„Headline“ veiklos pajamos išaugo trečdaliu

Komunikacijos agentūros „Headline“ tiesioginės veiklos pajamos (be trečiųjų šalių) per praėjusius metus, palyginus su 2017 m., išaugo 33% ir siekė 808.000 Eur. Bendrosios pajamos per palyginamąjį laikotarpį padidėjo penktadaliu ir pasiekė 1,33 mln. Eur.