Sparčiai augantis el. komercijos verslas: labai svarbu eiti koja kojon su naujovėmis

Kiekvienas verslo įkūrėjas svajoja apie klestinti verslą, nuolat augantį pelną ir plėtrą į naujas rinkas. Tačiau realybėje tenka susidurti su įvairiausiais iššūkiais. O, jei jau įkūrei verslą, kaip taisyklė – anksčiau ar vėliau tenka ieškoti išorinio finansavimo augimui užtikrinti. El. komercija ne išimtis, didėjančios išlaidos ir smarkiai auganti konkurencija kelia nemenkus iššūkius verslo likvidumui.

Statistika rodo, kad el. komercijos rinka nuosekliai auga. Lietuvoje nuo 2017 m. el. prekyba kasmet demonstravo nuoseklų augimą. Prognozuojama, kad iki 2040 m. el. prekyba turėtų sudaryti net 90 proc. visos mažmeninės prekybos. Taigi prekybininkai turi ieškoti būdų kaip išsilaikyti rinkoje, konkuruoti su didžiaisiais rinkos žaidėjais ir atkreipti pirkėjų dėmesį internete.

Kaune šeimos įkurta fizinė bei el. parduotuvė „Baltic Mall“ veiklą pradėjo 2019 metais, vos per keletą metų verslas smarkiai išaugo ir šiuo metu prekes verslininkai parduoda visose Baltijos šalyse mažmena ir didmena: klientams siūlo ypač platų prekių asortimentą nuo raktų pakabukų iki baldų. Verslininkai pabrėžia, kad, norint augti ir plėstis tenka daug dirbti ir ieškoti inovatyvių sprendimų, siekiant išlikti konkurencingiems. Pavyzdžiui, verslininkai prekes parduoda ir „marketplace“ platformoje Pigu.lt, taip pasiekdami dar platesnę pirkėjų auditoriją.

„El. komercija kiekvienais metais vis labiau plečiasi ir bene kiekvienas el. komercijos verslas susiduria su vis naujais ir didesniais iššūkiais. Todėl kiekvienam el. komercijos verslo savininkui labai svarbu eiti koja kojon su naujovėmis, žinoti rinkoje vyraujančias tendencijas, kruopščiai planuotis finansinius srautus, augimą ir suprasti kur, prireikus, ieškoti finansavimo“, - pasakoja „Baltic Mall“ įmonės įkūrėjas Tadas Miniotas, pridurdamas - „Šiais laikais pradėti el. komercijos verslą gali kiekvienas, tai niekada nemieganti rinka, todėl norint išlikti konkurencingu žaidėju negali atsilaiduoti.“

Anot verslininko, iššūkių verslui apstu – nuo didelių darbo krūvių, iki finansavimo trūkumo.

„Bendrai, el. komercijos verslas dažniausiai susiduria su apyvartinių pinigų stygiumi, kai pinigų reikia „čia ir dabar“. Taip pat, tai rinka, kurioje reikalingas itin kruopštus planas plėtrai; labai svarbu ruoštis iš anksto sezoninei prekybai ir ir šventėms, pavyzdžiui, ruoštis žiemos šventėms reikia pradėti jau vasarą, nes pardavimai ir krūvis padidėja 4-5 kartus“, - dalinasi patirtimi T. Miniotas.

Finansavimo galimybės tampa svarbiu faktoriumi auginant verslą ir ruošiantis darbymečiui. Norint parduoti ir uždirbti daugiau, natūralu, jog tenka investuoti daug daugiau. Deja, ne visuomet ir ne kiekvienas verslas turi finansinius pajėgumus konkuruoti su didžiausiais rinkos žaidėjais.

Finansinių technologijų įmonės „SME Finance“ partnerių vadovas Vytis Ivanauskas sako, kad smulkioms bei vidutinėms įmonėms finansavimo galimybės smarkiai plečiasi. Jo teigimu, „SME Finance“ nuolat stengiasi mažinti kliūtis, kurios smulkiam ir vidutiniam verslui trukdo augti ir auginti pardavimus. Todėl „SME Finance“ kartu su „Pigu.lt“ beveik prieš metus rinkai pasiūlė finansavimo būdą, labiausiai tinkantį prekybininkams – pajamomis grįstą finansavimą (angl. revenue-based financing).

