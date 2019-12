Konsultantų ar skirtingų sričių profesionalų patarimai gali būti itin vertingi, ypač tada, kai gaunami reikalingu metu ir dar konkrečiai problemai išspręsti ar situacijai pagerinti. Tačiau patys verslo patarėjai sako, kad teigiamiems pokyčiams pasiekti svarbu ne tik kreiptis konsultacijų, bet dar ir būti atviriems patarimams.

Gamtinių dujų įrangos gamybos UAB „Vilduja“ vadovai – 1997 m. įsteigtos bendrovės direktorius įkūrėjas Tadas Vitkevičius bei jo sūnus ir pavaduotojas Andrius Vitkevičius – prieš kelerius metus partnerių gamykloje Italijoje pamatė švarą, sklandžius procesus ir jokio chaoso. Tada jie nusprendė, kad apsitvarkyti reikia ir įmonėje Vilniuje, juolab kad gamybos daugėjo – asortimentas plėtėsi, darbuotojų skaičius augo. Bendrovėje dirba 58 žmonės.

„Pamatėme, kad mums iki Italijoje matytos tvarkos dar labai toli. Darbuotojai tepaluoti, tiek įrankiai, tiek naujos detalės padėtos bet kur, vieni kažko dar tik ieško, kiti jau neranda. Todėl pokyčiai buvo neišvengiami“, – pasakoja A. Vitkevičius.

Supratę, kad patys „itališkos“ tvarkos neįsives, „Vildujos“ vadovai pasikvietė „Lean“ konsultantą.

„Jis apžiūrėjęs mūsų įmonę pasakė, kad galėtų procesus sutvarkyti atvykęs čia 6 kartus. Bet už paslaugas užsiprašė tokios sumos, kad ji mus išgąsdino, todėl bendradarbiavimas neįvyko“, – sako A. Vitkevičius.

Visgi po metų persigalvota – pasijutę finansiškai stipresni, jie pasirašė sutartį su „Lean“ ekspertu.

Tačiau rezultatą lemia ne tik finansinės investicijos į pokyčius, bet ir tai, kiek verslas atsižvelgia į konsultantų patarimus, kaip pats sutinka įgyvendinti pateiktas idėjas – ne tik kiek investicijų tam skiria, bet ir kiek daug entuziazmo ar kiek mažai skepticizmo parodo.

Nes tie, kurie konsultuoja verslus, pasakoja įvairiai. Pavyzdžiui, Nerius Jasinavičius, veiklos efektyvumo konsultantas, TOC ir LEAN ekspertas, anksčiau yra pasakojęs, kad dažnoje įmonėje bent iš pradžių išgirsta frazę, kad „pas juos specifika, pas juos kitaip“. Suprask, kad tai, kas universalu ar pritaikoma kitur, neveiks toje įmonėje.

O iš tiesų kaip suveiks patarimai, kokia ir kada verslui bus apčiuopiama konsultacijų nauda, priklauso nuo organizacijos atvirumo pokyčiams ir galimybių juos įgyvendinti.

„Kliento tobulėjimo kelias ne visada yra mūsų rankose, bet mūsų užduotis yra kreipti jį į tą pusę, o jau paties kliento sprendimas – investuoti ar ne. Kartais reikia laiko tai investicijai padaryti ar sukaupti jai lėšų“, – neseniai sakė Jurgita Viltrakienė, kartu su Ieva Vaičiūnaite įkūrusi restoranų, maitinimo sektoriaus konsultacijų UAB „Kitchen Rules“.

Kai kur valią įgyvendinti konsultantų patarimus lemia ne investicijos, o drąsa.

Indrė Radavičienė, verslo procesų ekspertė, Lietuvos verslo paramos agentūros vyresnioji patarėja komunikacijos klausimais, yra pasakojusi apie paprastus, nebent laiko kainuojančius sprendimus, kuriuos reikėjo pasiryžti išbandyti. Jie pritaikomi dažnoje organizacijoje, o jų efektyvumą galima pamatuoti jau netrukus.

„Dažnai, kai manęs vadovai paklausia, kaip jiems būti arčiau žmonių, sakau, kad iš organizacijos reikia „išimti“ vadovo kabinetą. Kaip vadovas be kabineto, be patogios kėdės, ar taip gali būti? Gali. Su vienu vadovu „panaikinome“ jo kabinetą. Liko patogi kėdė ir stalas kompiuteriui. Sudarėme planą, kaip per metus jam padirbėti kiekviename iš 18 skyrių. Jų veiklos efektyvumas padidėjo keliskart, – pasakojo ji. – Kitas pavyzdys – vienoje organizacijoje pakeitėme susirinkimus – iš jų kambarių surinkome kėdes, susirinkimų efektyvumas padidėjo 3–4 kartus – negalėdami ilgai išstovėti, darbuotojai sprendė klausimus greičiau.“

