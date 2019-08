J. Corbynas: kietasis „Brexit“ paliks mus JAV prezidento malonėje

Jungtinė Karalystė (JK) pasitraukimo iš Bendrijos be susitarimo atveju liktų Donaldo Trumpo, JAV prezidento, malonėje, teigia nepasitikėjimą premjeru B. Johnsonu inicijuojantis opozicinės Leiboristų partijos lyderis.

Nuomonių skiltyje britų leidinyje „Independent“ Leiboristų partijos lyderis teigia, kad naujasis britų premjeras Borisas Johnsonas „gerinasi D. Trumpui, nes pasitraukimas iš Bendrijos be susitarimo iš tiesų yra pasitraukimas, lydimas susitarimo su D. Trumpu".

„Pasitraukimas be susitarimo neatneš mums suvereniteto. Jis tik pavers mus D. Trumpo malonės prašytojais, milžiniškos JAV korporacijos tik ir lauks, kada galės suleisti dantis į mūsų nacionalinę sveikatos tarnybą (NHS). Tai būtų mirties scenarijus ir mūsų plieno pramonei, sumenktų mūsų maisto pramonės ir gyvūnų apsaugos srities standartai“ ,– teigė J. Corbynas.

J. Corbynas prisiekinėja darysiąs viską, kad sustabdytų JK pasitraukimą iš Bendrijos be susitarimo, jis taip pat ruošiasi susitikti su kitais britų parlamentarais ir aptarti taktikas, kurios galėtų padėti užkirsti kelią tokiems vyriausybės planams.

Kol kas JK artėja prie konstitucinės krizės namuose ir įtemptų santykių su ES, nes B. Johnsonas ir toliau tikina, kad jis pasirengęs bet kokia kaina su susitarimu ar be susitarimo per likusias 66 dienas pasitraukti iš Bendrijos. B. Johnsonas ES ragina persiderėti dėl jo pirmtakės Th. May pasiekto susitarimo.

Savo ruožtu pirmadienį B. Johnsonas nurodė, kad po G7 susitikimo jis kiek optimistiškesnis dėl galimybės persiderėti.

„Aš manau, kad kiekvieno JK parlamento nario darbas yra pagaliau įgyvendinti „Brexit“. Manau, kad tai yra tai, ko nori žmonės ir tai yra tai, ko nori mūsų draugai ir partneriai“ ,– pirmadienį po G7 susitikimo sakė B. Johnsonas.

Bręsta konstitucinė krizė

J. Corbynas antradienį susitinka su kitų JK partijų lyderiais ir aptarti planus, kaip išvengti britų pasitraukimo be susitarimo scenarijaus. Leiboristų partijos lyderis inicijuoja balsavimą dėl pasitikėjimo B. Johnsono vyriausybe. Tokį balsavimą jis siekia surengti iškart JK parlamentarams grįžus po vasaros atostogų. Britų parlamentarai į darbą grįžta rugsėjo 3 d.

J. Corbynas siekia tapti laikinai pareigas einančiu premjeru, dar kartą pavėlinti spalio 31 d. „Brexit“ ir taip išvengti pasitraukimo iš Bendrijos be susitarimo scenarijaus, o tuomet surengti pirmalaikius visuotinius rinkimus.

Balsavimų serija britų parlamente parodė, kad, nepaisant to, kad taip ir nepavyko rasti daugumos palaikymo nei dėl „Brexit“ susitarimo, nei kurio nors alternatyvaus „Brexit“ scenarijaus, dauguma parlamentarų žinojo vieną: jie nenori pasitraukti iš Bendrijos be susitarimo, todėl J. Corbynas turi pagrįstų minčių, kad parlamentas blokuos B. Johnsono iniciatyvą pasitraukti be susitarimo.

Dar prieš pradėdamas eiti JK premjero pareigas B. Johnsonas yra sakęs, kad nesutinka atmesti galimybės suspenduoti parlamento veiklą ir taip iš Bendruomenių rūmų atimti galimybę pasipriešinti JK pasitraukimui iš ES be susitarimo. Taigi, jeigu nepavyks rasti kito sprendimo, panašu, kad JK neišvengs politinės krizės, kurią sukelti gali konfrontacija tarp parlamento ir vyriausybės.