„Pajamomis grįsto finansavimo modelis turi daug privalumų. Dažna staigmena el. prekybininkams yra informacija, kad paskolą gauti galima neįkeičiant turto, tai yra, jog paskola suteikiama remiantis tik informacija apie einamosios sąskaitos apyvartą. Įmonėms, ieškančioms auksinio vidurio tarp tradicinės banko paskolos ir privataus kapitalo investicijų – pajamomis pagrįstas finansavimas yra puikus viduriukas“ – pasakoja V. Ivanauskas.

„Su „SME Finance“ pradėjome bendradarbiauti daugiau nei prieš metus. Poreikis tokiai partnerystei atsirado, kai pastebėjome su kokiais iššūkiais ir verslo poreikiais susiduria mūsų pardavėjai. Esame platforma, kuri suteikia verslams ne tik visą reikiamą infrastruktūrą prekybai Baltijos šalyse ir Suomijoje, bet ir nuolat tobuliname esamas, kuriame naujas paslaugas, ieškome sprendimų, kurie mūsų prekybininkams padėtų sparčiau ir efektyviau vystyti verslą. Daugiau nei 2 mln. eurų paskolų, išduotų per „SME Finance“, bei teigiami pardavėjų atsiliepimai rodo, kad ši paslauga verslui yra naudinga ir reikalinga. Mūsų tikslas – šią paslaugą padaryti dar patrauklesnę vartotojams per IT sprendimus“, - sako Dalia Čiutaitė-Antanaitė, l.e.p. „Pigu.lt“ Marketplace vadovė.

Pajamomis grįstas finansavimas tapo itin populiarus ir įrodė savo efektyvumą praktikoje. Toks finansavimo modelis suteikia lanksčias finansavimo sąlygas. „Baltic Mall“ vadovo teigimu, šis finansavimo modelis tapo pirmaujančiu pasirinkimu, ieškant apyvartinių lėšų: „Tapę „SME Finance“ klientais įvertinome paslaugos lankstumą ir gebėjimą operatyviai reaguoti į poreikius, o galimybė gauti finansavimą greitai, neįkeičiant turto, leidžia sėkmingai vystyti verslą.“

„Naudojame šį finansavimą mūsų įmonės auginimui, plėtrai, didesnio kiekio prekių užpirkimui, kas leidžia ir smulkiai el. komercijos įmonei konkuruoti prekių kainomis su didžiaisiais rinkos žaidėjais. Kadangi tai yra itin greitas ir aiškus finansavimas, galime bet kada planuotis verslo plėtrą ir būti konkurencingi šiame versle“, - pabrėžia T. Miniotas.

Lietuvoje yra kelios finansų įstaigos, teikiančios pajamomis grįstą finansavimą verslui. „SME Finance“ tapo bene pirmąją įmone pasiūliusi šį finansavimo modelį Baltijos šalyse. Integravusi finansavimo paslaugas į didžiausią marketplace platformą Baltijos šalyse „Pigu.lt“ per mažiau nei metus prafinansavo per 2 mln. eurų augančiam el. komercijos verslui. „SME Finance" naudoja pažangią dirbtinio intelekto sistemą, kuri leidžia greitai priimti finansavimo sprendimus ir suteikti finansavimą per dieną.

Apie „BalticMall“

„BalticMall“ - internetinė namų apyvokos prekių parduotuvė, savo asortimente turinti daugiau nei 100 tūkst. prekių, galinti pasiūlyti klientui pačių įvairiausių ir reikalingiausių prekių asortimentą. Šis augantis verslas dirba jau 5-erius metus Baltijos šalyse, planuoja plėtrą į visas Europos šalis.

Apie „SME Finance“

2016 m. veiklą pradėjusi finansinių technologijų įmonę „SME Finance“ šiuo metu yra didžiausia Baltijos šalyse nebankinio finansavimo dirbtiniu intelektu pagrįsta technologijų platforma, suteikusi finansavimo už daugiau nei 1,4 mlrd. eurų. Bene pirmieji Baltijos šalyje pasiūlę naują finansavimo modelį – pajamomis grįstą finansavimą el. verslui. Šiuo metu „SME Finance“ ekosistema veikia: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Nyderlanduose. Teikia pajamomis grįsto finansavimo, paskolų, lizingo, faktoringo, kredito linijos paslaugas.

Apie „Pigu.lt“

„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuves ir prekybos platformą (marketplace) Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Grupės valdomame marketplace prekiauja daugiau nei 4000 pardavėjų, asortimentą sudaro daugiau nei 3 mln. prekių. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.

