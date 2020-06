Metų komunikacijos agentūra – „Integrity PR“

Daiva Lialytė, „Integrity PR” direktorė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„PR Impact Awards 2020“ paskelbti geriausi komunikacijos projektai, o Metų agentūra tapo „Integrity PR“, laimėjusi daugiausiai apdovanojimų.

Šiemet konkursui „PR Impact Awards 2020“ buvo pateiktos 86 paraiškos, kurias vertino 12 tarptautinės komisijos narių, ryšių su visuomene, žiniasklaidos, tinklaraščių, skaitmeninės komunikacijos, rinkodaros ekspertų.

Labiausiai patikusį komunikacijos projektą galėjo rinkti renginio svečiai.

Publikos balsas atiteko „Verslios Lietuvos“ kartu su „Integrity PR“ projektui „Internete karantino nėra“.

Geriausiais metų projektais „PR Impact Awards 2020“ konkurse buvo pripažinti šie projektai:

Geriausia viešojo sektoriaus komunikacijos kampanija

Pirma vieta – „Pradėk dirbti sau“. Agentūra „Idea prima“, partneriai „Invega“, Lietuva.

Antra vieta – „Get rid of corruption – Lithuania’s transparency is in your hands“. Agentūra „Headline Agency“ ir Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuva.

Trečia vieta – „Man negėda klausti“. Agentūra „Idea prima“, partneriai asociacija „Langas į ateitį“, Lietuva.

Geriausia korporatyvinė komunikacija

Pirma vieta – „Naujos „Hollister Incorporated“ gamyklos Kaune atidarymas“. Agentūra „Fabula Hill+Knowlton Strategies“, partneriai „Hollister Lietuva“, Lietuva.

Antra vieta – „Visi mes žmonės“. Agentūra „TRUTH.“, partneriai „Žmonės“, Lietuva.

Trečia vieta – „LRT veiklos ataskaita: ką gavote už 1,19 EUR / mėn.“ LRT, Lietuva.

Geriausia integruota komunikacijos kampanija

Pirma vieta – 2019 m. Europos Parlamento rinkimų kampanija „Pakelk savo bulvę nuo sofos“. Agentūra – „Fabula Hill+Knowlton Strategies“, partneriai Europos Parlamento biuras Lietuvoje, Lietuva.

Antra vieta – „Internete karantino nėra“. „Versli Lietuva“ ir „Integrity PR“, Lietuva.

Trečia vieta – „Menas ant LP Express siuntų savitarnos terminalų“. Lietuvos paštas, partneriai „Mediapark“, Lietuva.

Geriausia darbdavio komunikacija

Pirma vieta – „Atvirų durų diena“. „Girteka Logistics“, Lietuva.

Antra vieta – „Jeigu turėtum normalų darbą, tu dirbtum If“. „If P&C Insurance“ ir „Integrity PR“, Lietuva, Latvija, Estija.

Trečia vieta – „Ateities inžinieriaus studija“. Agentūra „Fabula Hill+Knowlton Strategies“, partneriai „Kauno tiltai“, Lietuva.

Nuomonės formuotojų ir virusinė komunikacija

Pirma vieta – #festivalisnamuose. Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“, Lietuva.

Antra vieta – „Gerų darbų kalendorius“. Jaunimo linija, Lietuva.

Trečia vieta – „Kalėdinis“. Lietuvos oro uostai, partneriai „Berta And“, Lietuva.

Geriausia skaitmeninė komunikacija

Pirma vieta – „Mano seneliai – influenceriai“. Agentūra „Idea prima“, partneriai asociacija „Langas į ateitį“, Lietuva.

Antra vieta – „Eurovaistinė – the campaign of calm“. „Eurovaistinė“, partneriai „Choco Agency“, Lietuva.

Trečia vieta – Europos Parlamento rinkimų kampanija „Pakelk savo bulvę nuo sofos“. Agentūra „Fabula Hill+Knowlton Strategies“, partneriai Europos Parlamento biuras Lietuvoje, Lietuva.

Geriausia vidinė komunikacija

Pirma vieta – „Kiekvieną dieną geriau – naujas šūkis“. „Rimi Lietuva“.

Antra vieta – „Atšvaitus dalinu – rūpinuosi kitu“. Lietuvos transporto saugos administracija.

Trečia vieta – Šiaulių bankas. Bankas arčiau jūsų. Agentūra „TRUTH.“, partneriai „Headline“, „Big Now“, Lietuva.

Geriausias socialinės atsakomybės projektas

Pirma vieta – „Susibičiuliaukime!“. SBA Group, Lietuva.

Antra vieta – „Čia buvo Saša“. Agentūra „Dansu films“, partneriai „CinemaAds“, Lietuva.

Trečia vieta – „Banginio dydžio dėkui“. „Lidl Lietuva“, partneriai: co:agency, „Not Perfect Vilnius“, „Influenceriai.lt“, Lietuva.

Inovacija komunikacijoje

Pirma vieta – Facebook group „Pinigai ir reikalai“. „Swedbank“ ir „Integrity PR“, Lietuva.

Antra vieta – „Pagauk bilietą“. Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“, „JCDecaux“, Lietuva.

Trečia vieta – „Perlais balinta kava. Kodėl? Kad moterys šypsotųsi. Knygos ištraukos viešajame transporte“. Raminta Stanaitytė-Česnulienė, partneriai „Media Traffic“, Lietuva.

Geriausia paramos projektų komunikacija

Pirma vieta – „ERGO Filmų patarėjas“ ir bilietų draudimas. Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“, partneriai ERGO, Lietuva.

Antra vieta – Šiaulių bankas. Lenktynių kortelė. Agentūros: „TRUTH.“, partneriai „Headline“, Lietuva.

Trečia vieta – „1000 festivalių rinkinių“. Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“, partneriai: „Audimas“, „Pergalė“, „Auga“, Lietuvos paštas, ERGO, Lietuva.

Geriausias renginio PR

Pirma vieta – „Patyriminių kino seansų ciklas AEROKINAS“. Autoriai: Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“, partneriai „Go Vilnius“, Lietuva.

Antra vieta – „Skaitmeninis traukinys darbui iš bet kur“ (Digital Train to Work from Anywhere). „MRS grupa“, Latvija.

Trečia vieta – paroda „Laisvės kariai“. Autoriai „Agency 1323“, VDA Dizaino inovacijų centras ir dizaineris Giedrius Paulauskas ir kt. partneriai.

Geriausia NVO komunikacija

Pirma vieta – „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“ . Agentūra „New!“, partneriai MO muziejus ir „SuperYou“, Lietuva.

Antra vieta – „Skirk 2% pokalbiams iš širdies“. Jaunimo linija, partneris Dovydas Kiauleikis, Lietuva.

Trečia vieta – „Sidabrinė linija“: nematomus paverskite matomais. M.Čiuželio labdaros ir paramos fondas, partneriai: „ZEST production house“, K. Neverauskas, E. Valantiejūtė, Lietuva.