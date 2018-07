„Deeper“ turi naują vykdomąjį direktorių

Nuo liepos 2 d. prie išmanių technologijų žvejybai įmonės „Deeper“ komandos prisijungė Vilius Juraitis. Jis pakeis Vytautą Dobilą, ėjusį vykdomojo direktoriaus pareigas.

Ponas Juraitis yra sukaupęs 12 m. vadovo patirtį. Prieš prisijungdamas prie UAB „Deeper“ komandos jis vadovavo „Telia“ smulkaus ir vidutinio verslo skyriui, buvo „Teo“ rytų regiono vadovas, o taip pat vienas iš „Cherry media“, valdžiusios grupinio apsipirkimo portalus „grupinis.lt“ bei „beta.lt“, įkūrėjų ir akcininkų.

VŽ rašė, kad pernai „Deeper“ gavo 9.3 mln. Eur audituotų pajamų – 40% daugiau nei 2016 m., kai įmonės apyvarta buvo 6.7 mln. Eur.

Šiuo metu bendrovė turi 60 darbuotojų. Palyginti, praėjusių metų sausį joje dirbo 46 žmonės. Per šiuos metus komandą planuojama papildyti apie 10 naujų pozicijų pardavimų, rinkodaros bei technologijų skyriuose.

„Deeper“ įkurta 2012 m. pradžioje. Tais metais įmonė pasinaudojo minios finansavimo platforma ir surinko per 50.000 USD pirmojo savo produkto – išmaniojo sonaro žvejams – išankstinių užsakymų. 2013 m. įmonė pritraukė finansinį investuotoją, kuris investavo per 500.000 Eur. Nuo to laiko bendrovė naudoja nuosavas ir skolintas (iš bankų) apyvartines lėšas.

Lietuvoje kuriami ir gaminami „Deeper“ išmanūs sonarai šiuo metu parduodami daugiau kaip 50-yje šalių visame pasaulyje.