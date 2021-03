Savarankiškai dirbantieji paraiškas subsidijoms galės teikti nuo pirmadienio, bet jų vertinimas gali užtrukti

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Savarankiškai dirbantieji nuo kovo 29 d., pirmadienio, galės pildyti paraiškas gauti vienkartinę subsidiją. 100% 2019 m. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumai lygi subsidija bus išmokama šalia mėnesinės 260 Eur išmokos, kurią dirbantieji savarankiškai gauna iš Užimtumo tarnybos.

Trečiadienį Vyriausybė patvirtino subsidijų skyrimo ir administravimo tvarką nuo karantino nukentėjusiems savarankiška veikla besiverčiantiems asmenims. Priemonės įgyvendinimo tvarkos apraše nėra nurodyti terminai, per kiek laiko pinigai pasieks pareiškėjus. Kaip VŽ nurodė Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), subsidijas savarankiškai dirbantieji turėtų gauti per 3 savaites. Toks terminas numatomas, jeigu paraiška bus pateikta tinkamai. Jeigu būtų prašoma papildomų dokumentų, terminas gali būti ir ilgesnis.

VŽ primena, kad subsidijos dirbantiems savarankiškai yra viena iš antrojo pagalbos paketo nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui priemonių. Joms skirta 20 mln. Eur.

Antrajame pagalbos pakete, kuris dar rengiamas, taip pat numatytos subsidijos labiausiai nuo pandemijos nukentėjusioms įmonėms, kurių apyvarta sumažėjo 60%, jos turėtų pradėti veikti balandžio 14 d. Taip pat – darbuotojų testavimo kompensacijos, kurių įmonės, planuojama, galės kreiptis irgi nuo kovo 29 d. ir 300 Eur turgavietės mokesčio kompensacijos, kurios jau teikiamos.

Grindys – 100 Eur, lubos – 11.000 Eur

100% 2019 m. sumokėto GPM subsidija bus išmokama vieną kartą ir papildys individualiai dirbantiesiems kas mėnesį mokamą 260 Eur išmoką.

Parama dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą asmenims bus susieta su 2019 m. apskaičiuotu GPM, o dirbantiesiems pagal verslo liudijimą – su sumokėto nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma. Subsidija sieks 100% 2019 m. apskaičiuotos ar sumokėtos GPM sumos – ne mažiau kaip 100 Eur ir ne daugiau kaip 18 minimalių mėnesio atlyginimų (MMA) – beveik 11.000 Eur.

Minimalią 100 Eur subsidiją gaus invidualią veiklą pradėjusieji vykdyti 2020 m.

Kaip nurodo EIM, jeigu veikla buvo vykdoma ir pagal pažymą, ir pagal verslo liudijimą, tada paramos dydis bus sumuojamas, tačiau subsidijai bus taikomos tos pačios „lubos“ – 18 MMA.

Reikalavimai subsidijai gauti

Vienkartinės išmokos bus mokamos tiems savarankiškai dirbantiems asmenimis, kurių vykdoma individuali veikla yra įtraukta į karantino metu ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.

Subsidiją galės gauti gyventojai, kuriems individuali veikla yra pagrindinė, o ne papildomas pajamų šaltinis. Todėl yra reikalavimas, kad pretenduojantieji į subsidiją individualiai ar su verslo liudijimu turi būti dirbę ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų per pastaruosius metus, o jų pajamos iš kitos veiklos 2019 m. neviršijo 12 MMA – 7.284 Eur.

„Šita priemonė yra ne tiems, kas iš savarankiškos veiklos uždirbdavo papildomų pinigų kaip antrą atlyginimą ar premiją, o tiems, kieno tai yra pagrindinės pajamos. Lygiai taip pat negalės pretenduoti tie, kurie praėjusiais metais daug uždirbo, arba kaip atskaitos taškas – trys minimalūs atlyginimai per mėnesį ar 36 minimalūs atlyginimai per metus, kas yra virš 21.000 Eur“, – Vincą Jurgutį, ekonomikos ir inovacijų viceministrą cituoja BNS.

Pareiškėjas, siekiantis gauti subsidiją, turi būti pateikęs metines pajamų mokesčio deklaracijas už 2019 ir 2020 m., jei tokią prievolę turėjo, nurodoma priemonės apraše.

Kiek užtruks

Paraiškas gauti subsidiją iki birželio 1 d. reikia pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sistemoje „Mano VMI“. Pagal priemonės tvarkos aprašą, subsidijų skirstymo procedūra tokia, kaip ir subsidijų: paraiškas įvertina VMI, Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Konkurencijos tarnyba (KT), tvirtina EIM, o perveda Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC).

Pagal subsidijų savarankiškai dirbantiems tvarkos aprašą, VMI ne vėliau kaip per 5 dienas turės įvertinti, ar pareiškėjas atitinka reikalavimus, jei neatitinka – informuoti jį ne vėliau kaip per 1 dieną nuo įvertinimo. Vieną kartą per savaitę VMI parengs tinkamų finansuoti paraiškų sąrašą, tada jį perduos įvertinti LVPA ir KT. LVPA per 3 dienas patikrins ar pareiškėjai atitinka de minimis – nereikšmingos valstybės pagalbos sąlygas. Tada LVPA patikslintą sąrašą grąžins VMI, VMI – Ekonomikos ir inovacijų ministerijai patvirtinti, tada jis bus perduotas išmokėti NFBC.

