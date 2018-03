„Savy“ turi naują vadovę

Tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo platformos „Savy“ vykdomasis direktorius Vytautas Zabulis perdavė savo pareigas naujajai vadovei Laurai Tomaševičiūtei.

Ponas Zabulis toliau aktyviai darbuosis įmonės valdyboje, skelbia bendrovė savo naujienlaiškyje.

Naujoji vadovė „Savy“ dirba nuo 2016 m., ji ėjo rinkodaros vadovės pareigas. Prieš tai p. Tomaševičiūtė dirbo „Grant Thornton“ ir „IC Baltic“ bendrovėse, rodo informacija, pateikta jos „LinkedIn“ paskyroje.

nuotrauka::1

VŽ rašė, kad šių metų pradžioje Audriaus Žiugždos, buvusio SEB ir Šiaulių banko vadovo, kontroliuojama įmonė nusipirko „Savy“ valdančią UAB „Bendras finansavimas“. Šiuo būdu „Savy“ kontrolė buvo perkelta iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą.

Per 2017 m. per „Savy“ išduotų paskolų suma siekia 4,3 mln. Eur. Per trejus veiklos metus iš viso išduotų paskolų suma siekia 10,62 mln. Eur. Platforma naudojasi 5.819 aktyvių investuotojų, vidutinė investicijų suma siekia 2.013 Eur.