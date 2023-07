TOP 5 podkastai gegužę

Andrius Pranckevičius, Aliona Sosunova, Aurimas Zimnickas. VŽ montažas.

Pateikiame daugiausia „Verslo žinių“ prenumeratorių dėmesio sulaukusių tinklalaidžių TOP 5.

Visus pokalbių įrašus kviečiame klausyti specialioje Podkastų rubrikoje.

Taip pat periodines laidas klausykite čia: pirmadieniais - „Kontekstai", antradieniais - „Vadovas vadovui", trečiadieniais - „Mano pinigai", ketvirtadieniais - „Verslo klasė", penktadieniais - „Rinkos. Kas man iš to?".

5. „Vinted“ inžinerijos direktorė: tikiu, kad bet kurį gerą žmogų gali sužlugdyti bloga sistema Aliona Sosunova, „Vinted“ inžinerijos direktorė, „Tech Kinship“ įkūrėja, pasakoja apie klaidas, kurias dažnai daro vadovai. Viena vertus, tie, kurie rūpinasi darbuotojais lyg savo vaikais, atrodo, elgiasi gerai. Kita vertus, organizacijai, komandai ir patiems sau – daro meškos paslaugą. Kodėl?

Vytenis Šimkus, „Swedbank“ vyresnysis ekonomistas. V. Ivanovo (VŽ) nuotr.

4. V. Šimkus: kada pradės mažėti EURIBOR

Europos centrinio banko palūkanų normų kėlimas priartėjo prie piko, o EURIBOR pradės mažėti, kai rinka pradės laukti ECB palūkanų mažinimo. Apie tai, kada to galėtume sulaukti, VŽ podkaste „Rinkos: kas man iš to?“ pasakoja Vytenis Šimkus, „Swedbank“ vyresnysis ekonomistas.

3. „Plus plus plus“ strategija: viską pardavinėja kone dvigubai pigiau nei kiti ir vos spėja plėstis Aurimas Zimnickas yra dirbęs „Vilniaus prekybos“ grupės įmonėse, kelioms jų vadovavo, buvo valdybos narys. Dabar jau septinti metai, kai turi gastrobarų „Plus plus plus“ tinką, pagrįstą žemiausios kainos koncepcija. Ir ji pasiteisina taip, kad net kitų miestų gyventojai patys prašo gastobarą „Plus plus plus“ atidaryti jų regione. Tačiau nuo šio žingsnio sulaiko vienintelė priežastis.

Arūnas Vizickas,„Pricer.lt“ kūrėjas. J. Grigelytės (VŽ) nuotr.

2. A. Vizickas: antras sandėlis yra ne tam, kad užtikrintų „Lidl“ plėtrą, bet galimai tai ruošimasis ateiti „Kaufland“

Arūnas Vizickas, kainų lyginimo portalo „Pricer.lt“ kūrėjas, anksčiau dirbęs įvairiose finansų ir prekybos organizacijose, tarp jų – 7-erius metus „Rimi“, svarsto, kad Vokietijos prekybos tinklo „Lidl“ sandėlių pajėgumo plėtra gali būti susijusi su tiems patiems akcininkams priklausančio didesnio asortimento prekių tinklo „Kaufland“ galimais plėtros planais Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. Tokie svarstymai, anot pašnekovo, atrodo logiški vertinant sandėlių plotų ir parduotuvių santykį kitose šalyse.

1. „Kauno grūdų“ vadovas – apie tai, kas labiausiai nustebino įsigijus T. Barščio verslą ir naujausią pirkinį iš „Auga Group“

Andrius Pranckevičius, AB „Kauno grūdai“ vadovas ir UAB „Linas Agro Group“ valdybos pirmininko pavaduotojas, neslepia, kad perkamoje „Auga Group“ įmonėje „Grybai LT“ patrauklūs ne tik produktai, bet ir eksporto šalys. Ir užsimena apie tai, kad kita investicija gali būti užsienyje.

