laikotarpiu bendrovės gali nukentėti dėl bendros ekonominės aplinkos suprastėjimo.

Ekonomistas teigia, jog mažai tikėtina, kad bus imtasi ekonominių sankcijų Baltarusijai. „Dabar sunku prognozuoti, tačiau labiausiai tikėtina, kad sankcijos, jeigu ir bus įvestos, pirmiausia bus nukreiptos į politinius veikėjus, minimaliai tikėtinos grynosios ekonominės sankcijos, kurios paliestų konkrečias įmones“, – kalba T. Povilauskas. Vis dėlto, jeigu tokia situacija susiklostytų, sankcijos galėtų skaudžiai paveikti mūsų transporto sektorių.

Baltarusijoje, Mogiliavo LEZ, veikia SBA grupei priklausantis baldų fabrikas „Mebelain“. Pasak jos atstovų, šiuo metu gamyba jame vyksta įprastai – padėtis stebima: jei valstybė nugrimztų į chaosą, tai nebūtų naudinga nei Baltarusijos visuomenei, nei verslui. „Kol kas viskas vyksta sklandžiai, bet situacija atrodo grėsmingai“, – VŽ komentuoja Eglė Gruodienė, „Audimo“, Baltarusijoje turinčio dvi antrines įmones, generalinė direktorė.

„Klaipėdos nafta“ ramina investuotojus dėl poveikio bendrovės operacijoms. „Su klientais Baltarusijoje turime ilgalaikę sutartį ir dirbame „take or pay“ sutarties pagrindu. Dirbame komerciniais pagrindais ir politiniai ar kiti aspektai nekeičia abipusių įsipareigojimų apimties ir kitų sutartyse apibrėžtų santykių. 2019 m. „Klaipėdos nafta“ pratęsė ilgalaikį bendradarbiavimą su bendrove „BNK (UK) Limited“. Sutartis pratęsta iki 2021 m. gruodžio 31 d., su galimybe ją toliau pratęsti atskiru šalių susitarimu“, – sako Darius Šilenskis, „Klaipėdos naftos“ generalinis direktorius. Toks optimizmas gal ir būtų pagirtinas, tačiau, kaip rodo kai kurių valstybių patirtis, politiniai aspektai vis dėlto gali pakeisti abipusių įsipareigojimų būklę ir tarpusavio santykius. Jei neramumų ugnis šalyje kaimynėje žiebsis ryškiau, net ir „take or pay“ kažin ar padės.

Nuspėti tolesnę įvykių eigą vargu ar galėtų net akyliausias pranašas. VŽ nuomone, kol kas regime didžiausią Batkos režimo pamatų sukrėtimą per visus 26-erius jo valdymo metus. Dabar akivaizdu, kad jo galios senka ir permainoms pasiruošusiai tautai reikia stiprių naujų lyderių. Gausus jaunimo dalyvavimas protestuose gatvėse rodo, kad nauja baltarusių karta nenori gyventi nupušusio kolūkio pirmininko sukonstruotame siurrealistiniame pasaulėlyje. Todėl permainoms, nors gal ir ne tokioms artimoms, žiebiasi viltis. Lietuviškas verslas Baltarusijoje, regis, kol kas žaidžia rusišką ruletę.

