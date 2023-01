„Lords LB“ įmonė naujam obligacijų platinimui pasitelkė „Profitus“ platformą

Projektas Vasario 16-osios, buvusioje Šv. Jokūbo ligoninės teritorijoje. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Fondui „Lords LB Special Fund IV“ priklausanti UAB „Orkela“ 18 mln. Eur apimties viešojo obligacijų siūlymo emisijoje naujai atkarpai platinti kaip kanalą pasitelkė „Profitus“ sutelktinio finansavimo platformą, tačiau viena platforma neketina apsiriboti.

Obligacijų emitentė nusprendė „sukurti papildomą kanalą investuotojams, per kurį investuotojai galėtų pasirašyti obligacijas (t. y. per sutelktinio finansavimo platformą (-as)“, nurodoma bendrovės pranešime per biržą, informuojančiame apie patvirtiną ketvirtą obligacijų prospekto priedą. Pastarajame taip pat nurodomas atnaujintas obligacijų siūlymo grafikas. Jame numatytos iš viso aštuonios obligacijų platinimo dalys.

„Prospekte yra numatyta platinti obligacijas per sutelktinio finansavimo platformas neapsiribojant vienu platintoju, tačiau artimiausią platinimo atkarpą planuojame platinti per „Profitus“ sutelktinio finansavimo platformą“, - VŽ informavo Anastasija Pocienė, „Lords LB Asset Management“ fondų ir „Orkelos“ valdytoja. - Emisiją nusprendėme platinti platesniam investuotojų ratui ir sudaryti galimybę net smulkiesiems investuotojams investuoti į tokį skolos instrumentą kaip obligacijos. Tikimės, kad toks pasiūlymas bus patrauklus tiek investuotojams, tiek ir mums suteiks galimybę užtikrinti sklandų projekto finansavimą.“

Grafike nurodoma, kad šiuo metu, nuo sausio 18 d. iki sausio 27 d., turi vykti pasirašymas obligacijų, kurių maksimali nominalioji vertė siekia 2,6 mln. Eur. 1.000 Eur nominalios vertės obligacijų su 6% metinėmis palūkanomis kaina nurodoma 974,991 Eur, tai atitinka 7,5% pajamingumą.

Obligacijų platinimo grafike taip pat numatomi dar du platinimai - vasario viduryje ir kovo pabaigoje. Obligacijos išperkamos 2025 m. sausio 19 d.

Kaip rašė VŽ, dalį obligacijų „Orkela“ jau buvo platinusi per „Profitus“.

Dalis „Orkelos“ obligacijų yra įtraukta į Baltijos „Nasdaq“ bendrovių obligacijų prekybos sąrašą.

Obligacijomis pritrauktas lėšas „Orkela“ ketina panaudoti projekto Vasario 16-osios g. statyboms ir įrengimui, apyvartiniam kapitalui finansuoti, grąžinti skolos bendrovę kontroliuojančiam fondui.

Projektas

Apie 18 000 kv. m ploto pastatuose numatytas vaikų darželis, pradinė ir vidurinė mokyklos bei licėjus. Viename pastatų bus daugiau nei 300 apgyvendinimo vietų mokiniams.

Nuo 2018 m. kuriant plėtros planus, buvo susitarta su tarptautiniu tinklu „Clarion“, o teritorijoje buvo numatytas 272 kambarių viešbutis. Dabar fondas patvirtino, kad šie planai liks neįgyvendinti, tačiau plačiau pokyčių nekomentavo.

