Aktyviausi nuomonės lyderiai: didžiausią šuolį demonstruoja V. Budrienė ir M. Dubnikovas

Per 2021 m. aktyviausi verslo nuomonės lyderiai komunikacijos arenoje buvo Inga Ruginienė, Ernesta Dapkienė, Rūta Vainienė, Vaida Budrienė ir Marius Dubnikovas, rodo „Kantar“ Verslo nuomonės lyderių tyrimas. Pastarieji du kalbėtojai padarė ir ryškiausią šuolį per metus, o visas TOP 30-tukas per pastaruosius trejus metus komunikacijos apimtį padvigubino.