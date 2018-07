„Krone Scanbalt“: lyderiai, kurių puspriekabėmis buvo atvežti eurai

UAB „Krone Scanbalt“ praėjusiais metais pardavė 1.600 puspriekabių, o per š. m. 5 mėnesius – jau 1.400. Pastaruosius trejus metus fiksuojamas vidutinis 50% augimas – tai daugiausiai augantis prekės ženklas rinkoje. O visa ši 33% Lietuvos rinkos turinčios kompanijos istorija prasidėjo prieš 20 metų, kai trys bendraminčiai nusprendė įkurti puspriekabių prekybos bendrovę.

Transporto ir logistikos bendrovės Lietuvoje pagal visų rūšių transportu vežtų krovinių mastą dabar muša dešimtmečio rekordus. Sumaniai pasinaudodamas ekonominiu pakilimu transporto sektorius sukuria 9% Lietuvos BVP. Daugiau negu pusė krovinių vežta kelių transportu ir šio verslo sektoriaus variklį Lietuvoje suka užsienio šalių užsakymai – 90% tonkilometrių susidaro įveikiant tarptautinius maršrutus. Pagal šį rodiklį Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje (ES). Be to, jokios kitos ES valstybės transporto ir saugojimo sektorius neužima tokios didelės BVP dalies – apie 13% – kaip Lietuvos. Tad Lietuva – vežėjų šalis. Šalis, kurios profesionalams reikia geriausių puspriekabių ir geriausių partnerystės pasiūlymų. Ir šiame kontekste sėkmingai dirba UAB „Krone Scanbalt“.

Nuo mažų žaidėjų iki rinkos lyderio

„Bendrovės „Krone Scanbalt“ verslo užuomazgų rasime jau apie 1992 m. Tuomet būsimas mūsų dabartinės kompanijos branduolys Lietuvoje pradėjo pardavinėti naudotas puspriekabes, – pasakoja Renata Navagrudskienė, „Krone Scanbalt“ direktorė. – Tuo metu mes pradėjome bendradarbiauti su Danijos verslu, esame dėkingi jiems už paskatinimą bei galimybę sukurti naują verslą atgimstančioje Lietuvoje.“

Po kurio laiko danų kompanija, su kuria lietuviai buvo pradėję bendradarbiavimą, tapo Vokietijos puspriekabių ir priekabų gamintojo „Fahrzeugwerk Bernard Krone“ atstove savo šalyje, o Lietuvos partneriams pasiūlė pardavinėti naujas vokiškas puspriekabes gimtojoje šalyje. Štai taip 1998 m. savo kelią pradėjo „Krone Scanbalt“. Po partnerystės su danais kitas etapas prasidėjo 2010 m. – tuomet „Krone Scanbalt“ valdyti pradėjo pati Vokietijos bendrovė „Fahrzeugwerk Bernard Krone“, kuri daugelio vadinama trumpiau, tiesiog „Krone“, – šiandien didžiausia puspriekabių ir priekabų gamintoja Europoje. Dabar „Krone Scanbalt“ vienija 5 padalinius: naudotų puspriekabių pardavimo – „Krone Used“, naujos technikos pardavimo – „Krone New“, nuomos – „Krone Fleet“, klientų finansavimo – „Krone Finance“ ir atsarginių dalių pardavimo – „Krone Spare Parts“.

„Visi jie tiek stiprūs, kad galėtų veikti kaip atskiros įmonės, bet klientui svarbu, jog atėjęs pas mus visas reikalingas paslaugas gauna iš vienų rankų – dirbame vieno langelio principu, – atkreipia dėmesį p. Navagrudskienė. – Tokia verslo schema mus daro ypač stiprius, o vežėjui suteikia privalumų, nes visi jam rūpimi klausimai sprendžiami čia ir dabar – net atsakymą dėl pageidaujamo finansavimo pateikiame tuoj pat, t. y. per valandą ar greičiau.“

Iššūkius įveikti padėjo stiprūs partneriai ir inovacijos

Per 20 sėkmingos veiklos ir augimo metų būta laikotarpių, kai vežėjų verslas Lietuvoje išgyveno ne pačias lengviausias dienas – per šį laikotarpį Europą drebino dvi didelės ekonominės krizės. Verslo sąlygos iš karto po 1998 m. Rusijos krizės buvo ypač sudėtingos, bankai atsisakydavo finansuoti transporto ir logistikos kompanijas. Tuomet lietuvių bendrovei padėjo partnerių iš Danijos investicijos, o jau po poros metų „Krone Scanbalt“ pasiekė rekordą – per mėnesį pardavė 13 puspriekabių. Tuo metu vežėjai dar mieliau rinkdavosi dėvėtas puspriekabes. Persilaužimas, pasak „Krone Scanbalt“ specialistų, įvyko maždaug 2005 m. – tuomet po krizės atsigavusios bei sustiprėjusios transporto įmonės pradėjo aktyviai pirkti ir naujas puspriekabes.

