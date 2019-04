„Vilniaus pergalė“ taikosi į naujus vartotojų segmentus

Saldumynų gamintoja „Vilniaus pergalė“ ieško kelių, kaip patraukti jaunesnių vartotojų dėmesį.

Šį pavasarį gamintoja pristatė riboto leidimo „Vilnius“ ir „Sostinės“ naujus saldainių skonis, kuriais prekiaus iki balandžio pabaigos.

„Tai unikalus ir išskirtinis atvejis konditerijos rinkoje, iki šiol jokių variacijų su šių ilgamečių saldainių receptūromis niekada nebuvo daroma“, – VŽ teigia Justas Razmus, „Vilniaus pergalės“ Rinkodaros direktorius.

Pasak jo, žiūrint į bendrovės statiską, šių saldainių pardavimai yra puikūs, tačiau kartu bendrovė mato, kad tipinis jų pirkėjas – vyresnio amžiaus vartotojų segmentas.

„Prekės ženklai turi aiškų savo identitetą, atpažįstamumą, tad suprantame, kad negalima lengva ranka šėlioti ir eksperimentuoti. Nesivaikome nuostatos, kad keistis privalu dėl laikmečio pokyčių. Saugome savo senuosius prekės ženklus, tačiau iš kitos pusės suprantame, kad vis dėlto ir patys geriausi dalykai pasensta, o konkurentai, ypač tarptautiniai prekės ženklai, lipa mums ant kulnų ir jei žiūrėtume į jaunesnę auditorija, dažnai mus ir pralenkia“, – teigia p. Razmus.

Bus ir daugiau naujienų

Pernai pavasarį „Vilniaus pergalė“ pristatė želė saldainių prekės ženklą NOM NOM, taip pat orientuotą į jaunesnę auditoriją.

„Per metus pristatome į rinką beveik 20 naujienų – nuolat vystome naujus receptus ir žaidžiame su netikėtais skoniais. Minėtas prekės ženklas taip pat skaičiuoja sėkmingus rezultatus, todėl šiais metais dar labiau stipriname savo želė saldainių asortimentą. Netrukus prekyboje pasirodys naujausias mūsų prekės ženklas – saldainiai „Jellyssimo“, – žingsnius vardina p. Razmus.

Šios naujienos receptūra yra sveikesnė, jie bus pagaminti pektino pagrindu, su natūraliomis sultimis, be dirbtinių dažiklių, be dirbtinių skonių ir be riebalų.

„Tikimės, jie taip pat ras savo pirkėją. Degustacijų rezultatai labai daug žadantys, – pabrėžia p. Razmus. – Esame ilgametė įmonė, turime daugybę stiprių, gerai žinomų prekės ženklų, tačiau kartu – ir nemažai iššūkių, kurie kyla, nes esame solidaus amžiaus įmonė“, – priduria p. Razmus.

Šiuo metu bendrovės rankose – 195 prekės ženklai. Tarp jų – saldainių klasika kaip „Nomeda“, „Raudonoji aguona“, „Kregždutė“, „Pupa“, „Ananasiniai“ ir pan.

Kartų konflikto epicentre

VŽ rašė, kad šiemet nusprendusi pristatyti naujuosius „Vilnius“ ir „Sostinės“ saldainių skonius, bendrovė susidūrė su nemenku kartų konfliktu įmonės viduje.

„Sulaukėme labai neigiamų reakcijų viduje, kurias lydėjo nuostaba, kaip galime išdrįsti į laboratoriją pasikviesti svetimus žmones ir eksperimentuoti su legendiniais prekės ženklais. Visa ši situacija – ryškus skirtingų kartų konfliktas įmonėje, o Rinkodaros skyrius atsidūrė jo epicentre“, – dabar jau istorija tapusį bandymą pasakoja p. Razmus. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Naujuosius minėtų saldainių skonius „Vilniaus pergalė“ kūrė kartu „Virtuvės mitų griovėjus“ (VMG) ir Alfu Ivanausku priešakyje.