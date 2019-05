Didėja spaudimas Th. May, atideda „Brexit“ balsavimą

Theresos May, Jungtinės Karalystės (JK) premjerės vyriausybė atidėjo savo planus pateikti balsavimui savo atnaujintą „Brexit“ planą birželio pirmą savaitę. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė dėl didėjančio spaudimo p. May.

Markas Spenceris, vyriausybės atstovas, patvirtino, kad Bendruomenių rūmams vyriausybė pateiks diskusijoms atnaujintą „Brexit“ susitarimą birželio pirmą savaitę, tačiau parlamentarai balsuoti dėl jo galės vėliau. Kada tai įvyks, kol kas nenurodoma.

„Mes tikėjomės, kad parlamentarai galės balsuoti dėl susitarimo birželio 7 d., tačiau kol kas neužsitikrinome pakankamos paramos susitarimui“,– „Politico“ cituoja p. Spencerį.

Ponia May kasdien didėja spaudimas trauktis iš partijos lyderės ir premjerės pareigų dėl didėjančio pasipriešinimo iš pačios Konservatorių partijos, kurios kietosios linijos šalininkai piktinasi, kad p. May atsisakė savo anksčiau nubrėžtų raudonų linijų ir sutiko leisti parlamentarams balsuoti ir dėl antrojo referendumo rengimo galimybės.

VŽ primena, kad JK šiuo metu vyksta ir rinkimai į Europos Parlamentą. Rezultatai paaiškės tik baigus balsuoti visoms ES šalims, taigi sekmadienio naktį. Apklausos prieš balsavimą rodė, kad Konservatoriai patirs didžiulį smūgį ir užsitikrins tik mažiau negu 10% rinkėjų balsų.

„The Times“ ir „Daily Mail“ skelbia, kad p. May spaudžiama iš visų pusių gali pranešti apie savo atsistatydinimo planus jau penktadienį, tačiau kol kas tokia informacija oficialiai nėra patvirtinama. Ponia May greičiausiai sulauktų rinkimų į EP rezultatų, be to birželio 3 d. JK lankysis Donaldas Trumpas, JAV prezidentas, taigi p. May vis dar turi neatliktų pareigų.