Kita krizė Lietuvos vežėjus išbandė prieš dešimtmetį, 2008 m. Bankai tuomet vėl pradėjo labai atsargiai vertinti vežėjų prašymus, tad natūralu, kad šis laikotarpis turėjo būti sudėtingas ir technikos pardavėjams. Tačiau prasidedant šiai pasaulinei krizei įmonė jau buvo pasiruošusi, naujų ir naudotų puspriekabių verslas buvo išskaidytas į dvi lygiavertes kryptis: pardavimą ir nuomą. Bendrovė krizės laikotarpiu daugiau pajamų ėmė gauti ne parduodama puspriekabes, o jas nuomodama. Galima sakyti, kad „Krone Scanbalt“ buvo tokios verslo praktikos pionieriai Lietuvoje. Vokiško verslo modelio „Krone Fleet“ pritaikymas Lietuvoje buvo sėkmingas.

Bendrovės nuomos veiklą dar labiau sustiprino įsigydama puspriekabių nuomos bendrovę. Štai šiandien nuomojama jau daugiau kaip 540 įvairių puspriekabių.

Koziris – pirmaujančio prekės ženklo technika

„Krone Scanbalt“ puspriekabių pardavimo vadovas Laurynas Nartautas teigia, kad būti tarp puspriekabių pardavimo lyderių šalyje padeda ir tai, jog „Krone“ – stiprus ir pirmaujantis prekės ženklas Europoje. Šį titulą Vokietijos tentinių, šaldytuvų ir įvairių tipų konteinerių gabenimo puspriekabių gamintojas užsitarnavo nuolat investuodamas į inovacijas ir gamindamas ilgaamžiškumu garsėjančias puspriekabes. Šiandien „Krone“ puspriekabės rinkoje yra ir vienos lengviausių, ir tvirčiausių. Tarp „Krone“ inovacijų – ir sumani krovinių tvirtinimo sistema. Ši sistema vairuotojams krovinius leidžia tvirtinti žymiai greičiau ir patikimiau – tai paspartina darbą ir taupo pinigus.

„Krone“ šiuo metu yra viena iš lengviausių puspriekabių, kartais net 500 kg lengvesnė, palyginti su pagrindiniu konkurentu, – aiškina p. Nartautas. – Transporto specialistui tai reiškia, kad kas mėnesį nuvažiuodama tūkstančius kilometrų ši puspriekabė jam sutaupo daugybę kuro.“

„Krone“ tentinės puspriekabės garsėja ir savo tvirtumu – net įvykus avarijai krovinys nepasislenka ir neišlaužia priekinės sienos, nesugniuždo vilkiko kabinos – taip apsaugomas vairuotojas, – aiškina specialistas. – O moderni puspriekabės stabilizavimo sistema neleidžia jai virsti staigiuose posūkiuose.“

„O kad „Krone“ puspriekabės patikimos, liudija ir tai, jog jomis į Lietuvą net eurai buvo atvežti“, – primena eurų įvedimo istoriją Lietuvoje bendrovės direktorė p. Navagrudskienė.

Įsiklauso į kliento poreikius

Anot p. Nartauto, bendrovė palankių klientų vertinimų susilaukia ir todėl, kad pirmiausia išanalizuojami kiekvieno poreikiai ir tik po to siūlomi racionalūs sprendimai. Į klausimą: „Ar jūs tai galite?“ bendrovės klientai kone visada išgirsta vieną atsakymą: „Taip, galime“.

„Jei paaiškėja, kad vežėjas naujos technikos įsigyti negali, ieškome poreikius geriausiai atitinkančių naudotų puspriekabių, – pasakoja bendrovės pardavimų vadovas. – Jei norima investuoti minimaliai, siūlome puspriekabes nuomotis. Svarbiausia, kad mūsų klientas visuomet gali būti tikras, jog reikalui esant sulauks operatyvios ir profesionalios pagalbos. Vežėjai vertina tai, kad „Krone Scanbalt“ teikia absoliučiai visas puspriekabių techninės priežiūros bei remonto paslaugas ir yra lankstūs. Gal todėl mūsų puspriekabes mielai renkasi ir mažieji vežėjai, ir tokie milžinai kaip „Girteka“.“

„Mūsų veiklos stiprybė – ir ištikimi klientai, su kai kuriais bendradarbiaujame jau 20 metų – nuo veiklos pradžios“, – džiaugiasi bendrovės vadovė p. Navagrudskienė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad ir kolektyvas beveik nesikeičia, jis tik paauga pasipildydamas naujais specialistais.

Dėmesys klientui ir nusiteikimas visuomet žengti pirmyn, būti atviriems naujausiems verslo iššūkiams, panašu, yra „Krone Scanbalt“ sėkmės garantas. Nors „Krone Scanbalt“ kolektyvas – tik 15 specialistų, bet bendrovės apyvarta sudaro beveik 20 mln. Eur, ji yra tarp 300 didžiausių šalies mokesčių mokėtojų.

