Šiaulių bankas metais anksčiau išpirko 20 mln. Eur emisiją ir išleido subordinuotas obligacijas

Šiaulių bankas šeštadienį, metais anksčiau, išpirko 20 mln. Eur obligacijų emisiją ir netrukus pranešė apie dar penktadienį išleistą 20 mln. Eur subordinuotų obligacijų emisiją su 6,15% metinėmis palūkanomis.

Išpirktos buvo 2017 m. gruodžio 19 d. išleisto obligacijos, kurios turėjo būti išpirktos 2020 m. gruodžio 21 d. Obligacijos nešė 0,6% metines palūkanas.

Šiaulių bankas, išpirkdamas obligacijas, įvykdė emisijos sąlygose bankui numatytą teisę įgyvendinti pirkimo pasirinkimo sandorį (call option). Investuotojams sumokėta visa nominali vertė ir sukauptos palūkanos.

Sprendimas išpirkti obligacijas anksčiau laiko motyvuotas banko likvidumo perspektyvomis, be to, po minimų obligacijų išleidimo banko skolinimosi reitingas buvo pagerintas („Moody‘s“ – nuo Baa3 iki Baa2) ir atsivėrė galimybės skolintis pigiau. Be to, bankas yra priėmęs sprendimą orientuotis į 3 metų ir ilgesnio laikotarpio finansavimąsi.

Bankas taip pat pranešė, kad penktadienį išleido ir išplatino instituciniams investuotojams 20 mln. Eur 10 metų trukmės 6,15% metinių palūkanų subordinuotų obligacijų emisiją.

Per ateinančius metus bankas planuoja listinguoti Baltijos biržos Skolos vertybinių popierių sąraše.

Subordinuotos emisijos išleidimas argumentuojamas kapitalo reikalavimų stiprinimu ir kapitalo bazės efektyvinimu.

„Subordinuotos obligacijos įsiskaičiuoja į antro lygio kapitalą, tad išnaudojant didesnę kapitalo bazę, bankas turės daugiau galimybių tvariai augti bei didinti grąžą akcininkams. Taip pat obligacijos yra tinkamas įsipareigojimas atitinkant MREL reikalavimus, įsigaliosiančius per 4 metus“, — sako Šiaulių banko Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas Donatas Savickas.

Praėjusią savaitę Lietuvos bankas Šiaulių bankui po kasmetinio priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso, nustatė aukštesnius kapitalo ir minimalių nuosavų lėšų reikalavimus.