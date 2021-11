„Girteka“ samdys per 100 procesø, analizës ir IT specialistø 

UAB „Girteka Logistics“ biuras. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Didelio masto verslo skaitmenizacijos projektą vykdanti transporto įmonių grupė skelbiasi sparčiai didinanti savo žmogiškuosius resursus.

Grupė skelbiasi ieškanti per 100 verslo procesų, analizės ir IT specialistų. Taip pat nurodomai planai iki ateinančių metų pabaigos šių sričių ekspertų skaičių padvigubinti. Nurodoma, kad grupė atskirą dėmesį skirs duomenų analitikų, dirbsiančių su finansinių duomenų analize, paieškai. Šiuo metu „Girteka“ ieško per 30 tokių specialistų.

VŽ rašė, kad didžiausias Lietuvoje ir vienas didžiausių Europoje vežėjų – „Girtekos“ įmonių grupė, bendradarbiaudama su Jungtinių Amerikos Valstijų programinės įrangos kūrimo kompanija SAP bei kitomis IT sprendimus teikiančiomis bendrovėmis, įgyvendina itin didelio masto verslo skaitmenizacijos projektą.

Neseniai Edvardas Liachovičius, „Girtekos“ grupės vadovas, pranešė apie siekius iki 2026 m. patekti tarp didžiausių logistikos įmonių visoje Europoje. To grupė sieks padvigubindama pardavimo pajamas bei investuodama į kokybinį verslo augimą – procesų tobulinimą, personalo valdymą, skaitmenizaciją. Nurodoma, kad į transformacijos programą bus investuojama mažiausiai 50 mln. Eur.

Ateinančių metų pradžioje „Girtekos“ biuras persikels į naują Vilniuje, Karoliniškių mikrorajone pastatytą biurų kompleksą „Girteka Park“.

VŽ rašė, kad nuo 2024 m. rugpjūčio visos Europos Sąjungos valstybės privalės skaitmenizuoti savo krovinio transporto informacijos valdymo procesus. Lietuvoje tai ketinama padaryti, pritaikant „iVAZ“ sistemą.