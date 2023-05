Bundesbanko prezidentas: ECB reikės „dar kelių“ palūkanų normų kėlimų

Joahimas Nagelis, Vokietijos centrinio banko prezidentas. „Imago“ / „photothek“ / „Scanpix“ nuotr.

Joachimas Nagelis, Europos centrinio banko valdybos narys ir Vokietijos centrinio banko prezidentas, teigia, kad ECB turės dar kelis kartus didinti bazinę palūkanų normą ir ją tokiame lygyje palaikyti „pakankamai ilgai“.

„Pinigų politikos griežtinimas dar nepasiekė pabaigos, – teigė jis antradienį Berlyne. – Keletas palūkanų normų didinimų dar bus reikalingi tam, kad pasiektume pakankamai stabdantį lygį. Ir tuomet turėsime šį lygį išlaikyti pakankamai ilgą laiką. Kol infliacija sumažės.“

Vokietijos centrinio banko vadovas yra vienas vanagiškiausių ECB valdančiosios tarybos narių – ją sudaro euro zonos šalių centrinių bankų vadovai.

Jis taip pat pastebėjo, kad palūkanų normų išlaikymas aukštame lygyje nebus populiarus.

„Ypač dėl to, kad stabdantis palūkanų normų lygis eina ranka rankon su ekonomikos lėtėjimu – kitaip tai nebūtų stabdantis palūkanų normų lygis. – teigia J. Nagelis. – Bet tą ir turiu omenyje sakydamas, kad pinigų politikos formuotojai turi kartais priimti nepopuliarius sprendimus: kai kuriems palūkanų normos vis dar per žemos, kitiems – per aukštos.“

Rinkos tikisi, kad ECB palūkanų normas didins dar vieną arba du kartus, po 25 bazinius punktus, tai reiškia, iš viso iki 4–4,25%.

