„Maxima“ ir toliau investuoja į darbuotojų saugumą

Ne viena verslo teorija teigia, kad geriausi įmonės ambasadoriai yra jos darbuotojai, todėl į jų gerovę visada apsimoka investuoti. Jolanta Bivainytė, didžiausio Lietuvoje prekybos tinklo „Maxima“ generalinė direktorė, akcentuoja, kad investuoti į darbuotojus ypač svarbu ne tik ekonomikos klestėjimo laikotarpiais, bet ir per krizes.

„Maxima“ darbuotojų apsaugų krepšelį nuolat peržiūri ir pildo: besibaiminančius dėl sveikatos išleidžia atostogų, jaučiantiems krizės grėsmę leidžia papildomai užsidirbti, ilgalaikiams darbuotojams siūlo papildomą sveikatos draudimą, o dirbantiems Astravo AE rizikos zonoje parūpino kalio jodido tablečių.

Investuoja kas mėnesį

Šiųmetė vis dar besitęsiančios pandemijos patirtis rodo, kad krizių metu būtent darbuotojai tampa pažeidžiamiausia įmonės grandimi.

Pandemijos pradžioje bendrovė suskubo pasirūpinti būtinosiomis apsaugos priemonėmis: „Maximos“ parduotuvėse prie kasų yra įrengtos organinio stiklo pertvaros, pirkėjų saugumui informacinėmis juostomis sužymėti rekomenduotini stovėjimo atstumai, savitarnos kasų kasininkai ir apsaugos darbuotojai dėvi specialius apsauginius skydelius, laikomasi sugriežtintų higienos reikalavimų: kasdien reguliariai dezinfekuojami vežimėliai ir krepšeliai bei kiti įvairūs paviršiai, parduotuvių vėdinimui yra padidinta šviežio oro cirkuliacija.

Darbuotojų ir klientų saugumui užtikrinti „Maxima“ kas mėnesį papildomai skiria virš 0,3 mln. Eur.

Papildomas draudimas

Tačiau J. Bivainytė akcentuoja, kad vien apsaugos priemonių nepakanka – darbuotojai motyvuojami ir papildomomis finansinėmis priemonėmis bei naudomis. Daugiau kaip 13.000 darbuotojų turintis prekybos tinklas, bendradarbiaudamas su draudimo įmone „Gjensidige“, juos apdraudė papildomu sveikatos draudimu. Nuo gruodžio 1 d. metus galiojančiu draudimu apdrausti visi „Maximos“ darbuotojai, kurie įmonėje dirba daugiau kaip 3 mėnesius ir jų sutarties terminas yra ilgesnis nei pusė metų.

„Gera mūsų darbuotojų sveikata ir savijauta yra pagrindiniai įmonės prioritetai. Šiuo metu kasdien susiduriame su COVID-19 grėsme, todėl savo komandai norime užtikrinti sklandų bei kokybišką gydymą. Suteikdami šią motyvacinę priemonę, skatiname darbuotojus rūpintis savimi, o tai padaryti taps paprasčiau, kai susirgus bus galimybė greičiau patekti pas gydytojus“, – sako J. Bivainytė.

Bendrovė darbuotojams įteikė vardines sveikatos draudimo korteles, kurios garantuoja šeimos ar gydytojo specialisto konsultaciją, paskirtų diagnostinių tyrimų atlikimą, ambulatorinį gydymą tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose, odontologijos bei reabilitacijos paslaugas visoje Lietuvoje. Draudimas leidžia pasirinkti tą gydymo įstaigą, kurioje darbuotojas nori gauti paslaugą.

Ši draudimo iniciatyva įmonei kainuos 1,5 mln. Eur per metus. J. Bivainytė pabrėžia, kad tokios investicijos – būtinos, nes nuolatinis rūpestis darbuotojais yra vienas pagrindinių tvaraus verslo principų.

„Žmonės, kurie jaučia, kad darbdavys jais rūpinasi, patys geriau dirba, patiria mažiau streso ir yra labiau patenkinti darboviete. Taip, tam reikia investicijų, tačiau taip laimime visi“, — teigia J. Bivainytė.

