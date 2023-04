Didžiausi šuoliai ir nuopuoliai: nuo „Tesonet“ iki „Vičiūnų“ dugno

Savo reputaciją per metus pagerino vaistinės, IT ir telekomunikacijų bendrovės, o didžiausią nuopolį fiksuoja iš Rusijos vis tebežadantys pasitraukti „Vičiūnai“. Skandalai pakenkė ir „Lietuvos geležinkeliams“, o Ukrainos karo sukeltas energetikos kainų cunamis nutirpdė ir per pastaruosius kelis metus augusius „Igničio“ ir ESO reputacijos reitingus.