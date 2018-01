TVF: pasaulio BVP pernai augo sparčiausiai per septynerius metus

Pasaulio BVP 2017 m. augo 3,7%, sparčiausiai per septynerius metus, pirmadienį pristatytoje pasaulio ekonomikos ataskaitoje nurodo Tarptautinis valiutos fondas (TVF).

Praėjusių metų augimas – 0,1 procentinio punkto spartesnis nei prognozuota pernai rudenį ir 0,5 procentinio punkto didesnis nei 2016-aisiais. Ekonomikos aktyvumas pasaulyje auga, atsigavimas stebimas daugelyje regionų, o labiausiai stebina augimo sparta Europoje ir Azijoje, pažymi TVF.

Pasaulio ūkio ataskaitą TVF pristatė Davose, prieš pat prasidedant šiųmečiam šiame Šveicarijos kurorte vykstančiam ekonomikos forumui.

TVF pakoregavo pasaulio BVP augimo prognozes 2018 ir 2019 metams – prognozuojama, kad šiemet ir kitąmet globali ekonomika augs po 3,9%, po 0,2 procentinio punkto sparčiau nei manyta anksčiau. Korekciją spartesnio augimo kryptimi fondas aiškina didesniu nei tikėtasi pasaulio ekonomikos pagreičiu ir neseniai JAV patvirtintų mokestinių pakeitimų pasekmėmis.

Christine Lagarde, TVF vadovė, Davose teigė, kad visi dabar matomi požymiai rodo, jog šiemet ir kitąmet pasaulinės ekonomikos augimas išliks spartus. Tačiau p. Lagarde perspėja dėl pernelyg didelio nusiraminimo – jos teigimu, negalima būti pernelyg „patenkintiems“ dėl augimo, kadangi atsigavimas didele dalimi nulemtas cikliškumo. Be to, pasak p. Lagarde, vis dar per daug žmonių pasaulyje atsigavimo nejaučia. TVF skaičiavimais, penktadalyje besivystančių ir augančių valstybių BVP, tenkantis vienam gyventojui, pernai mažėjo.

TVF vadovei antrino Maurice‘as Obstfeldas, TVF ekonomikos patarėjas ir tyrimų departamento vadovas.

„Politiniai lyderiai ir sprendimų priėmėjai turi suvokti, kad dabartinis ekonomikos pagreitis atspindi daugelio veiksnių sutapimą, kuris, tikėtina, nesitęs ilgai. Gali atrodyti, kad pasaulinė finansų krizė tikrai liko už mūsų, bet, jei nebus imtasi veiksmų šalinti struktūrines augimo kliūtis, didinti įsitraukimą į augimą, kurti politinius buferius galimiems šokams ir didinti atsparumą – kitas nuosmukis gali nutikti greičiau nei tikimasi“, – pristatydamas TVF įžvalgas, sakė p. Obstfeldas.

Jo žodžiais, kiekviena vyriausybė šiuo metu savęs turėtų paklausti trijų svarbiausių klausimų. Pirmasis – kaip ilguoju laikotarpiu padidinti ekonomikos efektyvumą ir užtikrinti aukštą augimo lygį. Antrasis – kaip sustiprinti atsparumą sukrėtimams, taip užsitikrinant, kad ekonomikos neištiks staigi krizė. Trečiasis – įsitikinti, ar šiuo metu turimos politinės priemonės yra pakankamos, kad būtų suvaldytas kitas galimas nuosmukis.

Fondas pagerino daugumos euro zonos šalių augimo prognozes, ypač Vokietijos, Italijos ir Nyderlandų, tą lėmė stipresnė paklausa tiek vidaus, tiek eksporto rinkose.

TVF manymu, Vašingtono mokestinės politikos pokyčiai didins Amerikos ekonominį aktyvumą – laukiama investicijų pakilimo, kurį artimiausiu metu turėtų lemti korporacijų pelno mokesčio mažinimas.

Pagerintos ir Kanados, kai kurių didžiausių besivystančių rinkų, įskaitant Braziliją ir Rusiją, taip pat Turkijos ekonominės prognozės.

Ataskaitoje pažymima, kad 2017-aisiais augo maždaug 120 pasaulio valstybių, kurios kartu sukuria tris ketvirtadalius pasaulinio BVP, ekonomika – tai didžiausias sinchroniškas atsigavimas pasaulyje nuo 2010 metų.

TVF teigimu, grėsmės pasaulio ekonomikos augimui artimuoju laikotarpiu – iš esmės subalansuotos, tačiau vidutiniu laikotarpiu pagreitis turėtų lėtėti. Cikliškas atsigavimas pasirodė esąs stipresnis nei manyta, teigiama ataskaitoje.

Fondas įvardija ir pagrindinius veiksnius, kurie gali sugadinti dabartinį augimo „vakarėlį“ – visų pirma, tai turto kainos ir galima finansų rinkos korekcija, kuri „sumažintų augimą ir pasitikėjimą“.

