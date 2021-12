„Telia“ þinia tiekëjams: tvarumas tampa svarbiu atrankos kriterijumi

Ypatingą dėmesį „Telia“ skiria dideliems strateginiams tiekėjams, kurių sukuriamos CO2 emisijos daro didelę įtaką ir pačios įmonės pėdsako skaičiavimui.

Per artimiausią dešimtmetį „Telia“ grupė nusprendė paversti visą savo veiklos grandinę aplinkai neutralia, į tai įtraukiant ne tik darbuotojus, bet ir tiekėjus. Pasak bendrovės, šis procesas yra neišvengiamas ir jo imtis turės visi verslai, kurie norės dirbti su „Telia“ įmonėmis Šiaurės ir Baltijos šalyse. Tačiau įmonė ne tik vertins savo tiekėjus, bet yra pasirengusi bendradarbiauti ir teigti tvarumo pagalbos gaires.

Norint iš tiesų padaryti teigiamą įtaką klimatui ir aplinkai, vien mažų iniciatyvų ar pačių sugalvotų gražių pavienių idėjų neužtenka. Užsibrėžusi iki 2030 m. visoje savo veikloje pasiekti nulį išmetamų CO2 ir nulį atliekų, „Telia“ įmonių grupė tokį siekį grindžia ir matuoja Mokslu paremtų tikslų iniciatyvos (angl. SBTi, The Science Based Targets initiative) ekspertų patvirtintais tikslais. Ambicingam siekiui būtina įtraukti ir visus veiklos partnerius, tad mokslu pagrįstų tikslų bei veiksmų klimato atžvilgiu „Telia“ tikisi ir iš savo tiekėjų. Tokie veiksmai jau tapo ir svarbia tiekėjų atrankos kriterijų dalimi.

Vertina taršą ir rizikas

„Prekes ir paslaugas perkame iš labai įvairių tiekėjų ir pramonės šakų: pradedant nuo telekomunikacijų įrangos, IT, įrenginių iki rinkodaros, klientų aptarnavimo ir kt. Turime tiekėjo elgesio kodeksą, kuriame nustatyti labai aiškūs reikalavimai, be to vykdome ir išsamaus vertinimo (angl. Due Diligence) procesą, kad sužinotume kuo daugiau apie kiekvieno tiekėjo tvarumo brandą“, – svarbius veiksmus tiekėjų atrankos procese vardija Mikko Kuusisto, „Telia Company“ Tiekimo grandinės ir operacijų vadovas.

Dar vienas svarbus indikatorius vertinime – tiekėjų pažanga mažinti jų veikloje išmetamų CO2 emisijų kiekį. Pasak M. Kuusisto, tiek vertinimas, tiek ir CO2 brandos lygis yra privalomi kriterijai renkantis tiekėjus, tad tvarumas ir poveikis klimatui yra svarbi sprendimų dedamoji.

„Esame įsipareigoję laikytis daugybės tarptautinių gairių dėl žmogaus teisių, darbo teisių, kovos su korupcija ir atsakomybės už aplinką. Tiekėjų elgesio kodeksas yra tam tikra šių gairių santrauka, o vertinimo metu stebime, ar tiekėjai tokių gairių laikosi. Ypatingą dėmesį skiriame dideliems strateginiams tiekėjams, kurių sukuriamos CO2 emisijos daro didelę įtaką mūsų pačių pėdsako skaičiavimui. Todėl mums labai svarbu įvertinti, kiek iš jų yra iškėlę ir pasitvirtinę mokslu pagrįstus tikslus“, – sako M. Kuusisto.

Skirtinga tiekėjų branda

Iki šiol nuveiktų darbų rezultatai jau rodo progresą. Jei pernai, metų pabaigoje, mokslu pagrįstus ir SBTi patvirtintus tikslus buvo išsikėlę mažiau nei 20% „Telia“ tiekėjų, šiemet jų dalis padvigubėjo ir siekia jau 40%. Be to, 7 iš 10 grupės tiekėjų, išmetančių daugiausiai anglies dvideginio tiekimo grandinėje, taip pat jau nustatė arba įsipareigojo nustatyti mokslu pagrįstus tikslus.

Grupės tiekėjų vertinimo rezultatai yra atnaujinami nuo 6 mėn. iki 2 metų periodiškumu, atsižvelgiant į tiekėjo riziką ir brandos lygį. Pasak M. Kuusisto, tvarumo branda kol kas iš tiesų labai skiriasi. Pavyzdžiui, pagrindiniai grupės telekomunikacijų įrangos tiekėjai, tokie kaip „Ericsson“ ar „Nokia“, jau seniai mažina savo paliekamos taršos kiekius pagal Jungtinių Tautų reikalavimus, paprastai tariant – stengiasi kas dešimtmetį veiklos taršą sumažinti maždaug perpus. Panaši padėtis ir IT tiekėjų srityje – pagrindiniai partneriai ir čia jau imasi pokyčių.

