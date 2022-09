Skaitikliai sukasi: kokia parama pasinaudoti iš parengto paketo

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Paskelbus apie 1 mlrd. Eur vertės paketą Lietuvos ekonomikai, sunkumų patiriančio verslo atstovai pradėjo ieškoti, kokių priemonių verslas jau gauna kovoti su kartais, o kai kam ir dešimteriopai išaugusiomis elektros energijos sąskaitomis ir sąnaudų augimui suvaldyti. Tačiau jie pasigenda konkretumo ir pagalbos, kurios jau reikėjo ir tebereikia. 1 mlrd. Eur paketą pristačiusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) ragina planuoti pagal pirmąkart gerokai iš anksto paskelbtus kvietimų anonsus ir detaliau pristato kai kurias priemones.

1 mlrd. Eur plane suformuluotos trys dalys – verslo, inovacijų, investicijų, taip pat valstybės ir verslo skaitmenizavimo bei žaliosios ekonomikos skatinimo. Be to, įvardyti ir kiekvienos jų būsimi kvietimai, temos, tačiau kol kas be tikslesnių priem ...

Visą straipsnį gali skaityti tik prenumeratoriai. Prisijungti Tapę VŽ premium prenumeratoriais Galėsite skaityti visus „VŽ Premium“, „Verslo žinių“ laikraščio ir svarbiausius „Financial Times“ straipsnius

Darbo dienomis e. paštu gausite esminių aktualijų santrauką

Gausite asmeniškai jums parinktas naujienas pagal jūsų nurodytas dominančias sritis

Kokybiškam laisvalaikiui galėsite rinktis pažintinio žurnalo „Verslo klasė“ turinį internete

Klausytis „Verslo žinių“ podkastų

Investavimo idėjų, praktiškų patarimų, kaip tvarkyti asmeninius ir šeimos finansus, rasite portale manopinigai.lt