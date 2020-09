„Amazon“ pristatė visą tuntą naujų įrenginių

Kasmetiniame renginyje „Amazon“ šią savaitę pristatė visą glėbį naujų produktų ir paslaugų, įskaitant skraidančią namų apsaugos kamerą, žaidimų platformą ir su „Tesla“ suderintą kamerą automobiliams.

Viena įdomiausių naujienų yra „Amazon Luna“ – su „Google Stadia“ ir „Xbox cloud gaming“ konkuruosianti žaidimų platforma, startuojanti su maždaug 100 žaidimų rinkiniu. Ji veiks „Amazon Fire TV“, „Mac“, „Windows“, „iOS“ ir „Android“ įrenginiuose. Kartu siūlomas ir žaidimų valdiklis.

Tiesa, neaišku, kada „Luna“ pasirodys. Kol kas ši paslauga pasiekiama tik JAV vartotojams, ir tik su pakvietimais.

Dar viena naujovė – „Amazon“ išmaniosios saugos padalinio „Ring“ sukurtas mažytis dronas su kamera, kuris skraido ir patruliuoja namus. Įrenginys pavadintas „Visada namuose kamera“ (angl. „Always Home Cam“).

Vos tik pristatytas, prietaisas internete sukėlė nerimo dėl privatumo bangą.

„Amazon“ ramina, kad dronas filmuos tik skrydžio metu, nes jo kamera fiziškai uždengta, kai skraidyklė yra įkrovos stotelėje. Be to, kompanijos atstovai tikina, jog galima nustatyti maršrutus, ir kad prietaisas yra pakankamai garsus, kad vartotojai girdėtų, kaip jis juda.

Ši skraidanti kamera kainuoja 249,99 USD, bet ją irgi kol kas galima įsigyti tik su pakvietimais, ir neaišku, kada startuos pristatymai.

„Amazon“ paskelbė ir apie kelis naujus produktus automobiliams, įskaitant apsaugos sistemą „Ring Car Alarm“, vidaus kamerą su vaizdo registratoriumi „Ring Car Cam“ ir gamintojams skirtą programavimo sąsają (API) „Ring Car Connect“. Dėl pastarosios naudojimo jau sutarta su „Tesla“. „Amazon“ produktai automobiliams bus suderinami su „Tesla“ 3, X, S ir Y modeliais.

Verta paminėti, kad beveik 200 USD kainuojančioje „Ring Car Cam“ yra automatinis nelaimės mygtukas, kuris kviečia pagalbą įvykus avarijai. Be to, galima pasakyti: „Alexa, mane stabdo policija“ (angl. I’m being pulled over), ir kamera pradės įrašinėti.

Kompanija taip pat pristatė atnaujintą savo balsu valdomo išmaniojo ekrano versiją „Echo Show 10“. Naujasis įrenginys turi 10 colių ekraną, 13 megapikselių kamerą ir sukiojasi paskui vartotojus, kad išlaikytų juos ekrane prietaiso naudojimo metu.

Tarp kitų naujienų – „Eero 6“ Wi-Fi maršrutizatoriai, visa gama išmaniųjų garsiakalbių „Echo“, įskaitant garsiakalbius vaikams, ir patobulinti „Fire TV“ kištukai (naujas procesorius).

Taip pat pranešta, kad patobulintas skaitmeninis asistentas „Alexa“. Jis nuo šiol pradės uždavinėti klausimus, jei nesupras vartotojo užklausos. Pavyzdžiui, jei vartotojas pasako: „nustatyti temperatūrą į atostogų režimą“, „Alexa“ gali paklausti, ką reiškia „atostogų režimas“.