G. Žiemelio ASG „Tiketą“ pardavė „Bilietai.lt“ savininkei 

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Tarptautinė bilietų platinimo ir renginių planavimo įmonių grupė „Piletilevi Group“, kuriai priklauso bilietų pardavimo bendrovė „Bilietai.lt“, paskelbė baigusi Lietuvos bilietų pardavimo paslaugų teikėjo „Tiketa“ įsigijimą.

Sandorio vertė neskelbiama. Įsigijimą finansavo grupės akcininkai „EastCom Capital“ ir „Baltcap“ fondas.

„Piletilevi Group“ vadovas ir akcininkas Svenas Nuutmannas teigia, kad įmonių grupės tikslas yra paskatinti greitą renginių rinkos atsigavimą po COVID-19 pandemijos.

„Mes sutelksime dėmesį į skaitmeninės rinkos plėtrą, kuri sukurs geriausiai vartotojų poreikiams pritaikytą platformą, prisidėsiančią prie kultūros plėtros ir skatinsiančią šios rinkos sektoriaus tvarumą. Be to, svarbu išlikti arti bilieto pirkėjų, užtikrinti aukštą saugumą, teikti modernias papildomas paslaugas ir nuolat gerinti vartotojų aptarnavimą. Per 3 metus į savo informacines technologijas investuosime daugiau nei 5 mln. eurų, o tai įmanoma tik suvienijus trijų Baltijos šalių rinkas ir pajėgumus“, — bendrovės pranešime cituojamas S. Nuutmannas.

„Piletilevi Group“ įmonėms Lietuvoje vadovaus „Tiketai“ iki šiol vadovavęs Ramūnas Šaučikovas. Įvykus teikiamų paslaugų sujungimui, visi bilietų pirkėjai ir renginių organizatoriai galės naudotis bendra vieninga skaitmenine platforma, kur pristatys renginius ar įsigys bilietus.

„Rengėjai galės lengviau pasiekti platesnę auditoriją ir visi vartotojai turės galimybę rasti sau tinkamą renginį vienoje platformoje“, — teigia R. Šaučikovas.

Organizatoriai bilietus į savo renginius galės platinti abiejose interneto svetainėse www.bilietai.lt ir www.tiketa.lt., taip pasiekdami klientus abiejų bendrovių bilietų platinimo sistemose.

„Akivaizdu, kad COVID-19 pandemija sukrėtė renginių organizavimo ir bilietų pardavimo verslą, todėl, suprantama, rinkos dalyviai buvo priversti svarstyti visas strategines galimybes. „Tiketa“ savininkų sprendimas buvo verslą parduoti. Džiaugiuosi, kad mūsų klientai nestokojo ryžto ir finansų šį verslą įsigyti. Sandorį įgyvendinti padėjo ir tai, kad parduodamo verslo apyvarta neviršijo įstatyme nustatytų ribų, ir Konkurencijos tarybos leidimas nebuvo reikalingas“, — pranešime cituojamas Irmantas Norkus, pirkėjams atstovaujančios advokatų kontoros „Cobalt“ vadovaujantis partneris.

2020 m. lapkritį „Tiketą“ įsigijo vieno turtingiausių Lietuvos verslininkų Gedimino Žiemelio „Avia Solutions Group“. Registrų centro duomenimis, akcijų savininkas pasikeitė šių metų liepą.

„Bilietai.lt“ ir „Tiketa“ pradėjo veiklą 2004 m. ir buvo pirmosios šalyje įdiegusios naujos kartos bilietų platinimo būdus, pristačiusios elektroninio bei mobilaus bilieto sistemas, bendrovės greitai tapo bilietų platinimo rinkos lyderėmis. Įmonės bendradarbiauja su didžiausiais Lietuvos ir užsienio renginių organizatoriais ir platina bilietus į koncertus, teatrus, sporto varžybas, parodas bei kitus renginius. „Piletilevi Group“ aptarnauja didžiausius koncertus, teatrus, operas ir sporto renginius Baltijos šalyse ir Baltarusijoje.

„Creditinfo“ duomenimis, UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ („Bilietai.lt“) apyvarta 2019 m. siekė 3,28 mln. Eur, 2020 m. ji smuko iki 0,95 mln. Eur. „Tiketos“ pajamos 2020 m. buvo smukusios iki 0,59 mln. Eur, nuo 1,84 mln. Eur 2019 m.

Abi bendrovės yra įtrauktos į labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusių verslų sąrašą.

