Rekordinės įplaukos į akcijų fondus 

Investuotojai į akcijas plūsta rekordiniais tempais.

Pirmą šių metų pusmetį į pasaulio akcijų fondus investuotojų įplaukos siekė 580 mlrd. USD, daugiausiai istorijoje.

Tai parodė fondų statistikos analizės bendrovės EPFR susisteminta informacija, kurią skelbia „Financial Times“.

„Bank of America“ strategai skaičiuoja, kad jeigu pirmą pusmetį matytas lėšų srauto tempas ir kryptis išsilaikys ir antrą šių metų pusmetį, per 2021 m. į akcijų fondus bus nukreipta daugiau lėšų, nei per visus praėjusius 20 metų kartu sudėjus.

Rekordiniu tempu įplaukiantys investuotojų pinigai užginė akcijas į rekordines aukštumas. Penktadienį S&P 500 pasiekė rekordines aukštumas, per pirmą pusmetį pakilęs apie 14%.

Pasaulio akcijų indeksas „MSCI World“ per pirmą pusmetį pakilo kone 12%.

Savo ruožtu vyriausybių obligacijų fondai per pirmą pusmetį sulaukė 33 mlrd. USD įplaukų.

