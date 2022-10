Priešinfliacinis vaistas verslams: telefonus darbuotojams nuomoti, o ne pirkti

Energetikos kainoms mušant rekordus, brangstant žaliavoms ir neatsitraukiant aukštai infliacijai, verslai susiduria su dar vienu galvos skausmu – kaip aprūpinti darbuotojus naujausia įranga reikalinga darbui? Pastaruoju metu išpopuliarėjusi kompiuterinės įrangos nuoma plečiasi bei sparčiai populiarėja ir darbuotojus aprūpinant mobiliaisiais telefonais.

Išmanusis telefonas šiandien yra tapęs nepakeičiamu darbo įrankiu – dažnoje srityje ne mažiau svarbiu nei kompiuteris. Dėl to įmonės neretai nusimato taisykles, kokio modelio ir techninių reikalavimų įrenginiais aprūpinti savo darbuotojus. Paprastai siekiama naudoti naujesnių modelių ir populiariausių prekės ženklų telefonus, o tai gali lemti išties nemažas išlaidas. Prieš kelias savaites išleistas naujasis „Iphone 14“, tikėtina, vėl pakvies darbdavius atnaujinti darbuotojų mobiliuosius įrenginius.

„Naujų telefonų įsigijimas įmonėms kasmet atsieina tikrai nemažai. Bendrovės taip pat susiduria su problema, ką daryti su senesniais įrenginiais, kurie pakeičiami naujais. Kaskart pasirodžius naujiems „iPhone“ ar kitų populiarių gamintojų telefonų modeliams jaučiame didžiulį verslo poreikį juos suteikti savo darbuotojams. Dažnai įmonėms tai yra ne tik techninių galimybių, bet ir įvaizdžio klausimas – norima įsikurti moderniausiuose biuruose, darbuotojams pasiūlyti geriausias sąlygas ir naujausius įrenginius“, – sako „Telia“ verslo klientų vadovas Daniel Karpovič.

Visgi, anot jo, kas metus ar dvejus pirkti naujus įrenginius nebūtinai yra racionalu sąnaudų požiūriu. Dėl šios priežasties pastaraisiais metais itin išpopuliarėjo kompiuterinės įrangos nuomos sprendimai. „Telia“ jau turi daugiau nei keturis tūkstančius klientų, kurie naudojasi įrangos nuomos paslaugomis, o šiandien vis daugiau įmonių į nuomos modelį atsigręžia ir aprūpindamos darbuotojus mobiliaisiais telefonais.

„Telefonų nuoma dažnai labiau apsimoka finansiškai. Pavyzdžiui, nuomojantis naujus įrenginius mūsų įmonėje įmokos yra iki 40 proc. mažesnės nei juos įsigyjant lizingu. Be to, nuomos atveju nėra jokio pradinio įnašo ar kitų mokesčių. Kartu toks modelis leidžia užtikrinti, kad įmonės darbuotojai visuomet galėtų naudotis naujausiais telefonų modeliais. Pasibaigus nuomos sutarčiai, kurios trukmė gali siekti nuo 12 iki 24 mėnesių, galima rinktis naujai pasirodžiusius modelius ir nesirūpinti, ką daryti su senesniais“, – sako D. Karpovič.

D. Karpovič taip pat pasakoja, kad telefonų nuomos sutartį galima sudaryti iš karto, tam nereikia pateikti jokių įmonės finansinių dokumentų, o įranga pristatoma per keletą darbo dienų. Be to, visi nuomojami telefonai yra apdraudžiami, o už tai nereikia papildomai mokėti. Jis atkreipia dėmesį, kad šis nuomos modelis gali būti itin palankus dabartinėje ekonominėje situacijoje, kai suma, kurią verslas sumokės per tą laikotarpį jau bus nuvertėjusi, tad pasirinkus įrangos nuomą, iš tiktųjų bus sumokama mažiau nei būtų mokama iš karto.

„Dėl šių privalumų telefonų nuomos sprendimai vis labiau populiarėja tiek tarp mažesnių verslų, tiek didelėse įmonėse. Tai atitinka bendras tendencijas, kai įmonės vis didesne dalimi remiasi nuomotais IT sistemų resursais ir kompiuterine technika. Tai suteikia įmonėms daugiau lankstumo ir leidžia pagal poreikius mažinti arba didinti reikiamos įrangos ir techninių resursų apimtis“, – sako pašnekovas.

„Telia“ verslo klientų vadovo Daniel Karpovič teigimu, pirkti, o ne nuomotis telefonus, gali būti racionaliau tuo atveju, jei įrenginius įmonė ketina naudoti bent 3-5 metus. Tačiau technologijoms tobulėjant itin sparčiai, o gamintojams naujus telefonus pristatant kasmet, tiek laiko likti su senesniais įrenginiais priimtina ne visiems vartotojams ir įmonėms.

D. Karpovič taip pat primena ir apie svarbų tvarumo apsektą renkantis įrangos nuomos paslaugas: „Pasibaigus nuomos laikotarpiui įmonė turi galimybę telefonus pasilikti sau, tačiau jiems nepanorus to padaryti, visi panaudoti telefonai yra techniškai sutvarkomi ir grįžta į antrinę rinką – yra parduodami naujiems vartotojams su visomis garantijomis,“ – teigia verslo klientų vadovas.