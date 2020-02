Dvi mokymų bendrovės susijungė, užpatentavo prekės ženklą „Talentator“

Andrius Petravičius (dešinėje), UAB „Grand Partners“ plėtros vadovas ir Audrius Martinkus, UAB „Mokomieji filmai“ („Talentator“) plėtros vadovas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Susijungė UAB „Mokomieji filmai“ ir UAB „Grand Partners Consulting“, kuriantys e. mokymų žinių ir technologijų bazę. Susijungusios įmonės produktus klientams pristatys prekės ženklo „Talentator“ vardu.

Kontrolinį „Mokomųjų filmų“ akcijų paketą įsigijo „Grand Partners Consulting“. Anot įmonių vadovų, sprendimą jungtis lėmė noras turėti stiprią ir konkurencingą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje elektroninių mokymų bazę, efektyviau išnaudoti turimus išteklius ir kurti naujus skaitmeninio ugdymo sprendimus.

Įmonės bendraturčiai – Andrius Petravičius ir Audrius Martinkus – nurodo, kad naujoji bendrovė sujungs jau sukauptus įgūdžius: „Mokomieji filmai“ turi didelę darbo su vaizdo turiniu, e. mokymais patirtį, o „Grand Partners Consulting“ puikiai išmano, kas vyksta darbo rinkoje, teikia mokymus bei konsultacijas.

Romanas Gaidukas, susijungusių įmonių plėtros vadovas užsienio rinkoms, nurodo, jog produktus klientams pristatinės prekės ženklo „Talentator“ vardu.

„Nusprendėme naudoti „Talentator“ pavadinimą, kuris kurtas pagal Europos standartus eksporto plėtrai ir yra užpatentuotas Europoje“, – nurodo R. Gaidukas

Į skaitmeną

Šiuo metu vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria įmonės, – sudėtingus procesus paversti lengvai suprantama e. mokymų kalba.

„Mokymų bendrovės jau turi paruošusios sprendimų, kaip greitai parengti darbui dideles grupes žmonių. Sausą informaciją transformuoti į interaktyvų, lengvai įsimenamą turinį“, – aiškina R. Gaidukas.

Konsultantai pabrėžia, jog Lietuvos darbo rinkoje dėl didelės darbuotojų migracijos atsirado nuolatinė žmonių kaita: tai paveikė ir darbuotojų mokymo dėsnius.

Jau nieko nebestebina, jei įmonėje per metus pasikeičia 30–50% darbuotojų. Įprasti būdai per trumpą laiką išmokyti būrį naujų žmonių yra per lėti ir neefektyvūs. E. mokymai tai padeda padaryti greičiau. Tačiau tuomet Lietuvos verslai susiduria su iššūkiu – kaip paruošti įmonę tokiam žingsniui, nes tai nėra tik mokymų pirkimas.

„Verslas vis labiau domisi skaitmeniniu ugdymu ir supranta, kad pokyčiai reikalauja technologijų valdymo gebėjimų, skirtingų specialistų įsitraukimo. Aukštesni reikalavimai keliami ir e. mokymų partneriams. Jie turi gebėti paruošti organizaciją naujiems procesams, pasiūlyti ekspertus ir technologijų bazes“, – apie šiandieninius iššūkius mokymo specialistams kalba R. Gaidukas.

„Mokomųjų filmų“ ir „Grand Partners Consulting“ bendra apyvarta pernai buvo apie 0,5 mln. Eur. Kokia sandorio vertė, įmonės bendraturčiai neatskleidžia.