„Kalbant apie įrenginių tiekėjus, „Apple“ ir „Microsoft“ aiškiai pirmauja siekdami ne tik mokslu pagrįstų taršos mažinimo tikslų, bet ir imdamiesi daug kitų veiksmų, kad taptų klimatui neutraliomis bendrovėmis. Jų konkurentai dar nėra pasiekę tokio lygio. Apskritai, daugelis įmonių, kurių būstinės yra Šiaurės ir Baltijos šalyse ir kurios nėra listinguojamos biržoje, vis dar nėra pakankamai budrios CO2 taršos klausimu“, – sako M. Kuusisto.

Siūlo ir pagalbos gaires

„Telia“ grupė prisijungė prie 1,5 °C laipsnio tiekimo grindinės lyderių iniciatyvos, kurioje, apjungus pajėgas kartu su „Ericsson“, „BT“, IKEA, „Unilever“ ir kitais žinomais prekių ženklais, ieškoma sprendimų ir efektyvių metodų, kaip tiekimo grandinėse sumažinti į aplinką išskiriamą CO2. Taip siekiama prisidėti prie galutinio visuotinio tikslo, kad planetos temperatūra nekaistų daugiau nei 1,5 °C.

Šiemet lapkritį buvo pristatytas ir 1,5 °C Tiekėjų įtraukimo vadovas. Jame pateikiamos praktinės gairės, kurias bet kuri įmonė gali panaudoti bendradarbiaudama su tiekėjais, kad kuo lengviau juos įtrauktų, imtųsi veiksmų ir prisidėtų prie visuotinio tikslo. Pasak M. Kuusisto, įtraukti svarbu ne tik didelius, bet ir smulkesnius tiekėjus, mažesnes įmones. Į pagalbą jiems taip pat yra sukurtas interaktyvus mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) vadovas internete.

„Kai galvojame apie tiekėjus, tikimės, kad jie išsikels ir vykdys SBTi patvirtintus tvarumo tikslus. Tačiau mažoms įmonės toks procesas gali būti per sudėtingas, per kompleksiškas. Jiems reikia kito įrankio, kuris padėtų parodyti, kad šios įmonės taip pat eina koja kojon link 1,5 °C tikslo. Šis MVĮ vadovas joms gali padėti tai padaryti“, – sako M. Kuusisto.

Reikia diskusijų

Pasak M. Kuusisto, pasakyti, kokiose srityse ar tiekimo grandinės dalyje dar liko daugiausia tvarumo iššūkių, kol kas sudėtinga. Skirtingos tiekimo industrijos susiduria su skirtingomis problemomis. Vienos šalys ar regionai labiau kenčia nuo priverstinio ar vaikų įdarbinimo, kitose kyla sunkumų mažinant CO2 taršą ir pan. Pasak M. Kuusisto, tvarumo progresui visose pramonės šakose reikia atitinkamų diskusijų.

Diskusijų kartais prireikia ir kalbant su tiekėjais. Nors dauguma įmonių tvarumo reikšmę jau supranta, tačiau papildomi reikalavimai ir vertinimas kartais sukelia klausimų. „Telia“, savo ruožtu, stengiasi nuolat priminti, kad tvarumo siekis yra neišvengiamas ir svarbus visos grandinės ateičiai.

„Kas ketvirtį savo pagrindiniams tiekėjams siunčiame apklausą, klausiame apie jų požiūrį į verslą su „Telia“. Toje apklausoje tiekėjai pripažįsta aukštus tvarumo standartus, kuriuos keliame“, – sako M. Kuusisto.

VŽ jau rašė, kad pakeliui iki visiško neutralumo klimatui, „Telia“ įmonių grupė iškėlė tarpinius tikslus, kuriuos patvirtino SBTi ekspertai. Iki 2025 m. įmonių grupė įsipareigojo 50% sumažinti savo veiklos metu išmetamų CO2 emisijų kiekį ir 29% sumažinti su parduodamų produktų naudojimu susijusių CO2 emisijų kiekį. Taip pat siekiama, kad didieji grupės tiekėjai, kurių CO2 emisijos sudaro 72% visų „Telia“ grupės tiekėjų išskiriamų emisijų, iki 2025 m. taip pat pasitvirtintų mokslu paremtus aplinkosaugos tikslus ir pradėtų tvarumo pokyčius.