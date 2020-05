E. prekybos sprogimas: prekes pristatančios įmonės investuoja   

„Omniva“ siuntų terminalas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Karantino metu daugeliui įmonių užvėrus fizines parduotuves, e. prekybos skaičiai stipriai šoktelėjo į viršų. Su net kelis kartus išaugusiomis veiklos apimtimis prekių pristatymu užsiimančios bendrovės tvarkosi ne tik transformuodamos procesus, įdarbindamos daugiau darbuotojų, didindamos patalpų plotą, bet ir investuodamos į papildomą transportą.

„DPD Lietuva“ generalinio direktoriaus Roberto Vilkaičio teigimu, siuntų kiekis, kurį bendrovė dar 2019 metais prognozavo pasiekti pirmaisiais 2020 metų mėnesiais, buvo viršytas 57 proc. Vos per pirmąjį karantino savaitgalį užsakymų skaičius išaugo 42 proc. ir piką pasiekė trečiąją savaitę, kai kasdien buvo pristatomi 57 000 siuntų.

Estijos pašto valdomos bendrovės „Omniva LT“ veiklos apimtys, įmonės generalinio direktoriaus Simono Bielskio teigimu, lyginant sausio ir kovo mėnesius, išaugo beveik du kartus.

Nors gegužę, lyginant su balandžio mėn., prekių pristatymu užsiimančios įmonės skaičiuoja sumažėjusį siuntų skaičių, bendrovių vadovai įsitikinę, kad atslūgus pandemijai veiklos apimtys išliks didesnės nei metų pradžioje.

„E. prekyba niekada nebegrįš į lygį, kuris buvo iki kovo 15 dienos. Žinoma, mes nesitikime, kad užsakymų skaičius sieks kovo ar balandžio mėn. rezultatus: dalis žmonių atrado apsipirkimo internetu patogumą ir tai tęs, bet atidaromi prekybos centrai bei parduotuvės dalį pirkėjų susigrąžins“, – sakė „Omniva LT“ vadovas.

Stiprus e. prekybos Lietuvoje populiarėjimas pastaraisiais mėnesiais, pasak S. Bielskio, nėra tik pandemijos rezultatas. Priešingai, krizė pagreitino natūralius rinkos pokyčius: „Tokį elektroninės komercijos sprogimą Lietuvoje ir visose Baltijos šalyje mes planavome pasiekti po 1–2 metų, tačiau pandemija viską pagreitino. Anksčiau ar vėliau žmonės atras pirkimą elektroninėje erdvėje ir pavyzdžių toli žvalgytis nereikia: pažiūrėkime, kas darosi Amerikoje ar Kinijoje“.

Pokyčiai pareikalavo investicijų

Staigus e. komercijos augimas iš bendrovių pareikalavo greitų sprendimų ir pokyčių procesuose – reikėjo suvaldyti augimą, užtikrinti darbuotojų saugumą ir kokybiškų paslaugų tęstinumą.

„Greitai supratome, kad esamų pajėgumų nebeužteks: ieškojome daugiau transporto, papildomų žmonių sandėliuose ir, žinoma, kurjerių. Įdarbinome beveik 180 darbuotojų, pasirašėme dešimtis bendradarbiavimo sutarčių su transporto paslaugų įmonėmis ir išsinuomojome 5000 kv. m. patalpas“, – pasakojo R. Vilkaitis.

Per šį laikotarpį „Omniva LT“ įdarbino daugiau nei 150 darbuotojų ir priėmė sprendimą plėsti automobilių parką.

„Beveik 25 proc. padidinome savo transporto skaičių. Šiandien įmonės parke turime daugiau nei šimtą automobilių“, – kalbėjo S. Bielskis.

Pamatuotai investicijas planuojanti bendrovė priėmė sprendimą automobilius ne įsigyti, o nuomotis. Tai lėmė situacijos neapibrėžtumas ir poreikis greitai praplėsti transporto parką neprailginant siuntų pristatymo laiko.

Karantinui tęsiantis nebe pirmą mėnesį ir veiklos apimtims nusistovėjus, kaip pasakoja S. Bielskis, bendrovė neplanuoja mažinti transporto skaičiaus – jau domisi galimybėmis automobilių parką išplėsti juos įsigyjant.

Aktyvumą prognozuoja ir ateityje

Finansavimo paslaugų bendrovės „UniCredit Leasing“ vyriausioji pardavimų vadovė Karolina Kazlauskienė pastebi, kad e. komercija ir prekių pristatymu užsiimančių bendrovių apyvartos pastaraisiais metais tendencingai augo.

„Vos per dviejų metų laikotarpį pašto ir pasiuntinių veiklos pardavimo pajamos stipriai išaugo. Lietuvos statistikos departamento duomenys atskleidžia, jog bendrovių apyvarta 2018 metų pradžioje siekė 38 988,9 tūkst. , o praėjusių pabaigoje – jau 59 046 tūkst. Eur (be PVM). Tuo tarpu užsakomojo pardavimo paštu ar internetu apyvarta 2017–2019 metais išaugo nuo 357 768,3 tūkst. iki 535 942,1 tūkst. Eur (be PVM). Lyginant e. komercijos 2020 ir 2019 metų kovo mėnesių apyvartas, šiemet pastebimas 29 proc. augimas“, – situaciją apžvelgė K. Kazlauskienė.

„UniCredit Leasing“ atstovės žodžiais, prekes pristatančių bendrovių paslaugų poreikis didės ir ateityje. Tokias tendencijas atskleisti turėtų prognozuojamas e. komercijos augimas.

„Atslūgus pandemijai maisto ar kitų prekių pristatymu užsiimančioms bendrovėms darbų apimtys kažkiek sumažės, tačiau jos turėtų būti didesnės, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu ankstesniaisiais metais ar mėnesiais iki karantino.

Daugelis specialistų sutaria, kad e. komercijos sektoriui, ypač B2C (verslas-vartotojui) rinkai, prognozuojamas augimas. Jį labiausiai lems didėjanti skaitmeninė priklausomybė ir apsipirkimo internetinėse platformose patogumas. Prie to prisideda ir įtemptas žmonių gyvenimo būdas bei augantis pasirinkimas internete“, – prognozes atskleidžia K. Kazlauskienė.

Nepaisant patirto augimo, situacijos neapibrėžtumas sektoriaus bendroves skatina investicijas planuoti atsargiau.

K. Kazlauskienė teigia, kad kintamumas ir neapibrėžtumas – šių laikų skiriamieji bruožai, todėl finansavimo partnerio turėjimas – didelis privalumas verslui. Jis leidžia greičiau reaguoti į besikeičiančią aplinką ir idėjas versti realiomis investicijomis. Šiandien finansavimo partneriai žengia koja kojon su pokyčiais.

Neseniai atsiradusios papildomos finansavimo priemonės bendrovėms suteikia daugiau galimybių planuoti būtinas investicijas.

„Mūsų lizingo bendrovė pasirašė 53 mln. Eur portfelinių garantijų sutartį su „Invega“. Pirmą kartą šiomis garantijomis pasinaudoti gali keleivinio ir krovininio transporto paslaugas teikiančios įmonės. Skirtingai nei iki šiol, galimybė suteikiama ne tik smulkiam ir vidutiniam, bet ir stambiajam verslui“, – pabrėžė „UniCredit Leasing“ vyriausioji pardavimų vadovė.

„UniCredit Leasing“ vyriausioji pardavimų vadovė Karolina Kazlauskienė.