Europos žurnalistikos COVID-19 paramos fondui „Facebook“ skiria 3 mln. USD

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Facebook“ ir Europos žurnalistikos centras steigia fondą, kuris rems Europos vietinę žiniasklaidą koronaviruso krizės metu.

Atsižvelgiant į sudėtingą situaciją, šiandien yra įsteigtas Europos žurnalistikos COVID-19 paramos fondas, kurio paramą galės gauti vietinė Europos šalių, taip pat ir Lietuvos, žiniasklaida.

Vietinė žiniasklaida ir žurnalistai COVID-19 pandemijos metu žmonėms yra ypač svarbūs – iš jų sužinoma kritiškai svarbi informacija apie viruso plitimą ir apie tai, kaip apsaugoti savo draugus, šeimas bei bendruomenes.

Europos žurnalistikos COVID-19 paramos fondą įsteigė „Facebook“ žurnalistikos projektas ir Europos žurnalistikos centras (EŽC) – ne pelno organizacija, bendradarbiaujanti su viso žemyno leidėjais.

Fondas padės Europos šalių žurnalistams šiuo sudėtingu laikotarpiu, kad jie galėtų ir toliau skelbti svarbias naujienas. Į šio fondo paramą galės pretenduoti ir vietinė Lietuvos žiniasklaida.

EŽC paskirstys fondo lėšas, tarp jų ir „Facebook“ investuotus 3 mln. USD, smulkioms ir vidutinėms žiniasklaidos priemonėms bei žurnalistams labiausiai nukentėjusiose Europos šalyse.

Taip siekiama paremti vietinę žiniasklaidą ir prisidėti prie patikimų su COVID-19 susijusių naujienų sklaidos.

EŽC dėl finansavimo skyrimo spręs remdamasis nustatytais kriterijais ir administruos dotacijas nepriklausomai nuo „Facebook“.

Pažymima, kad dotacijų paskirstymui nedarys įtakos tai, kaip žiniasklaidos priemonės naudoja „Facebook“ įrankius ir produktus.

Parama galės būti panaudota tokioms iniciatyvoms, kaip, pavyzdžiui, specialūs COVID-19 naujienlaiškiai, darbo užmokesčio didinimas, laisvai samdomų žurnalistų samdymas, bendruomenės grupių steigimas, konkrečiam regionui aktualių duomenų skelbimas, virtualių renginių organizavimas ir pan.

„Visoje Europoje vietinė žiniasklaida kovoja dėl išlikimo, – išplatintame pranešime cituojamas Europos žurnalistikos centro direktorius Adamas Thomas. – Žurnalistus smarkiai paveikė koronaviruso sukelti ekonominiai veiksniai, nepaisant to, turėdami minimalius išteklius jie ir toliau skaitytojams pateikia svarbiausias naujienas. Be skubios paramos vietinė ir bendruomeninė žiniasklaida negalės kovoti su dezinformacija ir efektyviai informuoti piliečių. Europos žurnalistikos COVID-19 paramos fondas yra skirtas apsaugoti žurnalistus, kurie per šią krizę glaudžiai bendradarbiauja su savo bendruomenėmis.“

Norintys pretenduoti į šią paramą kviečiami sekti „europeanjournalism.fund“ tinklapį, kuriame bus skelbiama, kur ir kada bus galima teikti paraiškas.

Šis „Facebook“ įsipareigojimas yra viena iš daugelio kompanijos iniciatyvų COVID-19 krizės akivaizdoje. Kompanija jau skyrė 100 mln. USD paramą pasaulio žiniasklaidai koronaviruso krizės metu, taip pat 1 mln. USD vietiniams naujienų kanalams, 1 mln. USD faktų tikrinimo organizacijoms ir 1 mln. USD Tarptautiniam faktų tikrinimo tinklui.

„Facebook“ žurnalistikos projektas taip pat skyrė 300 mln. USD žurnalistams visame pasaulyje per įvairias programas ir partnerystes.