Apsauga nuo radiacijos

Nors pagrindine grėsme darbuotojų sveikatai įmonės šiuo metu laiko COVID-19, rūpestį Lietuvos verslui kelia ir galimos Baltarusijos Astravo atominės elektrinės rizikos. Atsižvelgdama į jas, „Maxima“ rizikos zonoje dirbantiems darbuotojams nupirko kalio jodido tablečių. Po dvi tabletes, kurios parą laiko apsaugo skydliaukę nuo žalingo radioaktyviojo jodo poveikio, įmonė parūpino 110 padalinių, patenkančių į skubiųjų apsaugomųjų veiksmų zonoje esančias Švenčionių ir Vilniaus rajono savivaldybes, darbuotojams. Taip pat tiems, kas dirba 100 km spinduliu nuo Astravo AE veikiančiose „Maximos“ parduotuvėse, maisto gamybos cechuose, logistikos ir administracijos padaliniuose.

„Norime savo darbuotojus apsaugoti nuo bet kokios galimos grėsmės, todėl nusprendėme ir patys turėti pakankami kalio jodido atsargų, kad, nelaimės atveju gavę atsakingų valstybės institucijų nurodymus, nedelsiant galėtume darbo vietoje esantiems darbuotojams išdalinti po vieną kalio jodido tablečių paros dozę ir saugiai pradėti evakuaciją. Atsakingai vertiname Astravo AE rizikas ir stengiamės užtikrinti, kad mūsų komandos darbo aplinka būtų saugi, o personalas galėtų dirbti nesibaimindamas“, – akcentuoja J. Bivainytė.

Ji detalizuoja, kad kalio jodidas darbuotojams būtų dalinamas tik įvykus avarijai Astravo AE.

„Labai svarbu pažymėti, jog kalio jodido tabletės net ir įvykus nelaimei turi būti naudojamos tik po aiškaus Vyriausybės ar kitų atsakingų valstybės institucijų nurodymų. Šie vaistai skirti ne profilaktikai, o saugiai evakuacijai iš paveiktos zonos. Įvykus nelaimei ir prasidėjus evakuacijai padalinių vadovai darbuotojams išdalins kalio jodido tabletes, kurias būtina išgerti per 2 valandas po įvykio“, – veiksmų planą nelaimės atveju nusako vadovė.

Priemonių sistema

Dar pavasarį, vos tik prasidėjus pandemijai ir pirmajam karantinui, „Maxima“ darbuotojus apdraudė ir specialiu draudimu nuo COVID-19. Spalio pradžioje bendrovė pusmečiui šį draudimą pratęsė. Draudimo paketas numato, kad darbuotojui susirgus COVID-19 infekcija ir gydantis ligoninėje bus mokama fiksuota išmoka, taip pat ligonpinigiai. Maksimali draudimo išmoka gali siekti 1.500 Eur. Parama susirgusiems komandos nariams išmokomis neapsiriboja: su liga susidūrusiais ir saviizoliacijoje esančiais darbuotojais, anot vadovės, palaikomas nuolatinis ryšis, jiems teikiama žmogiška parama, o prireikus, kolegoms į namus atvežama maisto ar pasirūpinama kitomis jų reikmėmis.

Tiems prekybos tinklo darbuotojams, kurie jaučia esantys padidintos rizikos grupėje arba itin jaudinasi dėl savo saugumo, „Maxima“ sudaro lanksčias sąlygas išeiti tiek apmokamų, tiek neapmokamų atostogų.

Be to, kas mėnesį įmonė darbuotojams moka ne tik įprastas premijas už pasiektus individualius bei komandinius rezultatus, bet ir skatinamuosius priedus. Per mėnesį darbuotojui gali būti išmokomi ir keli motyvaciniai priedai už pasiektus skirtingus iškeltus tikslus. Parduotuvių darbuotojų, priklausomai nuo pareigybės, gaunamų premijų dydis gali siekti iki 48%, o maisto gamybos cechų darbuotojų – iki 30% darbo užmokesčio.

Įmonės motyvacinės sistemos tikslas – leisti darbuotojams jaustis ir fiziškai, ir finansiškai saugiai, t.y., daugiau užsidirbti, bet kartu ir tobulėti, kopti karjeros laiptais.

„Tikimės, kad toks požiūris ir papildomos motyvacinės priemonės, skirtos sveikatos apsaugai, taps padėka už nuoširdų darbą, kurį kasdieną atlieka kiekvienas mūsų darbuotojas“, – reziumuoja „Maximos“ vadovė.

