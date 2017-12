Koncesijos: konkurse užimta antra vieta beveik prilygs pirmai

Koncesininkais galės tapti ir fiziniai asmenys, nebus ribojamas koncesijų terminas, nurodoma derėtis ne tik su užėmusiuoju pirmąją vietą koncesijos konkurse, bet ir su antrąją. Šios bei kitos naujovės nustatomos netrukus įsigaliosiančiame naujajame Koncesijų įstatyme.

Šiemet vasarą Seimas priėmė dar buvusios Vyriausybės parengtą naujos redakcijos Koncesijų įstatymą. Jis įsigalios 2018 m. sausio 1 d.

Šį įstatymą iš pagrindų taisyti teko dėl dviejų priežasčių – pirmiausia, iki šiol galiojęs įstatymas buvo priimtas dar prieš du dešimtmečius ir per šį laikotarpį daugybę kartų koreguotas, „lopytas“, be to, prieš ketverius metus Europos Sąjunga patvirtino direktyvą dėl koncesijos sutarčių suteikimo. Ji numato kitokį koncesijų reguliavimą nei nustatyta Lietuvoje, todėl teko derintis prie europietiškų koncesijos standartų.

Nebėra maksimalaus termino

Nuo šiol koncesijos sutartys Lietuvoje galės būti sudaromos kad ir šimtui metų, nes naujasis įstatymas nebenustato maksimalaus tokių sutarčių termino. Iki šiol galiojo tvarka, kad koncesija sutartis negali būti sudaroma ilgiau nei 25 metams.

Bet ir pagal naująją įstatymo redakciją „koncesijos sutartis turi būti terminuota“. Jos trukmę savarankiškai nustatys koncesijos sutartį su privačiu subjektu sudarančioji institucija, atsižvelgdama į reikalaujamus darbus ar paslaugas.

„Koncesijos dokumentuose turi būti nurodyta maksimali koncesijos trukmė, nebent trukmė naudojama kaip koncesijos suteikimo vienas iš kriterijų. Koncesijos sutarčių, kurių trukmė ilgesnė kaip 5 m., trukmė negali būti ilgesnė už laikotarpį, per kurį koncesininkas pagrįstai gali tikėtis atgauti atliekant darbus ir teikiant paslaugas įdėtas investicijas ir būtų gauta investuoto kapitalo grąža, atsižvelgiant į investicijas, būtinas konkretiems tikslams pasiekti. Investicijos, į kurias atsižvelgiama apskaičiavimo tikslais, turi apimti pradines investicijas ir investicijas, padarytas koncesijos vykdymo metu“, – rašoma naujajame įstatyme.

Tačiau jame priduriama, kad „koncesijos sutarties trukmė gali būti trumpesnė už laikotarpį, reikalingą investicijoms susigrąžinti, su sąlyga, kad suteikiančiosios institucijos mokama kompensacija koncesininkui nepanaikina koncesininkui perduotos rizikos.“

Koncesininku galės tapti ir fizinis asmuo

Naujame įstatyme nustatyta ir nauja derybų dėl koncesijos tvarka. Įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad į derybas turi būti kviečiamas ir tas dalyvis, kurio pasiūlymas yra panašus į dalyvio, kurio pasiūlymui suteiktas aukščiausias įvertinimas, pasiūlymą, jei jų įvertinimas skiriasi ne daugiau kaip 15%.

Raginama ir visais kitais atvejais į derybas kviesti ne tik geriausiai įvertintą koncesininko parinkimo konkurso dalyvį, bet ir antrosios vietos laimėtoją: „Baigusi derybas su dalyviais, suteikiančioji institucija sudaro koncesijos sutartį su tuo dalyviu, su kuriuo pasiektas geresnis, vertinant pagal sąlygose nustatytus dalyvių pasiūlymų vertinimo kriterijus, susitarimas.“

Išplečiama subjektų, kurie gali būti koncesininkais, grupė. „Koncesininku bus laikomas kiekvienas ekonominės veiklos vykdytojas, kuriam suteikta koncesija ir su kuriuo pasirašyta atitinkama sutartis. Tai gali būti ir fiziniai, ir viešieji bei privatūs juridiniai asmenys, ir kitos organizacijos ar jų padaliniai, ir tokių juridinių asmenų grupę, įskaitant ir laikinas įmonių asociacijas“, – rašoma įstatymo išaiškinime.

Iki šiol fiziniam asmeniui nebuvo suteikta teisė būti koncesininku.

Įtvirtintos mišrios sutartys

Naujajame įstatyme numatyta pareiga nustatyti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų visas koncesijos sutarties dalis ir visus siūlomus subrangovus bei dar žemesnėje grandyje esančius subrangovus, kuriuos ketina pasitelkti vykdyti koncesijos sutartį. „Toks reglamentavimas pasirinktas atsižvelgiant į koncesijų sutarčių vykdymo ypatumus ir siekiant, kad nuo pačios sutarties įgyvendinimo pradžios būtų imamasi tinkamų priemonių išvengti rizikų, susijusių su subrangovais ar dar žemesnėje grandyje esančiais subrangovais. Bet šios nuostatos nepanaikina koncesininko atsakomybės dėl koncesijos sutarties vykdymo“, – paaiškino įstatymo projekto rengėjai.

Nustatomi esminiai koncesijų sutarties pakeitimai, įtvirtinamas mišrių sutarčių institutas.

Pabrėžiama, kad koncesija nėra turto valdymas, bet tik darbų atlikimas ar paslaugų teikimas. „Įstatyme yra nustatyta koncesijos samprata bei aiškiai identifikuotos dvi koncesijų rūšys – darbų koncesija ir paslaugų koncesija. Darbų koncesija ekonominės veiklos vykdytojams pavedama vykdyti darbus, už kuriuos atlygį sudaro teisė eksploatuoti darbų rezultatus arba tokia teisė kartu su mokėjimu. Paslaugų koncesija ekonominės veiklos vykdytojams suteikiama teisė teikti ir valdyti paslaugas, už kurias atlygį sudaro tik teisė teikti paslaugas arba tokia teisė kartu su mokėjimu“, – paaiškino Linas Sesickas, advokatų kontoros GLIMSTEDT partneris.

Naujuoju įstatymu įtvirtinamas koncesijos vertės skaičiavimas.

Ir vykdoma, ir stringa

Pastaraisiais metais koncesijų būdu Lietuvoje yra įgyvendinta arba numatoma įgyvendinti ne vieną didelį projektą – pastatytas Palangos aplinkkelis, planuojama įvykdyti oro uostų valdymo pertvarką, pastatyti Nacionalinį stadioną. Tiesa, pastarasis projektas gerokai stringa. Kol kas numatyta, kad koncesijos sutartis dėl Nacionalinio stadiono statybos negali viršyti 25 m. termino.

Planuota viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu rekonstruoti ir magistralę Vilnius-Utena. Tačiau naujoji Vyriausybė atsisakė tokių planų ir šį kelią žada suremontuoti valstybės pajėgomis.