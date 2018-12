Vyriausybė kelia A. Kubiliaus kandidatūrą į Europos Tarybos vadovus

Į naujuosius Europos Tarybos (ET) generalinius sekretorius Lietuva oficialiai kelia vieno iš konservatorių lyderių Andriaus Kubiliaus kandidatūrą.

Tokį sprendimą ketvirtadienį vienbalsiai patvirtino Vyriausybė.

ET vadovo rinkimai vyks ateinantį pavasarį arba vasarą. Generalinis sekretorius penkerių metų kadencijai renkamas ET Parlamentinėje asamblėjoje šios organizacijos Ministrų komiteto teikimu. Savo ruožtu Komitetas pasirenka kandidatą iš ET priklausančių valstybių siūlomų pretendentų.

Pono Kubiliaus kandidatūrą į šį prestižinį postą iškėlė žemyno dešiniuosius ir centro dešiniuosius vienijanti Europos liaudies partija.

Teigiama, kad pagal „džentelmenišką“ europietiško sutarimo tradiciją, šį kartą eilė siūlyti kandidatą į ET generalinius sekretorius priklauso būtent dešiniesiems.

Europos Liaudies partijos nuomone, logiška būtų siūlyti šias pareigas Rytų Europos atstovui, kuris yra buvęs premjeru ar ministru. Ponas Kubilius du kartus vadovavo Lietuvos Vyriausybei – 1999–2000 ir 2008–2012 m.

Naujasis ET generalinis sekretorius kitąmet spalį šiose pareigose pakeis dešimt metų jose buvusį norvegą socialdemokratą Thornbjorną Jaglandą.

Ponas Kubilius jau anksčiau išsakė sutikimą kandidatuoti į šias pareigas: „Vertindamas parodytą tarptautinių bendražygių palaikymą ir pasitikėjimą, išsakiau savo sutikimą kandidatuoti į šias pareigas. Tikiuosi, kad kandidatavimas leis kelti klausimus, kaip sustiprinti teisės viršenybės principo bei žmogaus teisių standartus visoje Europoje, kai matome daug bandymų jėgą ir galią tarptautiniuose santykiuose iškelti virš teisės bei taisyklių.“

Deividas Matulionis, Vyriausybės vicekancleris, pabrėžė, kad sprendimas kabinete priimtas nepaisant p. Kubiliaus politinės priklausomybės opozicijai. „Lietuvai svarbu, kad tokioje aukštoje pozicijoje būtų jos atstovas. Partinius nesutarimus čia derėtų atidėti į šalį“, – tvirtino jis žiniasklaidai.

ET vienija beveik pusšimtį valstybių. Ši organizacija įsteigta 1949 m., jos būstinė yra Strasbūre. ET veikla grindžiama bendradarbiavimu siekiant stiprinti demokratiją, žmogaus teises ir įstatymo viršenybę.

Šiuo metu ET yra pritaikytos sankcijos Rusijai – po Krymo okupacijos ir karinės agresijos Rytų Ukrainoje jai atimta balsavimo teisė Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje.