5G pridėtinę vertę skaičiuoja trilijonais eurų

Telia“ verslo klientų vadovas Daniel Karpovič.

Naujos kartos 5G mobiliojo ryšio technologijos, kurią jau testuoja ir lietuviai, bene labiausiai laukė verslas. Jos atnešami pokyčiai skatins įmones tobulinti esamas ir kurti naujas paslaugas ar net naujus verslus, o 5G pridėtinė vertė pasaulio mastu per artimiausią dešimtmetį sieks beveik 7 trilijonus eurų.

Toks įspūdingas skaičius įvardijamas „Nokia“ ir „Nokia Bell Labs“ tyrimo ataskaitoje. Joje taip pat pažymima, kad, nepaisant COVID-19 ekonominių iššūkių, į 5G ryšį per artimiausią penkmetį planuoja investuoti 72 proc. didelių kompanijų.

5G taps pokyčių katalizatoriumi

Nuo lapkričio 10 dienos „Telia“ 5G ryšys veikia Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos centruose, jį gali testuoti visi klientai, turintys šią technologiją palaikančius telefonus ir modemus. Atskiro „Telia“ dėmesio sulaukė ir verslas: gruodį dvi papildomos 5G bazinės stotys bus įdiegtos Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje.

„Telia“ verslo klientų vadovas Daniel Karpovič įsitikinęs, kad greitas, patikimas ir daug kur pasiekiamas 5G ryšys taps didelių pokyčių katalizatoriumi.

„5G ryšys turi didžiulį potencialą verslo sektoriuje, o daugiausiai laimės tie, kurie pirmieji suskubs jį išnaudoti. Testuodami 5G Lietuvoje prisijungėme prie pirmųjų pasaulio šalių, kuriose 5G ryšys jau yra prieinamas žmonėms, verslui ir mokslo institucijoms“, – teigia D. Karpovič.

Jis taip pat svarsto, kad 5G technologija pakeis ir pačių operatorių vaidmenį. Mat iki šiol operatoriai tik statė tinklus ir teikė ryšio paslaugas: skambučius, žinutes, mobilųjį internetą.

„Su 5G pats tinklas taps paslauga, kurį operatoriai plės, prižiūrės ir vystys, atsižvelgdami į konkrečių klientų poreikius“, – sako „Telia“ verslo klientų vadovas.

Gamyklose nejudės tik sienos

Tad kodėl 5G toks svarbus verslui? Ši ryšio technologija pirmiausia buvo kuriama tam, kad sujungtų daiktus, duomenis ir infrastruktūrą. Natūralu, kad gamybos pramonė šias galimybes pritaikys viena pirmųjų.

Visoje gamyklos teritorijoje veikiantis 5G ryšys leis naudoti protingesnius, mobilius robotus, kurie galės judėti nuo vieno konvejerio prie kito ir atlikti skirtingus dalykus.

Kaip pastebi D. Karpovič, šioje srityje pirmauja Vokietija. „Pavyzdžiui, „Bosch“ turi viziją, kad jų gamyklose ateityje vieninteliai stacionarūs dalykai bus sienos ir stogai. Visi kiti įrengimai, mechanizmai, mašinos ir robotai bus mobilūs. Tai leis pritaikyti gamybą individualiems poreikiams ir kurti lanksčias produktų linijas“, – sako „Telia“ atstovas.

Ryšys ten, kur labiausiai reikia

5G ryšys gali veikti praktiškai bet kur, nuo gilaus požemio iki atvirų vandenų – ten, kur laido paprastai nenutiesi. Skandinavijos šalyse „Telia“ 5G ryšį jau yra įdiegusi ir kasykloje, ir atviroje jūroje.

Naujas galimybes taip pat suteikia bepilotės skraidyklės: nuo prekių pristatymo pirkėjams, medicininių priemonių siuntimo į nelaimės vietą iki gaisrų aptikimo ar ūkininkų laukų stebėjimo.

„Šiandien dronai sėkmingai skraido ir naudodami 4G ryšį, tačiau juos turi valdyti ir prižiūrėti žmogus. Su 5G ryšiu skraidyklės savo darbą galės atlikti pačios, žmogui beliks priimti sprendimus“, – sako D. Karpovič.

Nuo kombaino iki taksi

Bepilotes skraidykles savo veikloje galės pritaikyti ne tik prekybininkai. Štai ūkininkai dronais galės stebėti savo laukų ir derliaus būklę bei įvertinti, ką reikia laistyti, tręšti, o ką jau galima skinti ar pjauti.

„Jau yra robotai, kurie atskiria pasėlius nuo piktžolių ir gali greitai jas išravėti. Tai ir greičiau, ir efektyviau nei samdyti žmones. Be to, tiksliai dirbantys robotai leidžia sumažinti chemikalų poreikį“, – pastebi D. Karpovič.

Ir traktorius ar kombainas į laukus galės važiuoti be vairuotojo. Autonominių transporto priemonių, kurios gali judėti ištisą parą be jokio poilsio, taip pat laukia kitos verslo šakos, nuo taksi iki logistikos. Tiek lengvieji automobiliai, tiek sunkvežimiai be vairuotojo jau yra testuojami keliuose.